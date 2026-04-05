LINGO: Η μάχη των λέξεων ξεκινά! Νέο επεισόδιο με ανατροπές

Δυνατές μονομαχίες, ανατροπές και γέλιο στο LINGO με τον Νίκο Μουτσινά

Δείτε το trailer του LINGO

LINGO, το παιχνίδι - μανία σε 18 χώρες, το πιο ανατρεπτικό και αγαπημένο τηλεοπτικό παιχνίδι λέξεων, με οικοδεσπότη τον Νίκο Μουτσινά.

Εύκολο, αστείο, ομαδικό!
Έλα στο παιχνίδι που μιλάει τη γλώσσα σου!
Γιατί στο LINGO η γλώσσα γίνεται παιχνίδι!

Το γρήγορο, διασκεδαστικό και εθιστικό παιχνίδι λέξεων, που συνδυάζει δεξιότητα, ένταση και χιούμορ, προσφέροντας στους παίκτες τη δυνατότητα να κερδίσουν μεγάλα χρηματικά έπαθλα. 

Απόψε, Κυριακή 5 Απριλίου, ο Νίκος Μουτσινάς με το μοναδικό του χιούμορ, υποδέχεται τις ομάδες για να ξεκινήσουν συναρπαστικές LINGO μάχες! 

Νίκος Μουτσινάς: «Πήρα θετικά μηνύματα από τον κόσμο για το LINGO»

LINGO

Ένα επεισόδιο γεμάτο ανατροπές, καθώς τρεις δυνατές ομάδες δοκιμάζουν τις αντοχές, τη χημεία και τη συγκέντρωσή τους. 
Φίλοι και κουμπάροι μπαίνουν στο παιχνίδι με αυτοπεποίθηση, όμως οι ισορροπίες αλλάζουν από γύρο σε γύρο. Άλλοι ξεκινούν δυναμικά, άλλοι κάνουν την ανατροπή, ενώ δεν λείπουν οι εκπλήξεις και οι αποχωρήσεις.
Στην τελική ευθεία, δύο ομάδες διεκδικούν τη νίκη σε μια μάχη που κρίνεται στις λεπτομέρειες και στο άγχος της στιγμής. 

Ποιοι θα φτάσουν μέχρι το τέλος και πόσα θα καταφέρουν να κερδίσουν;

Μείνετε συντονισμένοι για ένα επεισόδιο με ένταση, γέλιο και δυνατές στιγμές.
Δείτε όλα τα επεισόδια του LINGO

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
