Κηδεία Ντα Κόστα: Σε κλίμα οδύνης το τελευταίο αντίο στον ποδοσφαιριστή

Σε κλίμα συγκίνησης και οδύνης, φίλοι και συγγενείς αποχαιρέτησαν στο κοιμητήριο της Αργυρούπολης τον Ρικάρντο Ντα Κόστα, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 42 ετών. Τραγική φιγούρα η σύζυγός του, που ανεβαίνει τον δικό της «Γολγοθά» και, όπως δήλωσε στο STAR, «Τώρα αρχίζει η μάχη για να φωτιστούν τα αίτια του θανάτου του».

Θάνατος Ντα Κόστα: «Υπάρχουν ενδείξεις ότι τα πράγματα δεν έγιναν σωστά»

Ρικάρντο Ντα Κόστα: Το ξεχωριστό «αντίο» και η υπόσχεση της συζύγου του

«Η μάχη τώρα είναι δική μας! Για τα παιδιά του, για εμάς, για όσους τον αγάπησαν», με αυτά τα λόγια η χήρα του Ρικάρντο Ντα Κόστα αποχαιρετά τον αγαπημένο της σύζυγό.

Είναι το δικό της ξεχωριστό αντίο στον σύντροφο της ζωής της, τον χαμογελαστό Βραζιλιανό ποδοσφαιριστή που έσβησε άδικα στα 42 του χρόνια.

Ρικάρντο Ντα Κόστα: Σε κλίμα οδύνης το τελευταίο αντίο στον άτυχο ποδοσφαιριστή

Πλήθος κόσμος ήταν στο κοιμητήριο της Αργυρούπολης, κρατώντας λευκά τριαντάφυλλο για να τον συνοδεύσουν στην τελευταία του κατοικία. Όλοι ήθελαν να χαρίσουν μια αγκαλιά στη γυναίκα του, που έμεινε μόνη. Να της πουν δυο λόγια παρηγοριάς και να της δώσουν δύναμη, καθώς ανεβαίνει τον δικό της «Γολγοθά» μαζί με τα δυο ανήλικα κοριτσάκια τους.

«Νομίζω ότι όλοι είδαν πόσο αγαπητός ήταν κι αυτό σημαίνει ποσό καλό έκανε. Είναι πραγματικά άδικο, 42 χρόνων, που έκανε τόσο καλό σε κόσμο, που αγαπήθηκε τόσο πολύ... να φεύγει χωρίς σοβαρή αιτία».

Ρικάρντο Ντα Κόστα: Παραμένουν άγνωστα τα αίτια θανάτου του

Ο πρώην ποδοσφαιριστής έφυγε από την ζωή ενώ είχε υποβληθεί σε διπλή επέμβαση στη κοιλιακή χώρα στο νοσοκομείο της Σαντορίνης κι ακόμη δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση για τα αίτια του θανάτου του, όπως δηλώνει στο Star ο δικηγόρος της οικογένειας.

«Το επίσημο πιστοποιητικό γράφει άγνωστη αιτία θανάτου που σημαίνει ότι περιμένουμε τοξικολογικές και εργαστηριακές εξετάσεις και στη συνέχεια θα προχωρήσουμε στις νομικές διαδικασίες εφόσον προκύψουν ιατρικές ευθύνες, κάτι που το θεωρώ εξαιρετικά πιθανό με την εικόνα που έχω», λέει ο κ. Μπάκας.

Η οικογένεια Ντα Κόστα περιμένει απαντήσεις από το πόρισμα του Ιατροδικαστή που έχει ορίσει, ενώ σε εξέλιξη είναι και η έρευνα του αρμόδιου ιατροδικαστή Πειραιά.