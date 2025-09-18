Φρουί Ζελέ ΓΙΩΤΗΣ! Και… η χαρά του καλοκαιριού δεν τελειώνει ποτέ!

Το αγαπημένο μας Φρουί Ζελέ ΓΙΩΤΗΣ ανανεώνεται με μια ακόμα πιο φρέσκια και λαχταριστή συσκευασία, φέρνοντας καθημερινά στη ζωή μας το πιο απολαυστικό, φρουτένιο επιδόρπιο. Με υπέροχη γεύση κι ελάχιστες θερμίδες, μας προσφέρει τη χαρά του καλοκαιριού όλες τις ώρες αλλά και όλες τις εποχές!

Αρκεί να σκεφτείτε τα αγαπημένα σας φρούτα και τα Φρουί Ζελέ ΓΙΩΤΗΣ σας τα προσφέρουν στην πιο ακαταμάχητη εκδοχή τους: το υπέροχο Ροδάκινο, Ρόδι, Μούρο και οι πιο κλασικές γεύσεις Φράουλα, Κεράσι, Ανανάς, Λεμόνι, Μπανάνα!

Όχι μόνο είναι ένα πεντανόστιμο, δροσερό και πανεύκολο στην προετοιμασία επιδόρπιο, με μόλις 66 θερμίδες ανά μερίδα αλλά το χαρακτηριστικό «jelly effect» του μας ξεσηκώνει και μας φτιάχνει τη διάθεση!

Ακολουθήστε τα φωτεινά χρώματα, τα ζουμερά φρούτα και το δροσερό splash στις νέες συσκευασίες και… βυθιστείτε στην υπέροχη πανδαισία γεύσεων που φέρνουν φρουτένια αρώματα κάθε μέρα στη ζωή μας!

Και μην ξεχνάτε ότι το λαχταριστό Φρουί Ζελέ ΓΙΩΤΗΣ διατίθεται επίσης σε 6 λαχταριστές γεύσεις χωρίς ζάχαρη, με μόλις 7 θερμίδες ανά μερίδα. Τώρα θα το βρείτε και σε νέα υπέροχη γεύση Ροδάκινο!