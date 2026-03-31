MasterChef: «Το δίνω στον Χάρη. Πολύ έξυπνη κίνηση!»

Η στρατηγική του Χάρη στο αποψινό Τεστ Δημιουργικότητας

31.03.26 , 22:40 Χτύπησαν ξανά οι «δράκοι» του Πειραιά και του Περιστερίου
31.03.26 , 22:11 Πεζεσκιάν: Το Ιράν θέλει να τελειώσει ο πόλεμος αλλά ζητάει εγγυήσεις
31.03.26 , 22:06 Κλήρωση Τζόκερ 31/3/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 3.000.000 ευρώ
31.03.26 , 21:59 Light: «Ο κομμουνισμός, θεωρητικά, είναι όντως το ιδανικό πολίτευμα»
31.03.26 , 21:33 Κλήρωση Eurojackpot 31/3/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 69.000.000 ευρώ
31.03.26 , 21:30 MasterChef: «Το δίνω στον Χάρη. Πολύ έξυπνη κίνηση!»
31.03.26 , 21:20 Ξέσπασε η κόρη του Λαζαρίδη: «Η αδερφή του μπαμπά μου με έλεγε μπ@@@@»
31.03.26 , 21:11 Βόμβες bunker buster 900 κιλών έριξαν οι ΗΠΑ στο Ιράν!
31.03.26 , 21:11 Ford Βελμάρ: Ποια μοντέλα παρουσίασε στην έκθεση ERGO.TEC 2026
31.03.26 , 21:09 Δίκη Τέμπη: Οι αλλαγές που έγιναν στη δικαστική αίθουσα
31.03.26 , 21:00 Σαρλίζ Θερόν: Μαγνήτισε τα βλέμματα στα 50 της με καυτό μπικίνι στη Χαβάη
31.03.26 , 21:00 Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις: Μετακομίζει στη Λαμία
31.03.26 , 20:31 Κακοκαιρία: Οι 8 «κόκκινες» περιοχές της Αττικής που είναι στο επίκεντρο
31.03.26 , 20:28 Δημοσκόπηση GPO για το Star: Αύξηση ποσοστών για ΝΔ και ΠΑΣΟΚ
31.03.26 , 20:18 Θεοχαράκης A.E: Έφερε τα ελαστικά MatraX Tyres
MasterChef: Ο Κουτσόπουλος αρνείται να δοκιμάσει το πιάτο του Γιώργου
Aυτή είναι η πρώτη ακριβή μεταγραφή που έκλεισε ο Παναθηναϊκός
«Ηθοποιός από τον Άγιο Έρωτα παντρεύεται τον πρώην σύζυγο της Λάσπα»
Νόρα Βαλσάμη: Η φωτογραφία που ανέβασε ο γιος της, Έρικ
Η Ελληνίδα που ζει σ' ένα «διαμέρισμα» 7 τ.μ. στη Νότια Κορέα
Άση Μπήλιου: Αφροδίτη στον Ταύρο με κεραυνοβόλους έρωτες & ξαφνικά χρήματα
Το LINGO και το 1% Club κατέκτησαν την κορυφή!
Ελένη Τσολάκη: Τα πρώτα γενέθλια της κόρης της - Το εντυπωσιακό πάρτι
Κηδεία Μαρινέλλας: Στη Μητρόπολη η σορός της - Ράκος η κόρη της, Τζωρτζίνα
Λιάγκας - Αντωνά: Απόδραση στην ορεινή Αρκαδία για την 25η Μαρτίου
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Πρώτη Δημοσίευση: 31.03.26, 19:32
Η εβδομάδα αθλητισμού συνεχίζεται απόψε Τρίτη 31/3 στο MasterChef με ένα απαιτητικό Τεστ Δημιουργικότητας.

Οι κριτές παρουσιάζουν τη δοκιμασία: κάτω από τρεις καμπάνες κρύβονται τρεις διαφορετικοί συνδυασμοί υλικών που αντιπροσωπεύουν βασικά στοιχεία αθλητικής διατροφής. Όταν αποκαλύπτονται, οι παίκτες βλέπουν κοτόπουλο με ρύζι, μπακαλιάρο με πατάτες και αυγά με αβοκάντο. Ο στόχος δεν είναι ένα «υγιεινό» πιάτο χωρίς γεύση, αλλά κάτι δημιουργικό και νόστιμο, που θα ξεχωρίσει και θα χαρίσει στον καλύτερο το έπαθλο των 1.000 ευρώ.

Ο Χάρης, αρχηγός της μπλε μπριγάδας, βρίσκεται σε θέση ισχύος μετά τη νίκη της ομάδας του χθες. Έχει τον πλήρη έλεγχο: επιλέγει ποιοι θα μείνουν εκτός, πώς θα γίνουν τα ματσαρίσματα και ποιος θα μαγειρέψει τι.

Ο Χάρης από την αρχή δείχνει ότι θα παίξει στρατηγικά. Αποφασίζει να αφήσει εκτός δοκιμασίας τον Γιώργο Δημητριάδη και τον Φίλιπ από την κόκκινη μπριγάδα. Πρόκειται για δύο δυνατούς παίκτες και φυσικά, δεν έλειψαν οι αντιδράσεις. Ο Γιώργος δήλωσε απογοητευμένος που δε θα διαγωνιστεί σήμερα, όμως παραδέχεται δημόσια ότι αυτή η επιλογή να τους αφήσει έξω με τον Φίλιπ ήταν τπολύ έξυπνη. Όπως σχολίασε χαρακτηριστικά: «Το δίνω στον Χάρη, πολύ έξυπνη κίνηση – ο διαγωνισμός θέλει και στρατηγική».

Στη συνέχεια, ο Χάρης διαμορφώνει τα ζευγάρια των μονομαχιών με τρόπο που συζητιέται έντονα. Δεν επιλέγει απαραίτητα ισοδύναμες αναμετρήσεις, αλλά φαίνεται να «στήνει» τα ματσαρίσματα με βάση τα δυνατά και αδύνατα σημεία των παικτών.

Σε κάποιους δίνει πιο «ασφαλείς» επιλογές, όπως τον μπακαλιάρο με πατάτες, ενώ σε άλλους αναθέτει τον πιο απαιτητικό συνδυασμό, αυγά με αβοκάντο, ποντάροντας στη δημιουργικότητά τους. Η επιλογή του να βάλει τη Μενεξία να αγωνιστεί, παρά τις δυσκολίες της, σχολιάζεται ως καθαρά στρατηγική κίνηση για εύκολο πόντο.

Κάποιοι θεωρούν ότι ο Χάρης παίζει «sneaky» και όχι δίκαια, ενώ άλλοι αναγνωρίζουν την εξυπνάδα του. Η σύγκριση με τον Πάνο είναι αναπόφευκτη, καθώς αρκετοί τονίζουν ότι ο Πάνος θα προτιμούσε πιο ισορροπημένα ματσαρίσματα, ενώ ο Χάρης επιλέγει έχοντας στρατηγική στο μυαλό του.

Τελικά, τα ζευγάρια κλείνουν όπως τα διάλεξε ο Χάρης και οι ρόλοι μοιράστηκαν. Με 60 λεπτά μαγειρικής και 10 λεπτά για προμήθειες, οι διαγωνιζόμενοι ετοιμάζονται για μια απαιτητική δοκιμασία.

