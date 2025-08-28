Κηδεία Ντα Κόστα: Σε κλίμα οδύνης το τελευταίο αντίο στον ποδοσφαιριστή

Τραγική φιγούρα η σύζυγός του, Ορέλια

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
28.08.25 , 18:33 Πηνελόπη Αναστασοπούλου – Φώτης Μπενάρντο: Διακοπές στην Κρήτη
28.08.25 , 18:01 Γιολάντα Καλογεροπούλου: Η έκπληξη του Σβήγκου και της Μπόμπα
28.08.25 , 17:59 Κηδεία Ντα Κόστα: Σε κλίμα οδύνης το τελευταίο αντίο στον ποδοσφαιριστή
28.08.25 , 17:51 Θρίλερ σε πτήση από Κέρκυρα - Aναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους στο Άκτιο!
28.08.25 , 17:39 Nissan: Το μυστικό που κρύβεται στον κινητήρα e-Power
28.08.25 , 17:33 ΟΠΕΚΑ: Την Παρασκευή 29/8/2025 θα καταβληθούν τα κοινωνικά επιδόματα
28.08.25 , 17:33 Φαίη Σκορδά: Έφτιαξε φανουρόπιτα στην κουζίνα του σπιτιού της
28.08.25 , 17:21 Χαλάει ο καιρός: Ψυχρή λίμνη φέρνει βροχές το Σαββατοκύριακο
28.08.25 , 17:17 12 συλλήψεις σε επιχείρηση της ΕΛΑΣ σε οικισμό Ρομά του Ασπρόπυργου
28.08.25 , 17:01 Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τον Βύρωνα Βασιλειάδη και τον γιο τους
28.08.25 , 16:55 Παλλήνη: 43χρονος «φύτεψε» κάμερες σε τουαλέτες της εταιρίας που δουλεύει
28.08.25 , 16:39 Ήβη Αδάμου - Μιχάλης Κουινέλης: Η τρυφερή πόζα στα σοκάκια της Πάρου
28.08.25 , 16:33 Ιωάννα Λίλη: Ποζάρει με την κόρη της, Μαρία Ζαγοράκη στις διακοπές τους
28.08.25 , 16:07 Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας: Oι λαμπερές εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί
28.08.25 , 16:00 Σοφία Καρβέλα: Η σπάνια φωτογραφία με τον πατέρα της, Νίκο Καρβέλα
Γιάννης Αϊβάζης: Σε σχέση με γοητευτική επιχειρηματία, μετά το διαζύγιό του
Ιωάννα Λίλη: Ποζάρει με την κόρη της, Μαρία Ζαγοράκη στις διακοπές τους
Αντωνά για τη νέα σύντροφο Αϊβάζη: «Είναι 35 ετών και πολύ εντυπωσιακή»
Ήβη Αδάμου - Μιχάλης Κουινέλης: Η τρυφερή πόζα στα σοκάκια της Πάρου
Κούρκουλου: Οι οικογενειακές φωτογραφίες και η ευχάριστη ανακοίνωση
Φαίη Σκορδά: Έφτιαξε φανουρόπιτα στην κουζίνα του σπιτιού της
Στάθης Μαντζώρος: Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο τις τελευταίες εβδομάδες
Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας: Oι λαμπερές εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί
Βίκυ Καγιά: Τα super glam looks στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας
Αμαλία Κωστοπούλου: Πρόβα νυφικού με τη μητέρα της στη Νέα Υόρκη
Περισσότερα

VIDEOS

Τζoρτζ Μπάλντοκ
Στη μνήμη του Τζορτζ Μπάλντοκ ο αγώνας της Εθνικής με
Τζορτζ Μπάλντοκ
Οικογένεια Μπάλντοκ: Σεβαστείτε το πένθος μας
Ολυμπιακοί Αγώνες: Σημαιοφόρος Ο Εμμανουήλ Καραλής
Ολυμπιακοί Αγώνες: Ο Εμμανουήλ Καραλής σημαιοφόρος στην τελετή λήξης
Μίλτος Τεντόγλου: Η Απονομή Του Χρυσού Μεταλλίου Στο Παρίσι
Τεντόγλου: Στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου ο «ιπτάμενος» Μίλτος
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Εικόνες Από Το Πλωτό Ολυμπιακό Χωριό
Με σπα, Sky Bar, πισίνες και νεροτζουλήθρα το πλωτό Ολυμπιακό
Εμμανουέλα Κατζουράκη: Επιζήσασα Των Τεμπών Η Ολυμπιονίκης
Εμμ. Κατζουράκη: Σώθηκε από την τραγωδία στα Τέμπη και έγινε
«Χάλκινος» Ολυμπιονίκης ο Λευτέρης Πετρούνιας
«Χάλκινος» Ολυμπιονίκης ο Λευτέρης Πετρούνιας
Θεόδωρος Τσελίδης: Υπερήφανος Ως Έλληνας - Η Ανάρτηση
Θοδωρής Τσελίδης: «Υπερήφανος ως Έλληνας, συγγνώμη που δε μιλάω ελληνικά»
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Τι θα δούμε στην τελετή έναρξης στο
Ολυμπιακοί Αγώνες: Σημαιοφόροι Αντετοκούνμπο Και Ντρισμπιώτη
Αντετοκούνμπο και Ντρισμπιώτη οι σημαιοφόροι στους Ολυμπιακούς του Παρισιού
Τρόπαιο Ολυμπιακού
Conference League:Το τρόπαιο του Ολυμπιακού στον τάφο του Μιλτιάδη Μαρινάκη
Euroleague: Αρνήθηκε Το Βερολίνο Τη Βοήθεια Της ΕΛ.ΑΣ.
Euroleague: Αρνήθηκε το Βερολίνο τη βοήθεια της ΕΛ.ΑΣ.
«Φρούριο» η Νέα Φιλαδέλφεια για τον τελικό του Conference
«Φρούριο» η Νέα Φιλαδέλφεια για τον τελικό του Conference
Αλέξης Κούγιας παραίτηση
Παραιτήθηκε ο Κούγιας από τον Ολυμπιακό
Μαραθώνιος: Μεγάλος νικητής ο Κενυάτης Κίπτο με νέο ρεκόρ
Μαραθώνιος: Μεγάλος νικητής ο Κενυάτης Κίπτο με νέο ρεκόρ διαδρομής
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Αθλητικα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (28/8/2025)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σε κλίμα συγκίνησης και οδύνης, φίλοι και συγγενείς αποχαιρέτησαν στο κοιμητήριο της Αργυρούπολης τον Ρικάρντο Ντα Κόστα, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 42 ετών. Τραγική φιγούρα η σύζυγός του, που ανεβαίνει τον δικό της «Γολγοθά» και, όπως δήλωσε στο STAR, «Τώρα αρχίζει η μάχη για να φωτιστούν τα αίτια του θανάτου του».   

Θάνατος Ντα Κόστα: «Υπάρχουν ενδείξεις ότι τα πράγματα δεν έγιναν σωστά»

Ρικάρντο Ντα Κόστα: Το ξεχωριστό «αντίο» και η υπόσχεση της συζύγου του

«Η μάχη τώρα είναι δική μας! Για τα παιδιά του, για εμάς, για όσους τον αγάπησαν», με αυτά τα λόγια η χήρα του Ρικάρντο Ντα Κόστα αποχαιρετά τον αγαπημένο της σύζυγό.   

Είναι το δικό της ξεχωριστό αντίο στον σύντροφο της ζωής της, τον χαμογελαστό Βραζιλιανό ποδοσφαιριστή που έσβησε άδικα στα 42 του χρόνια. 

Ρικάρντο Ντα Κόστα: Περιτονίτιδα η αιτία θανάτου του - Τα πρώτα στοιχεία

Ρικάρντο Ντα Κόστα: Σε κλίμα οδύνης το τελευταίο αντίο στον άτυχο ποδοσφαιριστή

Πλήθος κόσμος ήταν στο κοιμητήριο της Αργυρούπολης, κρατώντας λευκά τριαντάφυλλο για να τον συνοδεύσουν στην τελευταία του κατοικία. Όλοι ήθελαν να χαρίσουν μια αγκαλιά στη γυναίκα του, που έμεινε μόνη. Να της πουν δυο λόγια παρηγοριάς και να της δώσουν δύναμη, καθώς ανεβαίνει τον δικό της «Γολγοθά»  μαζί με τα δυο ανήλικα κοριτσάκια τους.

«Νομίζω ότι όλοι είδαν πόσο αγαπητός ήταν κι αυτό σημαίνει ποσό καλό έκανε. Είναι πραγματικά άδικο, 42 χρόνων, που έκανε τόσο καλό σε κόσμο, που αγαπήθηκε τόσο πολύ... να φεύγει χωρίς σοβαρή αιτία».  

Θάνατος Ντα Κόστα: «Όλα έγιναν λάθος από την αρχή»

Ρικάρντο Ντα Κόστα: Παραμένουν άγνωστα τα αίτια θανάτου του 

Ο πρώην ποδοσφαιριστής έφυγε από την ζωή ενώ είχε υποβληθεί σε διπλή επέμβαση στη κοιλιακή χώρα στο νοσοκομείο της Σαντορίνης κι ακόμη δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση για τα αίτια του θανάτου του, όπως δηλώνει στο Star ο δικηγόρος της οικογένειας. 

«Το επίσημο πιστοποιητικό γράφει άγνωστη αιτία θανάτου που σημαίνει ότι περιμένουμε τοξικολογικές και εργαστηριακές εξετάσεις και στη συνέχεια θα προχωρήσουμε στις νομικές διαδικασίες εφόσον προκύψουν ιατρικές ευθύνες, κάτι που το θεωρώ εξαιρετικά πιθανό με την εικόνα που έχω», λέει ο κ. Μπάκας. 

Η οικογένεια Ντα Κόστα περιμένει απαντήσεις από το πόρισμα του Ιατροδικαστή που έχει ορίσει, ενώ σε εξέλιξη είναι και η έρευνα του αρμόδιου ιατροδικαστή Πειραιά.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
 |
ΡΙΚΑΡΝΤΟ ΝΤΑ ΚΟΣΤΑ
 |
ΟΡΕΛΙΑ ΑΡΓΥΡΙΑΔΟΥ
 |
ΚΗΔΕΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top