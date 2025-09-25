Slimane: Ο Γάλλος της Eurovision καταδικάστηκε για σεξουαλική παρενόχληση

Δείτε την εμφάνιση του Slimane στην Eurovision του 2024

Ο Slimane, ο τραγουδιστής που εκπροσώπησε τη Γαλλία στην Eurovision του 2024 και ξεχώρισε με την ερμηνεία του, βρίσκεται στο επίκεντρο μιας σοβαρής δικαστικής υπόθεσης.

Ο 35χρονος ερμηνευτής της μπαλάντας Mon amour, καταδικάστηκε από το δικαστήριο του Saint-Etienne για παρενόχληση μέσω ηλεκτρονικών μέσων, μετά από καταγγελίες τεχνικών της περιοδείας του Cupidon.

Ο Slimane, ήταν ένας από τους καλλιτέχνες που ξεχώρισαν στην Eurovision του 2024 /Φωτογραφία AP Images/Martin Meissner

Η υπόθεση ξεκίνησε στα τέλη του 2024, όταν δύο τεχνικοί από το προσωπικό της περιοδείας υπέβαλαν καταγγελίες για περιστατικά που σημειώθηκαν τον Δεκέμβριο του 2023 στα παρασκήνια συναυλίας στην περιοχή του Saint-Etienne.

Οι καταγγελίες αφορούσαν ακατάλληλη συμπεριφορά, ενώ, σύμφωνα με τη δικηγόρο των εναγόντων, Anne-Sophie Charrieras, τα γεγονότα έλαβαν χώρα παρουσία μαρτύρων κι υπάρχουν καταγεγραμμένα αποσπάσματα από κινητά τηλέφωνα, τα οποία προσκομίστηκαν στη δικογραφία.

Η έρευνα, η οποία ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2024, περιλάμβανε πολλαπλές ανακρίσεις του καλλιτέχνη.

Αν κι αρχικά ερευνούταν για επίθεση και σεξουαλική παρενόχληση, το δικαστήριο τελικά απέρριψε τις σοβαρότερες κατηγορίες, εστιάζοντας στην παρενόχληση ενός εκ των καταγγελλόντων μέσω ψηφιακών μέσων.

Ο Slimane κρίθηκε ένοχος και καταδικάστηκε σε χρηματικό πρόστιμο 10.000 ευρώ με αναστολή, στο πλαίσιο διαδικασίας Προηγούμενης Ομολογίας Ενοχής, αναγνωρίζοντας δηλαδή τα γεγονότα που του αποδίδονταν.