Θρήνος στη Φωκίδα: Νεκρό 5χρονο αγοράκι μετά από ίωση

Τραγωδία με παιδί 5 ετών που πέθανε μετά από ίωση / Βίντεο από την εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα

Θρήνος στη Φωκιδα από τον ξαφνικό θάνατο ενός παιδιού μόλις 5 ετών μετά από ίωση.

Το πρωί της Πέμπτης (25/9), το αγοράκι μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο Κέντρο Υγείας Λιδωρικίου. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών να το επαναφέρουν, δεν τα κατάφεραν, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια και ολόκληρη την τοπική κοινωνία, σύμφωνα με το lamiareport.gr.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το παιδάκι αντιμετώπιζε μια ήπια ίωση, την οποία είχε περάσει λίγες ημέρες νωρίτερα και το μικρότερο αδερφάκι του, χωρίς να υπάρχει ένδειξη για κάτι ανησυχητικό.

Οι ειδικοί εξετάζουν τι προκάλεσε τον αιφνίδιο θάνατο, καθώς σε τόσο μικρές ηλικίες τέτοια περιστατικά συχνά σχετίζονται με σοβαρές ιογενείς λοιμώξεις, όπως η μηνιγγίτιδα. Γι’ αυτό και κρίθηκε αναγκαίο να διευκρινιστεί άμεσα η αιτία, ώστε να διαπιστωθεί αν υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Στερεάς Ελλάδας, η οποία θα πραγματοποιήσει νεκροψία - νεκροτομή για να δοθούν απαντήσεις για τα ακριβή αίτια του θανάτου.

Η πρόεδρος της κοινότητας, Αργυρώ Λαγγουράνη - Κουτσούμπα, ανέφερε στο τοπικό μέσο πως έγινε ήδη απολύμανση στον παιδικό σταθμό και το νηπιαγωγείο της περιοχής, όπου πήγαινε το παιδί, τονίζοντας ότι η τοπική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη.

«Δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι χάθηκε έτσι ξαφνικά ένα αγγελούδι. Προτεραιότητά μας είναι να στηρίξουμε την οικογένεια και να λάβουμε κάθε απαραίτητο μέτρο για την ασφάλεια όλων», είπε χαρακτηριστικά.



