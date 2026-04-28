«Μουντιάλ εμπιστευτικό». Η διοργάνωση πίσω από την κουρτίνα

Το νέο βιβλίο του Νίκου Μποζιονέλου

Μουντιάλ εμπιστευτικό: Το Βιβλίο Του Νίκου Μποζιονέλου
Κυκλοφορεί το βιβλίο «Μουντιάλ εμπιστευτικό» του δημοσιογράφου Νίκου Μποζιονέλου και καλύπτει την περίοδο από το 1930 έως σήμερα, φωτίζοντας τη σύνδεση του ποδοσφαίρου με την πολιτική, τη γεωπολιτική και τα οικονομικά συμφέροντα.

Μια εκτενέστατη έρευνα, 640 σελίδων, εξετάζει το Παγκόσμιο Κύπελλο πέρα από τα στενά όρια του αγωνιστικού χώρου και πίσω από την… κουρτίνα. Με τεκμηριωμένη προσέγγιση και ιστορικό πλαίσιο, καταγράφονται γεγονότα, πρόσωπα και αποφάσεις που επηρέασαν τη διοργάνωση, συχνά μακριά από τα φώτα του γηπέδου.

Στις σελίδες του αναλύονται, μεταξύ άλλων, η αξιοποίηση του Μουντιάλ από δικτατορικά καθεστώτα, οι πολιτικές σκοπιμότητες πίσω από αναθέσεις διοργανώσεων, οι «ηχηρές» απουσίες μεγάλων ποδοσφαιριστών, καθώς και αμφιλεγόμενα περιστατικά που σημάδεψαν τη διοργάνωση. Παράλληλα, επιχειρείται μια συνολική αποτύπωση της FIFA ως υπερεθνικού οργανισμού με ισχυρή επιρροή σε πολιτικό και οικονομικό επίπεδο.

Η Οδύσσεια του… καταστρώματος, το Μουντιάλ του Μουσολίνι, η δωροδοκία με χρώμα ελληνικό, ο Αυστριακός που τιμώρησε τον Χίτλερ, ο άπατρις γκολτζής που ένιωθε τύψεις, το χαμένο ταξίδι της Ινδίας, ο 14χρονος που μίσησαν οι Ισπανοί, ο παράλογος απομονωτισμός της Αργεντινής, το ηθικό τείχος της Σουηδίας, ο σοβιετικός «Πελέ», η βιτρίνα του Σαλαζάρ, ο κομμουνιστής που έστησε την ωραιότερη ομάδα όλων των εποχών, ο αποτροπιασμός του Ζαΐρ, ένα ολάκερο Παγκόσμιο Κύπελλο βουτηγμένο στο αίμα και ο εμφύλιος της Γιουγκοσλαβίας στα ιταλικά γήπεδα είναι μερικά από τα συνολικά 71 κεφάλαια.

Το «Μουντιάλ εμπιστευτικό» του Νίκου Μποζιονέλου δεν αποτελεί ένα ακόμη αθλητικό βιβλίο, αλλά μια απόπειρα κατανόησης του πλαισίου μέσα στο οποίο εξελίχθηκε και συνεχίζει να εξελίσσεται η κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση παγκοσμίως. Δεν επιχείρησε να ακυρώσει το ποδόσφαιρο. Ούτε να το εξιδανικεύσει. Επιχείρησε να το τοποθετήσει στο πραγματικό του περιβάλλον. Να θυμίσει ότι οι διοργανώσεις δεν πέφτουν από τον ουρανό. Χτίζονται μέσα σε συστήματα εξουσίας, συμφερόντων και ιδεολογιών.

Το βιβλίο κυκλοφορεί από τον Εκδοτικό Οίκο του Historical Quest. Είναι ήδη διαθέσιμο για ηλεκτρονική παραγγελία αλλά και σε όλα τα βιβλιοπωλεία.

Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.historical-quest.com/eshop/mountial-empisteftiko.html
 

