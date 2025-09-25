Slimane: Ο Γάλλος της Eurovision καταδικάστηκε για σεξουαλική παρενόχληση

Αποδέχτηκε τις κατηγορίες ο ερμηνευτής

Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες AP Images
Δείτε την εμφάνιση του Slimane στην Eurovision του 2024
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Slimane, ο τραγουδιστής που εκπροσώπησε τη Γαλλία στην Eurovision του 2024 και ξεχώρισε με την ερμηνεία του, βρίσκεται στο επίκεντρο μιας σοβαρής δικαστικής υπόθεσης.

Ο 35χρονος ερμηνευτής της μπαλάντας Mon amour, καταδικάστηκε από το δικαστήριο του Saint-Etienne για παρενόχληση μέσω ηλεκτρονικών μέσων, μετά από καταγγελίες τεχνικών της περιοδείας του Cupidon.

Ο Slimane, ήταν ένας από τους καλλιτέχνες που ξεχώρισαν στην Eurovision του 2024

Ο Slimane, ήταν ένας από τους καλλιτέχνες που ξεχώρισαν στην Eurovision του 2024 /Φωτογραφία AP Images/Martin Meissner

Η υπόθεση ξεκίνησε στα τέλη του 2024, όταν δύο τεχνικοί από το προσωπικό της περιοδείας υπέβαλαν καταγγελίες για περιστατικά που σημειώθηκαν τον Δεκέμβριο του 2023 στα παρασκήνια συναυλίας στην περιοχή του Saint-Etienne.

Ο Slimane κάνει διακοπές στη Μύκονο - H φούστα που επέλεξε για τη βόλτα του

Οι καταγγελίες αφορούσαν ακατάλληλη συμπεριφορά, ενώ, σύμφωνα με τη δικηγόρο των εναγόντων, Anne-Sophie Charrieras, τα γεγονότα έλαβαν χώρα παρουσία μαρτύρων κι υπάρχουν καταγεγραμμένα αποσπάσματα από κινητά τηλέφωνα, τα οποία προσκομίστηκαν στη δικογραφία.

Η έρευνα, η οποία ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2024, περιλάμβανε πολλαπλές ανακρίσεις του καλλιτέχνη.

Slimane: Ο Γάλλος της Eurovision καταδικάστηκε για σεξουαλική παρενόχληση

 Αν κι αρχικά ερευνούταν για επίθεση και σεξουαλική παρενόχληση, το δικαστήριο τελικά απέρριψε τις σοβαρότερες κατηγορίες, εστιάζοντας στην παρενόχληση ενός εκ των καταγγελλόντων μέσω ψηφιακών μέσων.

Ο Slimane κρίθηκε ένοχος και καταδικάστηκε σε χρηματικό πρόστιμο 10.000 ευρώ με αναστολή, στο πλαίσιο διαδικασίας Προηγούμενης Ομολογίας Ενοχής, αναγνωρίζοντας δηλαδή τα γεγονότα που του αποδίδονταν.

