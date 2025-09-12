ΕΕ: Με προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη το ελαιόλαδο Κρήτης

Η Κομισιόν ενέκρινε νέες ΠΓΕ από Ελλάδα και Ισπανία

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
13.09.25 , 00:01 Χρήσιμες συμβουλές για τις αγορές σχολικών ειδών
12.09.25 , 23:46 ΕΕ: Με προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη το ελαιόλαδο Κρήτης
12.09.25 , 23:45 Μια ανάσα πριν γίνει ξανά μαμά η Τζένη Θεωνά: «Γιορτάζουμε την κοιλίτσα»
12.09.25 , 23:01 All white & all glam: Η Μελίνα Νικολαΐδη εντυπωσιάζει με παγιέτες
12.09.25 , 22:44 Eurobasket 2025: Ήττα της Εθνικής από την Τουρκία με 94-68
12.09.25 , 22:43 Πώς έγινε το μοιραίο τροχαίο στην Ολυμπία Οδό: Το λάθος της 73χρονης οδηγού
12.09.25 , 22:14 Παρίστανε τον υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ για να «βουτήξει» χρήματα και κοσμήματα
12.09.25 , 21:55 Λεωνίδας Κουτσόπουλος: Στο πλευρό του γιου του την πρώτη μέρα στο σχολείο
12.09.25 , 21:34 Ασπρόπυργος: Έκανε τον κήπο της μονοκατοικίας του φυτεία κάνναβης!
12.09.25 , 21:32 Κλήρωση Eurojackpot 12/9: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 100.000.000 ευρώ
12.09.25 , 21:18 Honda Civic Type R: Το τέλος μαζί με τους καλύτερους δρόμους οδήγησης
12.09.25 , 20:35 Σεπόλια: Γυναίκα πήγε να απαγάγει κοριτσάκι και το παρέσυρε με το ΙΧ!
12.09.25 , 20:20 Μέγα Σπήλαιο Καλαβρύτων: Οι ισχυρισμοί του ηγούμενου που προφυλακίστηκε
12.09.25 , 20:05 Oι μέθοδοι που χρησιμοποιούν οι Παρθένοι για να γίνει το δικό τους
12.09.25 , 20:04 Χριστίνα Βραχάλη: «Σταματήστε το αυτό πια»
Γιώργος Μαζωνάκης: «Είχε βρεθεί πομπός παρακολούθησης στο σπίτι του»
Eurobasket 2025: Οι εντυπωσιακές σύντροφοι των παικτών της Εθνικής Ελλάδας
Συγκλονίζει η Τζόρτζια Σιακαβάρα: «Ήταν να μου κόψουν έντερο»
Καινούργιου: Οι φωτογραφίες που πυροδότησαν φήμες περί εγκυμοσύνης
Επίδομα 250 και 500 ευρώ: Ποιοι θα το λάβουν τον Νοέμβριο
Σεπόλια: Γυναίκα πήγε να απαγάγει κοριτσάκι και το παρέσυρε με το ΙΧ!
Ντέμης Νικολαΐδης: Η πρώτη του εμφάνιση μετά τον θάνατο της συντρόφου του
Πώς έγινε το μοιραίο τροχαίο στην Ολυμπία Οδό: Το λάθος της 73χρονης οδηγού
All white & all glam: Η Μελίνα Νικολαΐδη εντυπωσιάζει με παγιέτες
Χριστίνα Σάλτη: «Διαγνώστηκε με καρκίνο, το παλεύει και το παλεύουμε»
Περισσότερα

VIDEOS

Προϋπολογισμός 2025: Αυξάνονται Μισθοί Και Συντάξεις
Προϋπολογισμός 2025: Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις- Μείωση σε φόρους
Τριπλή Ενίσχυση Στους Συνταξιούχους Πριν Τα Χριστούγεννα
Συνταξιούχοι: Τριπλή ενίσχυση πριν τις γιορτές - Τι φέρνει ο
Influencers: Πώς Ξεφεύγουν Από Την Εφορία
Πάρτι φοροδιαφυγής από τους influencers - Έπιασε δουλειά η ΑΑΔΕ
Μείωση Τιμών: Τα 123 Προϊόντα Της Λίστας
Μείωση τιμών: Τα 123 προϊόντα που θα πωλούνται φθηνότερα
Gigabit Voucher: Επιδότηση 200 Ευρώ Για Ίντερνετ
Gigabit Voucher: Πώς θα πάρετε επιδότηση 200 ευρώ για γρήγορο
Οι Όροι Για Τα Προγράμματα Σπίτι Μου ΙΙ, Ανακαινίζω Το Σπίτι
Οι όροι για τα προγράμματα «Σπίτι μου ΙΙ», «Αναβαθμίζω το
Χατζηδάκης: Οι 12 Αυξήσεις Αποδοχών Από Την Κυβέρνηση
Χατζηδάκης: Αυτές είναι οι 12 αυξήσεις αποδοχών και οι 12
Φωτιές Αττική: Τα Μέτρα Στήριξης Των Πυρόπληκτων
Τα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους από τη φωτιά στην
ΠΑΡΑΛΙΕΣ
MyCoast: Πρόστιμα και «λουκέτα» σε 450 επιχειρήσεις
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
Ρεύμα: Τα Τρία Μέτρα Στήριξης Των Καταναλωτών
Τα τρία μέτρα ενίσχυσης για το ρεύμα - Επιδότηση για
Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Κατόπιν... εορτής τα αποτελέσματα έρευνας στις τιμές
Ηλεκτρικό Ρεύμα
Ηλεκτρικό ρεύμα: Τι θα περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης των καταναλωτών
Nova: Αναπτύσσει το έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
H Νοva αναπτύσσει τo έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
Λουκέτο Σε Beach Bar Γνωστής Παρουσιάστριας Στη Σέριφο
«Λουκέτο» σε beach bar γνωστής παρουσιάστριας της τηλεόρασης στη Σέριφο
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Οικονομια
Πηγή: Φωτογραφία Pixabay
Eλαιόλαδο Κρήτης
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την προσθήκη στο μητρώο προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων (ΠΓΕ) της ένδειξης «Κρήτη/Kriti» από την Ελλάδα και της ένδειξης «Queso de Burgos» από την Ισπανία. 

Ελαιόλαδο: Tέλος στον παραδοσιακό τενεκέ – Τι αλλάζει

Το προϊόν «Κρήτη/Kriti» είναι ένα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο που παράγεται από ελιές που καλλιεργούνται σε ολόκληρη την Κρήτη. Χαρακτηρίζεται από χαμηλή οξύτητα, λαμπερό πράσινο χρώμα και πλούσιο φρουτώδες άρωμα. Οι ιδιότητες αυτές το καθιστούν εξαιρετικά σταθερό και αρωματικό, με χαρακτηριστικό γευστικό προφίλ, με βαθιές ρίζες στο έδαφος και το κλίμα του νησιού. Το ελαιόλαδο παράγεται αποκλειστικά στην Κρήτη, όπου η ελαιοκαλλιέργεια είναι τρόπος ζωής εδώ και χιλιετίες. Τα ασβεστολιθικά εδάφη του νησιού, η άφθονη ηλιοφάνεια και το μεσογειακό κλίμα, σε συνδυασμό με τις παραδοσιακές πρακτικές καλλιέργειας και έκθλιψης που μεταλαμπαδεύονται από γενιά σε γενιά, δίνουν στο προϊόν τον μοναδικό χαρακτήρα του.  

Το «Queso de Burgos» είναι ένα νωπό τυρί από αγελαδινό και πρόβειο γάλα. Έχει λευκό ή ελαφρώς κιτρινωπό χρώμα και μαλακή υφή. Το τυρί έχει ήπια, γαλακτώδη γεύση με λεπτή επίγευση πρόβειου γάλακτος, η οποία μπορεί να είναι από πολύ ελαφριά έως έντονη, ανάλογα με την ποικιλία. Το προϊόν παράγεται αποκλειστικά στην επαρχία Μπούργος, στην αυτόνομη κοινότητα της Καστίλης και Λεόν. Οι ιδιότητές του συνδέονται στενά με τις παραδοσιακές τυροκομικές πρακτικές της περιοχής και με τη χρήση τοπικού πρόβειου γάλακτος, το οποίο δίνει στο τυρί το χαρακτηριστικό του άρωμα, τη βουτυρώδη σύσταση και τη φήμη του.  

Οι νέες αυτές ενδείξεις προστίθενται στις πάνω από 3.675 προστατευόμενες ονομασίες που περιλαμβάνονται ήδη στη βάση δεδομένων eAmbrosia. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ
 |
ΚΡΗΤΗ
 |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 |
ΚΟΜΙΣΙΟΝ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top