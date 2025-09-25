Ο Ήλιος στον Ζυγό: Πώς επηρεάζει τον τομέα της αισθητικής και των σχέσεων

Ο Ζυγός είναι το ζώδιο που συνδέεται με την αρμονία, την αισθητική και την ισορροπία στη ζωή. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι όποιος είναι Ζυγός έχει αυτομάτως αυτά τα χαρακτηριστικά.

Αναλυτικά οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια

«Στην πραγματικότητα, τα «ψάχνει» αναζητά συνεχώς τρόπους να τα ενσωματώσει και να τα βρει μέσα του και γύρω του. Η επιθυμία για ομορφιά, ισορροπία και δικαιοσύνη είναι βαθιά ριζωμένη, αλλά η επίτευξή τους αποτελεί μια διαρκή πορεία», είπε η Άση Μπήλιου στο Breakfast@star.

«Ο Ήλιος παραμένει στο ζώδιο του Ζυγού μέχρι τις 23 Οκτωβρίου, φωτίζοντας συγκεκριμένους τομείς της ζωής μας. Αυτό σημαίνει πως η ενέργεια και η εστίαση μετατοπίζονται σε θέματα που σχετίζονται με συνεργασίες, ισορροπία στις σχέσεις και την ανάγκη για αισθητική αρμονία»,πρόσθεσε η έγκριτη αστρολόγος.

