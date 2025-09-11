Παναγιώτης Στάθης: Η σπάνια φωτογραφία με την κούκλα κόρη του, Καλλίνθια

Λίγο πριν την πρεμιέρα του στον ANT1

11.09.25 , 15:07 Παναγιώτης Στάθης: Η σπάνια φωτογραφία με την κούκλα κόρη του, Καλλίνθια
Μία σπάνια φωτογραφία της κούκλας κόρης του Καλλίνθιας ανέβασε ο Παναγιώτης Στάθης. Αφορμή στάθηκε η ημέρα, καθώς σήμερα, Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου η Καλλίνθια έχει τα γενέθλιά της.

Παναγιώτης Στάθης: Η ηλικία, οι γάμοι και ο θάνατος του αδελφού του

Ο γνωστός δημοσιογράφος και παρουσιαστής είναι παντρεμένος με την Αθανασία Πρωτοψάλτη με την οποία έχουν αποκτήσει τη γλυκιά κόρη τους.

«Με τη γυναίκα μου είμαστε μαζί από το 2006. Ήταν κεραυνοβόλος έρωτας, κατάλαβα αμέσως ότι είναι η γυναίκα της ζωής μου. Γνωριστήκαμε στα Κύθηρα, στο μαγαζί των γονιών της, κι εγώ είμαι από τα Κύθηρα, την είδα και είπα “αυτή είναι”. Παντρευτήκαμε δύο φορές, πρώτα με πολιτικό γάμο στο Δημαρχείο Αθηνών και μετά κάναμε και θρησκευτικό. Είναι πολύ καλή, έχουμε πολύ καλή επικοινωνία, με τις εντάσεις που έχει η προεφηβεία» είχε πει ο ίδιος.

παναγιωτης σταθης

Ο Παναγιώτης Στάθης με τη σύζυγο και την κόρη του / Πηγή: Instagram @stathispanagiotis

Δημοσιεύοντας μια φωτογραφία από τη βραδινή του έξοδο με την πανέμορφη κόρη του, ο Παναγιώτης Στάθης τής ευχήθηκε για τα γενέθλιά της.

Δες την ανάρτηση:

παναγιωτης σταθης

Ο Παναγιώτης Στάθης τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου κάνει πρεμιέρα με το «Καλημέρα Ελλάδα» στον ANT1, μαζί με την Άννα Λιβαθυνού.

«Μεγάλη ευθύνη, μεγάλη χαρά, μια πολύ μεγάλη ομάδα η οποία δουλεύει πυρετωδώς. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Νομίζω ότι είναι πολύ τιμητικό να γίνεσαι ο δέκτης μια επιλογής, η οποία σηματοδοτεί μια επανέναρξη για την ιστορικότερη εκπομπή της τηλεόρασης. Εμείς ερχόμαστε για να κάνουμε μια καινούργια πρόταση υπό τη σκέπη αυτού του ιστορικού τίτλου», ανέφερε ο Παναγιώτης Στάθης, ο οποίος θα αναλάβει την παρουσίαση της εκπομπής μετά την αποχώρηση του Γιώργου Παπαδάκη.

