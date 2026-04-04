Πάσχα 2026: Οι αστρολογικές προβλέψεις της Άση Μπήλιου για όλα τα ζώδια

Με ευχές για καλό μήνα, καλό Σαββατοκύριακο και καλή Μεγάλη Εβδομάδα, η Άση Μπήλιου μέσα από το «Stars System» ανέλυσε τις σημαντικές αστρολογικές εξελίξεις των ημερών και το πώς αυτές αναμένεται να επηρεάσουν την καθημερινότητά μας αλλά και τις εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο.

Όπως ανέφερε, η εβδομάδα που διανύουμε είναι ιδιαίτερη, καθώς πρόκειται για την τελευταία εκπομπή πριν το Πάσχα, με την επιστροφή να προγραμματίζεται για το Σάββατο μετά την Ανάσταση. Στο επίκεντρο της ανάλυσής της βρέθηκαν η Μεγάλη Εβδομάδα, η επιρροή του Άρη στον Κριό, αλλά και οι γενικότερες ενεργειακές τάσεις που διαμορφώνουν το κλίμα.

Ο Άρης στον Κριό και οι εξελίξεις

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην είσοδο του Άρη στο ζώδιο του Κριού, μια θέση που ενισχύει την ένταση, τη δράση αλλά και τις πρωτοβουλίες. Όπως εξήγησε η αστρολόγος, η συγκεκριμένη διέλευση ενεργοποιεί τη σύνοδο Κρόνου – Ποσειδώνα, η οποία βρίσκεται σε ισχύ από τα τέλη Φεβρουαρίου και συνδέεται με σημαντικές γεωπολιτικές εξελίξεις.

Η παρουσία του Άρη, που συμβολίζει τη δύναμη, τη φωτιά και – σε συμβολικό επίπεδο – τον πόλεμο, ενδέχεται να εντείνει καταστάσεις. Το διάστημα μετά το Πάσχα, και κυρίως γύρω στις 20 του μήνα, θεωρείται κρίσιμο, καθώς μπορεί να υπάρξουν είτε εξελίξεις προς την κατεύθυνση της ειρήνης είτε, αντίθετα, περαιτέρω κλιμάκωση εντάσεων.

Μεγάλη Εβδομάδα: Ευνοϊκές ημέρες για ταξίδια

Σε πιο προσωπικό επίπεδο, η Άση Μπήλιου σημείωσε ότι η Σελήνη από τη Μεγάλη Δευτέρα θα βρίσκεται στον Τοξότη, ένα ζώδιο που συνδέεται άμεσα με τα ταξίδια και τη μετακίνηση.

Αυτό σημαίνει πως οι πρώτες ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδας – Μεγάλη Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη – είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές για όσους σχεδιάζουν να φύγουν για το Πάσχα. Μάλιστα, επεσήμανε πως στο τέλος της εβδομάδας διαμορφώνεται μία από τις πιο θετικές όψεις του Απριλίου, η οποία κορυφώνεται κοντά στην Ανάσταση.

Νέα ξεκινήματα και αποφάσεις

Στις 9 του μήνα, εκτός από την είσοδο του Άρη στον Κριό, έχουμε και μία ακόμα σημαντική εξέλιξη: ο Ερμής βγαίνει οριστικά από τη «σκιά» της ανάδρομης πορείας του. Αυτό σηματοδοτεί μια περίοδο όπου η σκέψη και η κρίση γίνονται πιο ξεκάθαρες.

Η επιρροή του Άρη ενισχύει τη δράση, το θάρρος και τη διάθεση για νέα ξεκινήματα. Είναι μια καλή περίοδος για πρωτοβουλίες, για να κάνει κανείς το πρώτο βήμα ή να υλοποιήσει σχέδια που μέχρι τώρα παρέμεναν σε εκκρεμότητα.

Ωστόσο, το διάστημα από τις 13 έως τις 20 του μήνα θεωρείται πιο απαιτητικό, με αυξημένες εντάσεις και προκλήσεις.

Τι να προσέξουμε και τι να εκμεταλλευτούμε

Η αστρολόγος προτρέπει να αξιοποιήσουμε τη θετική πλευρά των όψεων, εστιάζοντας στη δράση και την εξέλιξη, αντί στην ένταση. Παράλληλα, αναφέρθηκε και σε επιπλέον θέματα που μπορούν να απασχολήσουν όσους ενδιαφέρονται για την αστρολογία, όπως:

οι ερωτικές προβλέψεις του Απριλίου

η έννοια της πολυαστρίας (πολλοί πλανήτες σε ένα ζώδιο)

και ο «κλήρος της τύχης», που δείχνει πώς μπορεί κάποιος να αξιοποιήσει καλύτερα τις ευκαιρίες στη ζωή του

