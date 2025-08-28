Με το δεξί η Ελλάδα στο Eurobasket 2025!

Νίκησε με 75-66 την Ιταλία

Eurobasket 2025: Ελλάδα - Ιταλία 75-66
Μόλις ξεπέρασε το άγχος της πρεμιέρας, η Εθνική Ανδρών κυριάρχησε στο παρκέ, μπαίνοντας «με το δεξί» στο Ευρωμπάσκετ 2025. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα επικράτησε με 75-66 της Ιταλίας, στην πρεμιέρα του 3ου ομίλου στη Λεμεσό και πλέον επικεντρώνεται στο «δύο στα δύο» στο ματς που ακολουθεί με την «οικοδέσποινα» Κύπρο (30/8, 18:15). Μεγάλη εμφάνιση με το... καλησπέρα από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος τελείωσε τον αγώνα με 31 πόντους, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 κλέψιμο, σε 29 λεπτά συμμετοχής. 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο sportdog.gr

