Μέγα Σπήλαιο Καλαβρύτων: Οι ισχυρισμοί του ηγούμενου που προφυλακίστηκε

Στη φυλακή οδηγήθηκαν ο ηγούμενος και ο μοναχός της Ιεράς Μονής Μεγάλου Σπηλαίου Καλαβρύτων που κατηγορούνται ότι επιχείρησαν να πουλήσουν δύο Ευαγγέλια και βυζαντινές εικόνες. Οι απολογίες τους ήταν μαραθώνιες και όπως αποκαλύπτει η Τασούλα Παπανικολάου στο Star, ισχυρίστηκαν ότι τα θρησκευτικά κειμήλια μεγάλης αξίας ήταν κληρονομιά, που παρέλειψαν όμως να δηλώσουν.

Ο ηγούμενος και ο μοναχός βγήκαν από το δικαστικό μέγαρο Κορίνθου λίγο μετά τις 11 χθες το βράδυ. Αμίλητοι μπήκαν στο αυτοκίνητο της αστυνομίας και πήραν τον δρόμο για τη φυλακή.

Μετά από 13 ολόκληρες ώρες, ολοκληρώθηκε η διαδικασία της ανάκρισης για τους έξι συλληφθέντες. Και οι έξι κρίθηκαν προφυλακιστέοι με απόφαση εισαγγελέα και ανακριτή.

Ο ηγούμενος αν και συνελήφθη επ' αυτοφώρω τη στιγμή που επιχειρούσε μαζί με τον μοναχό να πουλήσουν δύο Ευαγγέλια και 17 βυζαντινές εικόνες, προσπάθησε να πείσει τις ανακριτικές αρχές ότι δεν έχει σχέση με την αρχαιοκαπηλία.

«Οι εικόνες ήταν δωρεά από την οικογένειά μου - Δεν τα είχα δηλώσει από παράλειψη»

«Δεν αποπειράθηκα να πουλήσω κάτι. Οι εικόνες που βρέθηκαν στην κατοχή μου ήταν δωρεά από την οικογένειά μου και δεν τα είχα δηλώσει από παράλειψη. Δεν αποτελούν εκκλησιαστική περιουσία» είπε ο ηγούμενος της Μονής.

Την ίδια «γραμμή» με τον ηγούμενο τήρησε και ο μοναχός.

«Τρεις εικόνες είναι από τη γιαγιά μου και το ένα Ευαγγέλιο μου το χάρισε ο πνευματικός μου, ιερέας που τώρα έχει συνταξιοδοτηθεί» είπε ο μοναχός.

Tα λόγια του ηγούμενου για το «θαμμένο άγαλμα της θεάς Αρτέμιδας»

Η έρευνα δεν σταματά εδώ. Όπως αποκαλύπτει το Star, οι αρχές αναζητούν και άλλα πολύτιμα αντικείμενα και κειμήλια που ενδεχομένως να είναι θαμμένα, όπως ένα άγαλμα της θεάς Αρτέμιδας για το οποιο ο ηγούμενος φέρεται να λέει:



«Το άγαλμα είναι θαμμένο σε συγκεκριμένο σημείο κοντά στη Μονή και αν είναι να ξεθαφτεί θα πρέπει να το κάνουμε νύχτα».

Δείτε ολόκληρο το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star