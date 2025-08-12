Το νέο trend στο μανικιούρ εμπνευσμένο από τις πετσέτες θαλάσσης

Τα κομψά και περιποιημένα νύχια είναι ένα από τα must στις συνήθειες των γυναικών ανά τρεις με τέσσερις εβδομάδες. Τα σχέδια που επιλέγουμε αλλά και τα χρώματα είναι εμπνευσμένα συνήθως από τις τάσεις που βλέπουμε να πρωταγωνιστούν ανά σεζόν. Το καλοκαίρι τα ζωηρά χρώματα έχουν και αυτά την τιμητική τους ανάμεσα στις κλασικές και διαχρονικές προτάσεις, ενώ βλέπουμε πολλά nail arts να κερδίζουν το ενδιαφέρον στον κόσμο της ομορφιάς.

Αυτή τη φορά εστιάζουμε στα beach towel nails, ένα μανικιούρ το οποίο αντλεί έμπνευση από τις αφράτες ριγέ πετσέτες που έχουμε στην παραλία. Συνδεδεμένες με τις παραλίες της Ιταλικής Ριβιέρας αυτές οι πετσέτες έχουν συνήθως δύο χρώματα, ένα αυτό της βάσης και ένα αυτό της ρίγας. Οι πιο απλοί και safe συνδυασμοί είναι το γαλάζιο με το λευκό, το πορτοκαλί με το λευκό, υπάρχουν όμως και πολύ εντυπωσιακοί συνδυασμοί όπως αυτοί που δημιουργούν color blocking, για παράδειγμα το πορτοκαλί με το φούξια ή το παστέλ κίτρινο με το γαλάζιο.

Αυτό το trend έχει ήδη γίνει viral στα social media και μας φέρνει ένα βήμα πιο κοντά στις παραλίες των ονείρων μας. Μπορείς να παίξεις με τις ρίγες και να «παντρέψεις» τις κάθετες με τις οριζόντιες ή τις διαγώνιες και σίγουρα είναι μια πολύ παιχνιδιάρικη πρόταση για αυτό το καλοκαίρι.

Συντάκτης: Ειρήνη Διαμαντακίδου

Πηγή: allyou.gr