«Ο σύζυγός μου έχει στο κινητό του γυμνόστηθες και μοντέλα. Δε με ενοχλεί»

«Έχει τύχει πολλές φορές να θέλω να τον χωρίσω, με νευριάζει»

Έλενα Γαλύφα: Όσα είπε η fashion blogger για τη σχέση με τον επί 23 χρόνια σύζυγο Θοδωρή Μιχαλόπουλο/ βίντεο Happy Day
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Για τη σχέση με τον επί 23 χρόνια σύζυγό της, Θοδωρή Μιχαλόπουλο, μίλησε η fashion blogger, Έλενα ΓαλύφαΜε χιουμοριστική διάθεση αποκάλυψε στιγμές της καθημερινότητάς τους, το «περίεργο» δώρο που της έχει κάνει αλλά απάντησε και στο αν έχει ψάξει το κινητό του. 

«Βλέποντας το κινητό του άντρα μου θα νομίζεις ότι «πήγε» με όλο τον κόσμο»

«Ο σύζυγός μου τώρα ζει μόνιμα στη Μύκονο κι εγώ εδώ στην Αθήνα. Πάλι εκεί μας κυνηγά η απόσταση. Ίσως δεν κάνει να είμαστε μαζί πολύ καιρό, δεν ξέρω. Έχω χάσει το μέτρημα… είμαστε 23 χρόνια μαζί. Αυτό που έχω καταλάβει με τον Θοδωρή, γιατί έχει τύχει πολλές φορές να θέλω να τον χωρίσω, με νευριάζει, δεν είναι ότι όλα είναι ομαλά, Είναι ότι έχουμε τον ίδιο ηθικό κώδικα», είπε στο Happy Day.

Η ίδια απάντησε πως ελάχιστα έχει ψάξει το κινητό του συζύγου της. «Ο Θοδωρής δε θα μίλαγε ποτέ, νομίζω, στο τηλέφωνο ή θα έστελνε ποτέ μηνύματα. Εδώ δε στέλνει σε μένα, θα στείλει στη Φρόσω; Δεν του στέλνει καμία. Δεν του στέλνει. Στείλτε του, καλέ κι εσείς, να δούμε πώς θα αντιδράσει» συνέχισε, γελώντας.

Ακόμη, παραδέχτηκε πως άμα δει κανείς το κινητό του, «θα δει γυμνόστηθες, μοντέλα, θα δει όλα αυτά τα περίεργα που δε θέλουμε εμείς οι γυναίκες να βλέπουμε στους άνδρες, θα τα δεις στο κινητό του Θοδωρή». Όπως λέει όμως, δεν την ενοχλεί να χαζεύει ο άντρας της άλλες γυναίκες… αφού «δε θα τις έχει». 

Όσο για τα δώρα που της έχει κάνει ο σύζυγός της, η ίδια απάντησε πως το πιο ακριβό το πήρε μόνη της στον εαυτό της, χρησιμοποιώντας την κάρτα του, καθώς ο ίδιος δεν ασχολείται με αυτά. 

«Δεν το έχει, θα μου πάρει βλακείες. Μου είχε φέρει, μη γελάσετε, ένα κεφαλοτύρι. Α, μου λέει “χρόνια πολλά” με το κεφαλοτύρι. Mου λέει “θα κάνω μακαρόνια με κιμά που σου αρέσουν σήμερα”», περιέγραψε. 

Έλενα Γαλύφα με τον σύζυγό της, Θοδωρή Μιχαλόπουλο, το 2016/ ΝDP

Έλενα Γαλύφα με τον σύζυγό της, Θοδωρή Μιχαλόπουλο, το 2016/ ΝDP

Η fashion blogger και ο επιχειρηματίας γνωρίστηκαν το 2003. Τότε, ο Θοδωρής Μιχαλόπουλος διατηρούσε μια καφετέρια. Σε αυτή την καφετέρια πήγε να εργαστεί η Έλενα Γαλύφα και κάπως έτσι ξεκίνησε η σχέση τους. Παντρεύτηκαν το 2009.

«Δεν έχω αποκτήσει παιδιά από επιλογή. Δεν έχω προσπαθήσει ποτέ. Θα μου πεις, με τόσα χρόνια σχέση, γάμο, για πιο λόγο δεν κάνω παιδιά. Όταν ήθελε ο Θοδωρής εγώ δεν ήμουν έτοιμη και όταν ήθελα εγώ ο Θοδωρής απασχολούταν με τις δουλειές του. Δεν είχαμε το σωστό timing. Έφυγε ο χρόνος, μετά ασχολήθηκα κι εγώ με τα δικά μου και το ένα φέρνει το άλλο. Ο χρόνος είναι τόσο μη χειροπιαστός που δεν το καταλαβαίνεις πότε περνάει. Σίγουρα θέλω να κάνω παιδάκια. Θα ήθελα πάρα πολύ να με αξιώσει ο Θεός όταν το βάλω πλώρη να μου τα φέρει, είτε είναι ένα είτε περισσότερα. Δεν είναι ότι δε θέλω, θέλω πάρα πολύ. Δε μπορώ να φανταστώ τη ζωή μου χωρίς παιδί. Νομίζω θα έχω και πάρα πολλά να του δώσω», είχε εξομολογηθεί η Έλενα Γαλύφα σε βίντεο της στο youtube πριν από μερικά χρόνια, για τον λόγο που δεν έχουν αποκτήσει παιδιά.

ΕΛΕΝΑ ΓΑΛΥΦΑ
 |
ΣΥΖΥΓΟΣ
 |
ΘΟΔΩΡΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
 |
ΣΧΕΣΗ
 |
ΓΑΜΟΣ
