Τα τέσσερα ζώδια θα επηρεάσει η Σύνοδος Ερμή- Άρη

Άση Μπήλιου: Την Πέμπτη 13/11/2025 ο ανάδρομος Ερμής, ο πλανήτης της επικοινωνίας, θα συναντηθεί με τον Άρη, τον πλανήτη της δράσης και της διεκδίκησης, στο πύρινο ζώδιο του Τοξότη. Αυτή η όψη που πραγματοποιείται στην 6η μοίρα του ζωδίου θα επηρεάσει κυρίως τα μεταβλητά ζώδια, δηλαδή Δίδυμους, Παρθένους, Τοξότες και Ιχθύς που είναι γεννημένοι στο πρώτο δεκαήμερο, καθώς και όσους έχουν ωροσκόπο ή πλανήτες από τη 4η έως την 8η μοίρα αυτών των ζωδίων.

Διαβάστε στο www.asibiliou.gr ποια τέσσερα ζώδια θα επηρεάσει η Σύνοδος Ερμή- Άρη