Επίδομα 250 και 500 ευρώ: Ποιοι θα το λάβουν τον Νοέμβριο

Παραδείγματα με τους δικαιούχους και τα ποσά

09.09.25 , 18:25
Πηγή: Φωτογραφία Ευρωκίνηση
ευρώ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Από τον Νοέμβριο του 2025 ξεκινά η καταβολή του νέου επιδόματος, των 250 ευρώ για μεμονωμένους δικαιούχους και 500 ευρώ για ζευγάρια. 

Δικαιούχοι είναι συνταξιούχοι άνω των 65 ετών με μηνιαίο εισόδημα έως 1.167 ευρώ (άγαμοι, χήροι/ες) ή έως 2.166 ευρώ (έγγαμοι), καθώς και όσοι λαμβάνουν αναπηρικά επιδόματα του ΟΠΕΚΑ ή τη σύνταξη ανασφάλιστων υπερηλίκων. Εξετάζεται το όριο ηλικίας να μειωθεί στα 62 για όσους έχουν 40 χρόνια ασφάλισης.

Επίδομα 250 ευρώ: Αλλαγές στο παραπέντε για δικαιούχους και κριτήρια

Η ενίσχυση θα δίδεται ετησίως κάθε Νοέμβριο, με εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια για τους συνταξιούχους, αλλά χωρίς περιορισμούς για τις άλλες κατηγορίες. 

Τα κριτήρια εισοδήματος και περιουσίας για το επίδομα   

Τα κριτήρια είναι:
•    Για έγγαμους: εισόδημα έως 26.000 ευρώ και ακίνητη περιουσία έως 300.000 ευρώ.
•    Για άγαμους/χήρους: εισόδημα έως 14.000 ευρώ και περιουσία έως 200.000 ευρώ.


Eπίδομα ενοικίου: Ποιοι δικαιούνται ένα ενοίκιο τον χρόνο - Τα ποσά

Για συνταξιούχους χωρίς άλλα εισοδήματα, ως φορολογητέο εισόδημα υπολογίζεται μόνο το καθαρό ποσό συντάξεων μετά τις κρατήσεις.

Οι περισσότεροι δικαιούχοι αναμένονται από τον ΟΓΑ, τον ΟΑΕΕ, το ΙΚΑ, το ΕΤΑΑ και το ΝΑΤ, ενώ λιγότεροι από Δημόσιο και ΔΕΚΟ-τράπεζες.

Τα παραδείγματα 

Ενδεικτικά παραδείγματα:

•    Ζευγάρι με συντάξεις 880€ και 790€ θα λάβει 500€.
•    Ζευγάρι με εισόδημα μόνο του ενός (2.050€ τον μήνα) θα λάβει 250€.
•    Ζευγάρι με συντάξεις 1.070€ και 960€ συν 350€ από ενοίκιο, δεν δικαιούται επίδομα· αν δεν υπήρχε το ενοίκιο, θα έπαιρναν 500€.

Τέλος, το 65ο έτος πρέπει να έχει συμπληρωθεί έως το τέλος του προηγούμενου έτους. Έτσι, το 2025 θα το λάβουν όσοι έγιναν 65 μέσα στο 2024, ενώ οι υπόλοιποι θα το πάρουν από το 2026.

