Εμμανουήλ Καραλής: Δεύτερος με εξάρι άλμα στον τελικό του Diamond League

Ισοφάρισε την καλύτερή του επίδοση στη διοργάνωση

27.08.25 , 20:06 Εμμανουήλ Καραλής: Δεύτερος με εξάρι άλμα στον τελικό του Diamond League
Πηγή: ΑΠΕ/ Φωτογραφία InTime
Πάνω από τα 6 μέτρα για 11η φορά ο Καραλής / Βίντεο: ΕΡΤ
Ακούστε το άρθρο

Την καλύτερή εμφάνισή της καριέρας του σε τελικό Diamond League ισοφάρισε στο φινάλε της... διαμαντένιας σεζόν ο Εμμανουήλ Καραλής στο μίτινγκ της Ζυρίχης, στον υπαίθριο χώρο Σεχσελάουτενπλατς, συνδυάζοντας την εμφάνισή του με μια ντουζίνα άλματα πάνω από τα έξι μέτρα.

Ο Έλληνας πρωταθλητής ήταν, όπως και πέρυσι, δεύτερος πίσω από τον Σουηδό Μόντο Ντουπλάντις με άλμα στα 6.00, ενώ απέτυχε τρεις φορές στα 6.10. Πλέον, ο Καραλής έχει στο ενεργητικό του έντεκα αγώνες με +6.00 μ. μέσα στο 2025 και δώδεκα συνολικά. Νικητής με 6.00, αλλά καλύτερες προσπάθειες ήταν ο Ντουπλάντις.

O Kαραλής «πέταξε» ξανά: 6,02 μ. και 2η θέση στο επί κοντώ της Βουδαπέστης

Ο Εμμανουήλ αγνόησε το εναρκτήριο ύψος (5.50) και ξεκίνησε με αποτυχημένη στα 5.65, αλλά δεν άργησε να βρει ρυθμό και να περάσει με τη δεύτερη προσπάθεια. Στη συνέχεια άφησε το 5.80, ύψος που «καθάρισε» εύκολα και ο Μόντο Ντουπλάντις, κι έτσι στα 5.90 έμειναν οι δυο τους μαζί με τον Σαμ Κέντρικς, ο οποίος πέρασε τα 5.80 με την τρίτη και μπόλικη εύνοια της τύχης. Με 5.65 ολοκλήρωσαν ο Ολλανδός Μένο Φλόον και ο Αυστραλός Κέρτις Μάρσαλ, ενώ ο Γάλλος Ρενό Λαβιλενί είχε τρεις αποτυχημένες σε αυτό το ύψος.

Βαλκανικό 2025: Χρυσός ο Καραλής - «Άγγιξε» τα 6.11μ.

Στα 5.90 ο Μανόλο είχε άλλη μια από τις συνηθισμένες πτήσεις του, που κάνουν αυτά τα επίπεδα να μοιάζουν τόσο εύκολα γι’ αυτόν. Λίγο μετά τον μιμήθηκε και ο Ντουπλάντις, ενώ ο Κέντρικς ρίχνοντας τον πήχη, άφησε τις άλλες δύο προσπάθειες για τα 6.00. Εκεί, ο Αμερικανός έκανε μόνο μία άκυρη και ολοκλήρωσε τον αγώνα του, την ώρα που και ο Καραλής αποτύγχανε, ενώ ο Σουηδός ξεπερνούσε με την πρώτη.

Ο Καραλής απέτυχε και με το δεύτερο άλμα του, αλλά με το τρίτο πέρασε, εν μέσω αποθέωσης από το κοινό, πάνω από τον πήχη, που έμεινε στη θέση του, μολονότι τον χτύπησε με το στήθος του. Τα 6.10 αποδείχτηκαν ανυπέρβλητο εμπόδιο για τον Καραλή στις δύο πρώτες προσπάθειες, την ώρα που και ο Ντουπλάντις αποτύγχανε τις δύο πρώτες φορές που επιχείρησε, αφήνοντας ανοιχτό το παράθυρο για μια ιστορική νίκη στον Μανόλο. Το τρίτο άλμα του πρωταθλητή μας ήταν καλύτερο, αλλά όχι έγκυρο κι έτσι το διαμάντι κατέληξε στον Σουηδό παγκόσμιο ρέκορντμαν, ο οποίος επίσης έχασε και το τρίτο άλμα στα 6.10.

Τα υπόλοιπα διαμάντια της πρώτης μέρας έκαναν δικά τους η Αμερικανίδα Κέιτ Μουν στο επί κοντώ με 4.82, η Αυστραλέζα Νίκολα Ολισλάγκερς στο ύψος με ρεκόρ Ωκεανίας, 2.04, η Καναδή Σάρα Μίτον στη σφαίρα με 20.67 και ο Αμερικανός Τζο Κόβατς στο αντίστοιχο αγώνισμα ανδρών με 22.46.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
