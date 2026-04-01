MasterChef: Αυτοί οι δύο Κόκκινοι πάνε στον... τάκο!

Στο τέλος της αποψινής δοκιμασίας του MasterChef, η κόκκινη μπριγάδα ήταν η ηττημένη και οδηγήθηκε στη δύσκολη διαδικασία ψηφοφορίας για την ανάδειξη των υποψηφίων προς αποχώρηση.

Αρχικά, ο αρχηγός της ομάδας, ο Πάνος, είχε την ευθύνη να υποδείξει τον πρώτο υποψήφιο. Χωρίς ιδιαίτερους δισταγμούς, επέλεξε τον Γιώργο Κ., μια απόφαση που θεωρήθηκε αναμενόμενη από τους περισσότερους λόγω της κακής του επίδοσης. Ο ίδιος ο Γιώργος το αποδέχτηκε ψύχραιμα και φόρεσε τη μαύρη ποδιά.

Στη συνέχεια, ξεκίνησε η ψηφοφορία ανάμεσα στους υπόλοιπους παίκτες και δύο ήταν τα ονόματα που ξεχώρισαν από την αρχή: η Μενεξιά και ο Γιάννης, καθώς και οι δύο είχαν δεχτεί αρνητικές κριτικές για τα πιάτα τους. Οι περισσότεροι παίκτες αιτιολόγησαν την ψήφο τους με βάση τον σχολιασμό που είχαν κάνει οι κριτές.

Τελικά, η Μενεξιά συγκέντρωσε 6 ψήφους έναντι των 3 του Γιάννη και αναδείχθηκε δεύτερη υποψήφια προς αποχώρηση. Έτσι, οι δύο παίκτες που πάνε «στον τάκο» μετά ναπό τη σημερινή δοκιμασία είναι ο Γιώργος Κ., που υποδείχθηκε από τον αρχηγό Πάνο, και η Μενεξιά, που προέκυψε από την ψηφοφορία της ομάδας.