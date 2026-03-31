MasterChef: «Το δίνω στον Χάρη. Πολύ έξυπνη κίνηση!»

Η εβδομάδα αθλητισμού συνεχίζεται απόψε Τρίτη 31/3 στο MasterChef με ένα απαιτητικό Τεστ Δημιουργικότητας.

Οι κριτές παρουσιάζουν τη δοκιμασία: κάτω από τρεις καμπάνες κρύβονται τρεις διαφορετικοί συνδυασμοί υλικών που αντιπροσωπεύουν βασικά στοιχεία αθλητικής διατροφής. Όταν αποκαλύπτονται, οι παίκτες βλέπουν κοτόπουλο με ρύζι, μπακαλιάρο με πατάτες και αυγά με αβοκάντο. Ο στόχος δεν είναι ένα «υγιεινό» πιάτο χωρίς γεύση, αλλά κάτι δημιουργικό και νόστιμο, που θα ξεχωρίσει και θα χαρίσει στον καλύτερο το έπαθλο των 1.000 ευρώ.

Ο Χάρης, αρχηγός της μπλε μπριγάδας, βρίσκεται σε θέση ισχύος μετά τη νίκη της ομάδας του χθες. Έχει τον πλήρη έλεγχο: επιλέγει ποιοι θα μείνουν εκτός, πώς θα γίνουν τα ματσαρίσματα και ποιος θα μαγειρέψει τι.

Ο Χάρης από την αρχή δείχνει ότι θα παίξει στρατηγικά. Αποφασίζει να αφήσει εκτός δοκιμασίας τον Γιώργο Δημητριάδη και τον Φίλιπ από την κόκκινη μπριγάδα. Πρόκειται για δύο δυνατούς παίκτες και φυσικά, δεν έλειψαν οι αντιδράσεις. Ο Γιώργος δήλωσε απογοητευμένος που δε θα διαγωνιστεί σήμερα, όμως παραδέχεται δημόσια ότι αυτή η επιλογή να τους αφήσει έξω με τον Φίλιπ ήταν τπολύ έξυπνη. Όπως σχολίασε χαρακτηριστικά: «Το δίνω στον Χάρη, πολύ έξυπνη κίνηση – ο διαγωνισμός θέλει και στρατηγική».

Στη συνέχεια, ο Χάρης διαμορφώνει τα ζευγάρια των μονομαχιών με τρόπο που συζητιέται έντονα. Δεν επιλέγει απαραίτητα ισοδύναμες αναμετρήσεις, αλλά φαίνεται να «στήνει» τα ματσαρίσματα με βάση τα δυνατά και αδύνατα σημεία των παικτών.

Σε κάποιους δίνει πιο «ασφαλείς» επιλογές, όπως τον μπακαλιάρο με πατάτες, ενώ σε άλλους αναθέτει τον πιο απαιτητικό συνδυασμό, αυγά με αβοκάντο, ποντάροντας στη δημιουργικότητά τους. Η επιλογή του να βάλει τη Μενεξία να αγωνιστεί, παρά τις δυσκολίες της, σχολιάζεται ως καθαρά στρατηγική κίνηση για εύκολο πόντο.

Κάποιοι θεωρούν ότι ο Χάρης παίζει «sneaky» και όχι δίκαια, ενώ άλλοι αναγνωρίζουν την εξυπνάδα του. Η σύγκριση με τον Πάνο είναι αναπόφευκτη, καθώς αρκετοί τονίζουν ότι ο Πάνος θα προτιμούσε πιο ισορροπημένα ματσαρίσματα, ενώ ο Χάρης επιλέγει έχοντας στρατηγική στο μυαλό του.

Τελικά, τα ζευγάρια κλείνουν όπως τα διάλεξε ο Χάρης και οι ρόλοι μοιράστηκαν. Με 60 λεπτά μαγειρικής και 10 λεπτά για προμήθειες, οι διαγωνιζόμενοι ετοιμάζονται για μια απαιτητική δοκιμασία.