Εκνευρισμένος ο ηγούμενος του Μεγάλου Σπηλαίου Καλαβρύτων στον ανακριτή

Λίγο μετά τις 11 το πρωί πέρασαν την πόρτα του ανακριτή στα δικαστήρια της Κορίνθου ο ηγούμενος της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου Καλαβρύτων, ο βοηθός του, καθώς και άλλοι τέσσερις συλληφθέντες. Και οι έξι κατηγορούνται για κατοχή και πώληση θρησκευτικών κειμηλίων και άλλων αρχαίων αντικειμένων. Ο ηγούμενος κατηγορείται ότι προσπάθησε να πουλήσει έναντι 200.000 ευρώ μία εικόνα και ένα Ευαγγέλιο. Ιδιαίτερα εκνευρισμένος εμφανίστηκε ο ηγούμενος με τους δημοσιογράφους.

Όταν τον πλησίασε μια δημοσιογράφος προκειμένου να τον ρωτήσει αν θέλει να δηλώσει κάτι για τα όσα κατηγορείται, εκείνος επιδεικτικά σήκωσε το χέρι του χτυπώντας το χέρι της και απομακρύνοντας από μπροστά του το μικρόφωνο.

Όπως είπε η Κατερίνα Τσεγγενέ στο ρεπορτάζ της στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star, και οι έξι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στις 11 το πρωί στον Ανακριτή. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν ολοκληρώσει την απολογία τους οι τρεις μέχρι αυτή τη στιγμή.

Κατηγορούνται για εγκληματική οργάνωση και οι έξι, καθώς και για κατοχή και πώληση θρησκευτικών εικόνων και αρχαίων αντικειμένων.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο ηγούμενος είπε στους αστυνομικούς στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αθηνών ότι οι εικόνες που είχε στην κατοχή του και όλα τα θρησκευτικά κειμήλια τα είχε κληρονομήσει από την γιαγιά του. Περιμένουμε να δούμε αν η κληρονομιά θα πείσει ως αιτιολογία για την κατοχή όλων αυτών των κειμηλίων.

