ΠΑΟΚ: Θέλει μόνο τη νίκη στο ματς με την ΑΕΛ

Οι «ασπρόμαυροι» είχαν ηττηθεί 4-1 από τον Λεβαδειακό στο ματς της πρεμιέρας του θεσμού και δεν έχουν περιθώρια για νέες απώλειες. Ο ΠΑΟΚ προέρχεται από τη νίκη 3-0 επί του Βόλου ΝΠΣ και ο Ραζβάν Λουτσέσκου θέλει να δώσουν οι παίκτες του συνέχεια στις καλές εμφανίσεις των τελευταίων αγώνων. Ο Ρουμάνος τεχνικός αναμένεται να προχωρήσει σε αλλαγές στο βασικό σχήμα, προκειμένου να ξεκουράσει ορισμένους παίκτες, εν όψει της συνέχειας.
