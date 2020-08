Ολυμπιακός: Στο Κατάρ ο Γκιλιέρμε για τη μεταγραφή του στην Αλ Σαντ

Μετά από δύο άκρως επιτυχημένες σεζόν του στην Ελλάδα με τη φανέλα του Ολυμπιακού, ο Γκιγιέρμε είναι έτοιμος να ανοίξει τα φτερά του για άλλες ποδοσφαιρικές πολιτείες.

Συγκεκριμένα για την Ντόχα του Κατάρ, με την Αλ Σαντ να έρχεται σε συμφωνία με τον Βραζιλιάνο μέσο και να κάνει γνωστό μέσω του επίσημου λογαριασμού της στο Twitter πως έχει κατσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τους Πειραιώτες για την ολοκλήρωση του deal.

"O Βραζιλιάνος μέσος Γκιλιέρμε Τόρες είναι στην Ντόχα, μετά από τη συμφωνία του με την Αλ Σαντ. Είναι σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις με τον Ολυμπιακό για την ολοκλήρωση της μεταγραφής.

Η επίσημη ανακοίνωση θα γίνει αφότου οι δύο πλευρές φτάσουν σε συμφωνία", λέει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.

Brazilian midfielder Guilherme Torres is in Doha, after agreeing to join Al-Sadd. Negotiations are still ongoing with his club Olympiacos to complete the transfer.



The official announcement will be made once the two sides have reached an agreement. #AlSadd pic.twitter.com/pKooy6TLWL