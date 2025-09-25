Πέθανε ο Θανάσης Καπνίδης που κατέκτησε κορυφές με τον Ιωάννη Μελισσανίδη

Θλίψη στον κόσμο του αθλητισμού έχει προκαλέσει ο θάνατος του Θανάση Καπνίδη, ο οποίος υπήρξε προπονητής του Ιωάννη Μελισσανίδη και μάλιστα ήταν ο άνθρωπος εκείνος που τον βοήθησε να κατακτήσει την κορυφή στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Ο προπονητής ο οποίος είχε ανοίξει τον δρόμο για τις πρώτες μεγάλες επιτυχίες της ελληνικής γυμναστικής σε διεθνές επίπεδο καθοδήγησε τον κορυφαίο Ολυμπιονίκη της Ενόργανης Γυμναστικής να κατακτήσει μετάλλια σε παγκόσμια και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα με αποκορύφωμα το χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο στην Ατλάντα το 1996.

Ο Θανάσης Καπνίδης υπήρξε όμως και καθοδηγητής του Δημοσθένη Ταμπάκου στα πρώτα του βήματα ενώ αργότερα έγινε και εθνικός προπονητής ενόργανης ανδρών – γυναικών από το 1997 μέχρι το 2000, καθώς και πρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής ενόργανης ανδρών.

Ο προπονητής που συνέδεσε το όνομά του με πολλές επιτυχίες διετέλεσε επίσης και πρόεδρος της Α.Ε.Σ. Γυμναστικής Βορείου Ελλάδος το διάστημα 2006-2007 και στέλεχος του δ. σ. της Ε.Γ.Ο. από το 2007 έως το 2012, κατέχοντας μεταξύ άλλων και το αξίωμα του Α’ αντιπροέδρου στην Ομοσπονδία.

Ο Νίκος Προβιάς προπονητής, μέλος της Εθνικής ομάδας, «αποχαιρέτησε» τον Θανάση Καπνίδη με μία συγκινητική του ανάρτηση στο facebook, γράφοντας:

«Ο άνθρωπος που μας άνοιξε τον δρόμο για να ονειρευόμαστε ολυμπιακά και παγκόσμια μετάλλια έφυγε για το μεγάλο ταξίδι, η οικογένεια της ελληνικής Γυμναστικής από σήμερα είναι φτωχότερη. Σε ευχαριστούμε πολύ Θανάση Καπνίδη για όλα όσα απλόχερα μας προσέφερες»