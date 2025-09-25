Πέθανε ο Θανάσης Καπνίδης που κατέκτησε κορυφές με τον Ιωάννη Μελισσανίδη

O προπονητής υπήρξε και καθοδηγητής του Δημοσθένη Ταμπάκου

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
25.09.25 , 13:42 Ο Ήλιος στον Ζυγό: Πώς επηρεάζει τον τομέα της αισθητικής και των σχέσεων
25.09.25 , 13:38 Βασίλης Καλογήρου: Τα «θολά» σημεία και η προσφυγή της οικογένειάς του
25.09.25 , 13:11 Cash or Trash: Δύο… Ιταλίδες ντυμένες στα κόκκινα διεκδικούν top τιμή!
25.09.25 , 13:04 Νέο Gov.gr Wallet: Tεχνητή νοημοσύνη και… προσωπικός βοηθός στο κινητό!
25.09.25 , 12:57 Θοδωρής Φέρρης: Σχολίασε το γλέντι της Εθνικής μετά τη νίκη στο Eurobasket
25.09.25 , 12:47 Το φάντασμα Τσίπρα στοιχειώνει τον ΣΥΡΙΖΑ:«Όσοι είναι να φύγουν να το πουν»
25.09.25 , 12:41 Πωλείται το ξενοδοχείο του Γιάννη Πουλόπουλου: Τιμή που κόβει την ανάσα
25.09.25 , 12:37 Αυτό είναι το «αθάνατο» Skoda Octavia
25.09.25 , 12:31 Ναυσικά Κοκοτά: Τι δυσκόλεψε τη μικρή «Ιωάννα» από το Να με λες μαμά;
25.09.25 , 12:22 Μακάβριο εύρημα σε σπίτι άνδρα: Εντόπισαν ανθρώπινο έμβρυο μέσα σε βάζο!
25.09.25 , 12:20 Φρούτα και λαχανικά πλούσια σε βιταμίνη D
25.09.25 , 12:20 Blue Star Chios: «Αντέχω, μπορώ» - Βίντεο από τη στιγμή του δυστυχήματος
25.09.25 , 12:14 Ναταλία Λιονάκη: «H μοναχή Φεβρωνία ήταν ένα βασανισμένο, θλιμμένο πλάσμα»
25.09.25 , 12:08 Ελεονώρα Μελέτη: Νίκη έναντι των social media–Φρένο στα παιδιά influencers
25.09.25 , 11:53 Γ. Λάγιος: Η αμηχανία όταν ενημερώθηκε για την εκπομπή της Κ. Ταραμπάνκο
Στα «ύψη» η χρυσή λίρα: Ξεπέρασε τα 850 ευρώ και αξίζει όσο ένας μισθός
Πωλείται το ξενοδοχείο του Γιάννη Πουλόπουλου: Τιμή που κόβει την ανάσα
Ναταλία Λιονάκη: «H μοναχή Φεβρωνία ήταν ένα βασανισμένο, θλιμμένο πλάσμα»
Μακάβριο εύρημα σε σπίτι άνδρα: Εντόπισαν ανθρώπινο έμβρυο μέσα σε βάζο!
Καιρός: Έρχεται «φθινόπωρο διαρκείας» - Φόβοι για πλημμυρικά φαινόμενα
Ετεοκλής: «Κοιμάμαι στον καναπέ, μία φορά την εβδομάδα πάω στο κρεβάτι»
Χριστίνα Μπόμπα: «Τώρα νιώθω έτοιμη για το τρίτο παιδί»
Πέθανε ξαφνικά η μητέρα που εργαζόταν στην καθαριότητα και είχε γίνει viral
«Ο σύζυγός μου έχει στο κινητό του γυμνόστηθες και μοντέλα. Δε με ενοχλεί»
Κατερίνα Καινούργιου: «Κοιτάω το πλάνο μου και βλέπω ότι έχω παχύνει»
Περισσότερα

VIDEOS

Τζoρτζ Μπάλντοκ
Στη μνήμη του Τζορτζ Μπάλντοκ ο αγώνας της Εθνικής με
Τζορτζ Μπάλντοκ
Οικογένεια Μπάλντοκ: Σεβαστείτε το πένθος μας
Ολυμπιακοί Αγώνες: Σημαιοφόρος Ο Εμμανουήλ Καραλής
Ολυμπιακοί Αγώνες: Ο Εμμανουήλ Καραλής σημαιοφόρος στην τελετή λήξης
Μίλτος Τεντόγλου: Η Απονομή Του Χρυσού Μεταλλίου Στο Παρίσι
Τεντόγλου: Στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου ο «ιπτάμενος» Μίλτος
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Εικόνες Από Το Πλωτό Ολυμπιακό Χωριό
Με σπα, Sky Bar, πισίνες και νεροτζουλήθρα το πλωτό Ολυμπιακό
Εμμανουέλα Κατζουράκη: Επιζήσασα Των Τεμπών Η Ολυμπιονίκης
Εμμ. Κατζουράκη: Σώθηκε από την τραγωδία στα Τέμπη και έγινε
«Χάλκινος» Ολυμπιονίκης ο Λευτέρης Πετρούνιας
«Χάλκινος» Ολυμπιονίκης ο Λευτέρης Πετρούνιας
Θεόδωρος Τσελίδης: Υπερήφανος Ως Έλληνας - Η Ανάρτηση
Θοδωρής Τσελίδης: «Υπερήφανος ως Έλληνας, συγγνώμη που δε μιλάω ελληνικά»
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Τι θα δούμε στην τελετή έναρξης στο
Ολυμπιακοί Αγώνες: Σημαιοφόροι Αντετοκούνμπο Και Ντρισμπιώτη
Αντετοκούνμπο και Ντρισμπιώτη οι σημαιοφόροι στους Ολυμπιακούς του Παρισιού
Τρόπαιο Ολυμπιακού
Conference League:Το τρόπαιο του Ολυμπιακού στον τάφο του Μιλτιάδη Μαρινάκη
Euroleague: Αρνήθηκε Το Βερολίνο Τη Βοήθεια Της ΕΛ.ΑΣ.
Euroleague: Αρνήθηκε το Βερολίνο τη βοήθεια της ΕΛ.ΑΣ.
«Φρούριο» η Νέα Φιλαδέλφεια για τον τελικό του Conference
«Φρούριο» η Νέα Φιλαδέλφεια για τον τελικό του Conference
Αλέξης Κούγιας παραίτηση
Παραιτήθηκε ο Κούγιας από τον Ολυμπιακό
Μαραθώνιος: Μεγάλος νικητής ο Κενυάτης Κίπτο με νέο ρεκόρ
Μαραθώνιος: Μεγάλος νικητής ο Κενυάτης Κίπτο με νέο ρεκόρ διαδρομής
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αθλητικα
Πέθανε ο Θανάσης Καπνίδης
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Θλίψη στον κόσμο του αθλητισμού έχει προκαλέσει ο θάνατος του Θανάση Καπνίδη, ο οποίος υπήρξε προπονητής του Ιωάννη Μελισσανίδη και μάλιστα ήταν ο άνθρωπος εκείνος που τον βοήθησε να κατακτήσει την κορυφή στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Ξέσπασε ο Ιωάννης Μελισσανίδης: «Δε μάσησα με τον οχετό τους, τους μάσησα»

 

 

Ο προπονητής ο οποίος είχε ανοίξει τον δρόμο για τις πρώτες μεγάλες επιτυχίες της ελληνικής γυμναστικής σε διεθνές επίπεδο καθοδήγησε τον κορυφαίο Ολυμπιονίκη της Ενόργανης Γυμναστικής να κατακτήσει  μετάλλια σε παγκόσμια και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα με αποκορύφωμα το  χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο στην Ατλάντα το 1996.

Πέθανε ο Θανάσης Καπνίδης που κατέκτησε κορυφές με τον Ιωάννη Μελισσανίδη

Ο Θανάσης Καπνίδης υπήρξε όμως και καθοδηγητής του Δημοσθένη Ταμπάκου στα πρώτα του βήματα ενώ αργότερα έγινε και εθνικός προπονητής ενόργανης ανδρών – γυναικών από το 1997 μέχρι το 2000, καθώς και πρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής ενόργανης ανδρών.

 

 

Ο προπονητής που συνέδεσε το όνομά του με πολλές επιτυχίες διετέλεσε επίσης και πρόεδρος της Α.Ε.Σ. Γυμναστικής Βορείου Ελλάδος το διάστημα 2006-2007 και στέλεχος του δ. σ. της Ε.Γ.Ο. από το 2007 έως το 2012, κατέχοντας μεταξύ άλλων και το αξίωμα του Α’ αντιπροέδρου στην Ομοσπονδία.

Ο  Νίκος Προβιάς προπονητής, μέλος της Εθνικής ομάδας, «αποχαιρέτησε» τον Θανάση Καπνίδη με μία συγκινητική του ανάρτηση στο facebook, γράφοντας:

«Ο άνθρωπος που μας άνοιξε τον δρόμο για να ονειρευόμαστε ολυμπιακά και παγκόσμια μετάλλια έφυγε για το μεγάλο ταξίδι, η οικογένεια της ελληνικής Γυμναστικής από σήμερα είναι φτωχότερη. Σε ευχαριστούμε πολύ Θανάση Καπνίδη για όλα όσα απλόχερα μας προσέφερες»

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΠΝΙΔΗΣ
 |
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΝΙΔΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top