Το νέο trend στο μανικιούρ εμπνευσμένο από τις πετσέτες θαλάσσης

Το Beach towel μανικιούρ που κάνει θραύση

Τελευταία Νέα
12.08.25 , 13:45 Μητέρα σκότωσε και διαμέλισε τον γιο της, επειδή κακοποιούσε τη σύζυγό του
12.08.25 , 13:40 Σεισμός 6,1 R στην Τουρκία: 20 μετασεισμοί με τον μεγαλύτερο στα 5,8 R
12.08.25 , 13:34 Εύη Δρούτσα: Η εγγονή της ετοιμάζεται για το ντεμπούτο της στο θέατρο
12.08.25 , 13:29 O Tεμπέλης Δράκος στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού
12.08.25 , 13:22 Έξαλλος ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης σε παράσταση: «Ντροπή τους!»
12.08.25 , 12:55 Ξανθό μαλλί τέλος για την Ντάνη Γιαννακοπούλου - Η εντυπωσιακή αλλαγή
12.08.25 , 12:27 Γιώργος Καράβας: Αυτό είναι το ριάλιτι επιβίωσης που θα παρουσιάσει!
12.08.25 , 12:14 Λυκαβηττός: Νεαρός πήγε να βγάλει φωτογραφία και έπεσε στο κενό
12.08.25 , 12:13 Πανεύκολη σπιτική μπαγκέτα από τον MasterChef Παντελή
12.08.25 , 12:05 Το νέο trend στο μανικιούρ εμπνευσμένο από τις πετσέτες θαλάσσης
12.08.25 , 11:43 ΕΦΚΑ: Eπιστροφές εισφορών τον Σεπτέμβριο - Ποιοι θα τις λάβουν
12.08.25 , 11:42 Παπαδημητρίου: Βουτιές στην πισίνα με τιρκουάζ μπικίνι και στιλάτο καπέλο
12.08.25 , 11:41 Θοδωρής Μαραντίνης: Με τον μεγάλο του γιο, Φίλιππο, στα Ματογιάννια
12.08.25 , 11:27 Φωτιά τώρα σε Πρέβεζα και Άρτα - Μηνύματα από το 112 για εκκενώσεις
12.08.25 , 11:16 Ανδρομάχη: Ποζάρει με κόκκινο μπικίνι και «ρίχνει» το Instagram
Περισσότερα

VIDEOS

Shopping Star: Έτοιμη Για Την Ανάσταση Η Σταυρούλα
Μοδα
Shopping Star: Η Σταυρούλα φόρεσε ένα εξαιρετικό σύνολο για την
Shopping Star: Αυτό Είναι Το Απόλυτο Slip Φόρεμα
Μοδα
Shopping Star: Φορέστε στα γενέθλια αυτό το υπέροχο slip φόρεμα
Ρεβεγιόν: 8+1 Ιδιαίτερα Looks Για Να Κλέψετε Την Παράσταση
Μοδα
Ρεβεγιόν: 8+1 ιδιαίτερα outfits για να κλέψετε την παράσταση!
Χριστουγεννιάτικο Μανικιούρ: 5+1 Ιδέες Για Γιορτινά Νύχια
Μοδα
Χριστουγεννιάτικα νύχια: 5+1 ιδέες για γιορτινό μανικιούρ
Shopping Star: Αυτά Ήταν Τα Λάθη Της Άντζυς
Μοδα
Shopping Star Ηλιάνα: «Θα προτιμούσα να είχες προλάβει κομμωτήριο»
Shopping Star: Με Αυτό Το Μακιγιάζ Θα Είσαι Κυριλέ Στον Γάμο
Μοδα
Shopping Star: Το κατάλληλο μακιγιάζ για να είσαι κυριλέ σε
Shopping Star: Tips Για Να Είστε Σικ Σε Βασιλικό Γάμο
Μοδα
Shopping Star: Θα πάτε σε γάμο; Τι να φορέσετε για
Shopping Star: Η Έλλη Καλεσμένη Σε Βασιλικό Γάμο
Μοδα
Shopping Star Ηλιάνα: Επεσήμανε το φάουλ της Έλλης
Shopping Star 22/11/24: Αυτή είναι η νικήτρια
Μοδα
Shopping Star: Ποια ήταν η πιο ραφινάτη νικήτρια αυτής της
Shopping Star: Η Ηλιάνα Βρήκε Λάθη Στο Λουκ Της Όλγας
Μοδα
Shopping Star Ηλιάνα: «Από κει και πέρα είναι καταστροφή»
Shopping Star: Οι Παίκτριες Βρήκαν Εκτός Θέματος Τη Ζένια
Μοδα
Shopping Star: Οι παίκτριες βρήκαν το σύνολο της Ζένιας μεγαλίστικο
Shopping Star: Η Πασαρέλα Της Ζένιας Για Τη Νέα Της Δουλειά
Μοδα
Shopping Star: Ήταν η Ζένια κατάλληλα ντυμένη για τη νέα
Shopping Star: Τι Να Βάλετε Σε Συνέντευξη Για Δουλειά
Μοδα
Τips για να είσαι ραφινάτη στη νέα σου συνέντευξη για
Shopping Star: Ντύθηκε Καλά Η Δέσποινα Στη Νέα Της Δουλειά;
Μοδα
Shopping Star Ηλιάνα: «Δέσποινα, το κραγιόν σου είναι απαγορευτικό»
Shopping Star: Τι Να Βάλετε Σε Συνέντευξη Για Δουλειά
Μοδα
Shopping Star: Τι να βάλεις σε συνέντευξη για δουλειά
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Μοδα
Πηγή: φωτογραφία από pexels
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τα κομψά και περιποιημένα νύχια είναι ένα από τα must στις συνήθειες των γυναικών ανά τρεις με τέσσερις εβδομάδες. Τα σχέδια που επιλέγουμε αλλά και τα χρώματα είναι εμπνευσμένα συνήθως από τις τάσεις που βλέπουμε να πρωταγωνιστούν ανά σεζόν. Το καλοκαίρι τα ζωηρά χρώματα έχουν και αυτά την τιμητική τους ανάμεσα στις κλασικές και διαχρονικές προτάσεις, ενώ βλέπουμε πολλά nail arts να κερδίζουν το ενδιαφέρον στον κόσμο της ομορφιάς. 

Shopping Star: Το τρικ με το παρεό για να φαίνεστε κορμάρα

Αυτή τη φορά εστιάζουμε στα beach towel nails, ένα μανικιούρ το οποίο αντλεί έμπνευση από τις αφράτες ριγέ πετσέτες που έχουμε στην παραλία. Συνδεδεμένες με τις παραλίες της Ιταλικής Ριβιέρας αυτές οι πετσέτες έχουν συνήθως δύο χρώματα, ένα αυτό της βάσης και ένα αυτό της ρίγας. Οι πιο απλοί και safe συνδυασμοί είναι το γαλάζιο με το λευκό, το πορτοκαλί με το λευκό, υπάρχουν όμως και πολύ εντυπωσιακοί συνδυασμοί όπως αυτοί που δημιουργούν color blocking, για παράδειγμα το πορτοκαλί με το φούξια ή το παστέλ κίτρινο με το γαλάζιο.

 

Αυτό το trend έχει ήδη γίνει viral στα social media και μας φέρνει ένα βήμα πιο κοντά στις παραλίες των ονείρων μας. Μπορείς να παίξεις με τις ρίγες και να «παντρέψεις» τις κάθετες με τις οριζόντιες ή τις διαγώνιες και σίγουρα είναι μια πολύ παιχνιδιάρικη πρόταση για αυτό το καλοκαίρι. 

Συντάκτης: Ειρήνη Διαμαντακίδου

Πηγή: allyou.gr 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΑΝΙΚΙΟΥΡ
 |
ΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΝΙΚΙΟΥΡ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top