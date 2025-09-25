Ο Ήλιος στον Ζυγό: Πώς επηρεάζει τον τομέα της αισθητικής και των σχέσεων

Οι αστρολογικές προβλέψεις της Άσης Μπήλιου στο Breakfast@star

25.09.25 , 15:53 Ο Προπονητής Τάε Κβον Ντο Μιλά Μετά Την Αθώωσή Του
25.09.25 , 15:50 Μία ημέρα η εκπαίδευση του 20χρονου Τάσου: «Του έδειξαν λάθος είσοδο»
25.09.25 , 15:30 «Το Κουκλόσπιτο της Γκάμπι» σήμερα στους κινηματογράφους
25.09.25 , 15:29 Ηγουμενίτσα: «Ο 11χρονος σκοτώθηκε έξω από το μαγαζί των γονιών του»
25.09.25 , 15:27 Κλαίρη Κατσαντώνη: Πώς είναι και τι κάνει σήμερα η «Ελένη» του Ρετιρέ
25.09.25 , 15:21 «Ο σύζυγός μου έχει στο κινητό του γυμνόστηθες και μοντέλα. Δε με ενοχλεί»
25.09.25 , 15:11 Ιωάννα Τούνη: «Χρειαζόταν δύο γυναίκες ταυτόχρονα για να νιώσει άνδρας»
25.09.25 , 14:49 Βοιωτία: «Από το 2021 είχε αδειάσει το διαμέρισμα της μητέρας της»
25.09.25 , 14:48 Maestro: Η Μαρία Καβογιάννη στην αγκαλιά του Χριστόφορου Παπακαλιάτη
25.09.25 , 14:34 Μαρινέλλα: Σαν σήμερα κατέρρευσε στο Ηρώδειο - «Τα μάτια της είναι κλειστά»
25.09.25 , 14:31 Γιάννης Αϊβάζης ξεκαθαρίζει για προσωπική ζωή: «Είμαι μόνος, δεν έχω κάτι»
25.09.25 , 14:24 O Oμπράντοβιτς βρήκε τον νέο «Ναν»
25.09.25 , 14:22 Θρήνος στη Φωκίδα: Νεκρό 5χρονο αγοράκι μετά από ίωση
25.09.25 , 14:07 Τσαλίκης: Το πρόβλημα υγείας και τα επικριτικά σχόλια για την εμφάνισή του
25.09.25 , 14:07 Βούλγαρη για τον σύζυγό της: «Στην αρχή δεν του έδινα σημασία, δεν υπήρχε»
Ο Ζυγός είναι το ζώδιο που συνδέεται με την αρμονία, την αισθητική και την ισορροπία στη ζωή.  Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι όποιος είναι Ζυγός έχει αυτομάτως αυτά τα χαρακτηριστικά.

Αναλυτικά οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια

«Στην πραγματικότητα, τα «ψάχνει» αναζητά συνεχώς τρόπους να τα ενσωματώσει και να τα βρει μέσα του και γύρω του. Η επιθυμία για ομορφιά, ισορροπία και δικαιοσύνη είναι βαθιά ριζωμένη, αλλά η επίτευξή τους αποτελεί μια διαρκή πορεία», είπε η Άση Μπήλιου στο Breakfast@star.

Ο Ήλιος στον Ζυγό: Πώς επηρεάζει τον τομέα της αισθητικής και των σχέσεων

«Ο Ήλιος παραμένει στο ζώδιο του Ζυγού μέχρι τις 23 Οκτωβρίου, φωτίζοντας συγκεκριμένους τομείς της ζωής μας. Αυτό σημαίνει πως η ενέργεια και η εστίαση μετατοπίζονται σε θέματα που σχετίζονται με συνεργασίες, ισορροπία στις σχέσεις και την ανάγκη για αισθητική αρμονία»,πρόσθεσε η έγκριτη αστρολόγος.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star
 

