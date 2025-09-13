Σπανούλης: «Κάναμε παιδαριώδη λάθη, έχουμε άλλη μια ευκαιρία»

Σε εφιάλτη μετατράπηκε το όνειρο της πρόκριση της Εθνικής ομάδας στον τελικό του Ευρωμπάσκετ. Η Ελλάδα έχασε από την Τουρκία με 94-68 σκορ και θα παίξει στο μικρό τελικό με την Φινλανδία για το χάλκινο μετάλλιο.

Έτσι μετά από 16 ολόκληρα χρόνια θα έχει την ευκαιρία να ανέβει στο βάθρο. Μάλιστα οι Έλληνες φίλαθλοι που ήταν στη Ρίγα, πάρα την πίκρα και την απογοήτευση τους έδωσαν το σύνθημα της ανασύνταξης.

Θερμή υποδοχή επεφύλαξαν οι πιστοί φίλοι της Εθνικής στους Έλληνες διεθνείς που επέστρεψαν αμίλητοι στο ξενοδοχείο.

Λόγια εμψύχωσης και χειροκρότημα - βάλσαμο στις πληγές της ομάδας, μετά την ήττα στον ημιτελικό με την Τουρκία.

Η Τουρκία επιστρέφει στον τελικό για πρώτη φορά μετά το 2001 καθώς συνέτριψε την Ελλάδα 94-68!

Οι δηλώσεις του Βασίλη Σπανούλη μετά τον ημιτελικό

Ο Βασίλης Σπανούλης μίλησε στην ΕΡΤ αμέσως μετά τον ημιτελικό του EuroBasket 2025 απέναντι στην Τουρκία.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός τόνισε πως η Εθνική δεν μπήκε στο παρκέ με την απαραίτητη ένταση, κάτι που οδήγησε σε πολλά λάθη και έδωσε εύκολους πόντους στον αντίπαλο.

«Μας έλειψε η ενέργεια, κάναμε λάθη που δεν δικαιολογούνται και στην άμυνα δεχθήκαμε πράγματα που είχαμε προετοιμαστεί να αποφύγουμε. Αυτά όμως συμβαίνουν. Είμαι υπερήφανος για τα παιδιά, έχουμε άλλη μία ευκαιρία να διεκδικήσουμε το μετάλλιο που όλοι θέλουμε».

«Δεν δείξαμε το πραγματικό μας επίπεδο. Υπήρξαν πολλά λάθη και έλλειψη συγκέντρωσης στην άμυνα».

Για το παιχνίδι με τη Φινλανδία: «Θα προετοιμαστούμε όπως πρέπει και πιστεύω ότι θα παρουσιαστούμε έτοιμοι για αυτό το σημαντικό ματς».

Στη συνέντευξη τύπου πρόσθεσε: «Δεν ήμασταν ενεργειακά έτοιμοι, κάναμε πολλά παιδαριώδη λάθη. Στην άμυνα φάγαμε ό,τι είχαμε πει να μην φάμε».

«Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι άνθρωπος, παρότι δεν κάνει γήινα πράγματα σε αυτό το τουρνουά. Είναι εκπληκτικός, ο ηγέτης μας μαζί με Σλούκα και Παπανικολάου. Είμαι ευλογημένος που είμαστε μαζί και εκπροσωπούμε τη χώρα μας. Έτυχε να κάνει ένα κακό παιχνίδι, αλλά πιστεύω θα είναι έτοιμος για την Κυριακή».

Αταμάν: «Συγγνώμη στους φίλους μου από την Ελλάδα, αλλά αξίζαμε να κερδίσουμε»

Ο Εργκίν Αταμάν μίλησε στην κάμερα της ΕΡΤ, μετά το τέλος του ημιτελικού της Ελλάδας με την Τουρκία για το EuroBasket 2025.

«Συγγνώμη για όλους τους φίλους μου στην Ελλάδα που είδαν το παιχνίδι, αλλά αξίζαμε να κερδίσουμε. Σταματήσαμε τους Σλούκα, Τολιόπουλο και τον Γιάννη. Μόνο ο Ντόρσεϊ στην αρχή βρήκε κάποια σουτ, αλλά τον σταματήσαμε και αυτόν. Σπουδαία νίκη, τρομερή ομάδα η Ελλάδα.

Ο Γιάννης προσπαθεί να προστατεύει το ζωγραφιστό, έτσι ο Οσμανί έβαλε τα πρώτα σουτ και πήρε αυτοπεποίθηση.

Η Ελλάδα είναι καλύτερη ομάδα από τη Γερμανία, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι ιστορικό, να κερδίσουμε στον τελικό και να πάρουμε το Χρυσό, κάτι που δεν έχει συμβεί ποτέ».