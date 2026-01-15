Γουόκαπ: Βόλτα με τη σύζυγό του στα μαγαζιά

Ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια της showbiz είναι ο Τόμας Γουόκαπ και η σύζυγός του Εστρέλα Νούρι οι οποίοι είναι μαζί περίπου τρία χρόνια και τον Αύγουστο του 2024 ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου στη Μήλο.

Το ζευγάρι που λατρεύει την Ελλάδα και τα νησιά μας, απαθανατίστηκε από τον φωτογραφικό φακό σε έξοδό του στα μαγαζιά.Ο Αμερικανός μπασκετμπολίστας που αγωνίζεται ως πόιντ γκαρντ στον Ολυμπιακό και έχει λάβει και την ελληνική υπηκοότητα ήταν ντυμένος casual ενώ η Εστρέλα φορούσε ένα μακρύ φόρεμα και ένα μαύρο πανωφόρι.

Οι δυο τους περπάτησαν για αρκετή ώρα στα μαγαζιά και έκαναν τις αγορές τους. Η Ιρανή τραγουδίστρια και ηθοποιός είναι πάντα δίπλα στον μπασκετμπολίστα σύζυγό της και σχεδόν παντού πάνε μαζί. Σε παραστάσεις στο Ηρώδειο, σε νυχτερινές εξόδους αλλά και στα μαγαζιά.

Ο μπασκετμπολίστας πριν από μερικούς μήνες είχε μιλήσει στον Γρηγόρη Μπάκα και στο Πρω1νό για την σύζυγό του αναφέροντας μεταξύ άλλων πως τον ακολουθεί σχεδόν σε όλους του τους αγώνες καθώς είναι το γούρι του.



Ο μυστικός γάμος του ζευγαριού στη Μήλο

Το ζευγάρι αν και είναι διάσημο, κρατάει χαμηλούς τόνους όσον αφορά την προσωπική του ζωή. Τόσο ο Αμερικανός μπασκετμπολίστας όσο και η τραγουδίστρια αποφεύγουν να δίνουν συνεντεύξεις και να μιλάνε για τη ζωή τους. Έτσι και στον γάμο τους που έγινε στις 28 Αυγούστου του 2024 οι δυο τους απέφυγαν να το πουν σε πολλούς ανθρώπους και να φωνάξουν κάμερες. Παντρεύτηκαν κρυφά Εξωκλήσι της Παναγίας Τουρλιανής και απλά μετά δείπνησε με αγαπημένους του φίλους σε εστιατόριο.

