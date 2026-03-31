Η Καινούργιου «λύγισε» στην τελευταία εκπομπή: «Θα γυρίσω διαφορετική»

Τα δώρα που της έκαναν οι συνεργάτες της πριν γεννήσει

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κατερίνα Καινούργιου αποχαιρέτησε την εκπομπή «Super Κατερίνα» καθώς είναι στον ένατο μήνα της εγκυμοσύνης της.
  • Η παρουσιάστρια συγκινήθηκε από τις ευχές και τα λουλούδια των συνεργατών της.
  • Από αύριο, οι συνεργάτες της θα αναλάβουν την εκπομπή, με την Κατερίνα να δηλώνει ότι θα επιστρέψει διαφορετική ως μανούλα.
  • Της ετοίμασαν αφιερωματικό βίντεο με στιγμές από την εγκυμοσύνη της, που την έκανε να λυγίσει.
  • Η Κατερίνα αναμένει να φέρει στον κόσμο την κόρη της κοντά στο Πάσχα.

Η τελευταία μέρα της στη «Super Κατερίνα» ήταν η σημερινή για την Κατερίνα Καινούργιου, καθώς η παρουσιάστρια διανύει τον ένατο μήνα της εγκυμοσύνης της και σε λίγες μέρες θα κρατάει στην αγκαλιά της το πρώτο της παιδί, καρπό του έρωτά της από τον σύζυγό της Παναγιώτη Κουτσουμπή. 

Η παρουσιάστρια ήταν εμφανώς συγκινημένη ενώ τα λουλούδια και ένα σημειωματάριο με ευχές που της έδωσαν οι συνεργάτες της την έκαναν να λυγίσει. 

Κατερίνα Καινούργιου: Μας δείχνει την κούνια της κόρης της

Η συγκίνηση της Κατερίνας Καινούργιου στην τελευταία της εκπομπή 

Η συγκίνηση της Κατερίνας Καινούργιου στην τελευταία της εκπομπή 

«Θα με συγκινήσετε πολύ» ανέφερε αρχικά και συνέχισε: 

«Θέλω να κάτσω λίγες μέρες να ξεκουραστώ, γιατί είμαι στον μήνα μου. Θέλω να πω σε όλους ένα τεράστιο ευχαριστώ. Αυτοί οι μήνες για τη ζωή μίας γυναίκας είναι πολύ σημαντικoί και ευχάριστοι αλλά και δύσκολοι. Ήταν όμως για μένα οι ωραιότεροι της ζωής μου. Με κάνατε και ένιωσα υπέροχα και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τα σάιτ για τη διακριτικότητα. Να πω σε κάθε γυναίκα που θέλει να το βιώσει να της συμβεί. Κι εγώ έχω άγχος μέχρι να πιάσω τη μπεμπούλα στα χέρια μου», τόνισε η Κατερίνα.

Όπως είπε στους τηλεθεατές, από αύριο δε θα είναι εκείνη στην εκπομπή και τα ηνία θα αναλάβουν οι συνεργάτες της: Φρόσω Κυριάκου, Στέφανος Κωνσταντινίδης, Δάφνη Μπόκοτα. 

Λουλούδια και δώρα στην Κατερίνα Καινούργιου στην τελευταία της εκπομπή

Λουλούδια και δώρα στην Κατερίνα Καινούργιου στην τελευταία της εκπομπή

«Αύριο δε θα είμαι στην εκπομπή. Δε θα αλλάξει κάτι. Θα τα πάνε καλύτερα. Η εκπομπή από αύριο μπορεί να είναι και πολύ καλύτερη, γιατί θα την προσέχουν και πιο πολύ» δήλωσε. 

Το σημειωματάριο που της έδωσαν οι συνεργάτες της έκανε την Κατερίνα Καινούργιου να συγκινηθεί

Το σημειωματάριο που της έδωσαν οι συνεργάτες της έκανε την Κατερίνα Καινούργιου να συγκινηθεί

Ωστόσο, οι συνεργάτες της, της επιφύλαξαν ακόμα μία έκπληξη. Της ετοίμασαν ένα αφιερωματικό βίντεο με όλες τις στιγμές της από την περίοδο της εγκυμοσύνης. 

Μετά το τέλος του βίντεο η παρουσιάστρια λύγισε ξανά: 

«Θα γυρίσω πολύ διαφορετική. Θα γυρίσω μανούλα», είπε με σπασμένη φωνή.

Η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής είναι επίσημα μαζί από το 2024/ φωτογραφία από ndpphoto.gr

Η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής είναι επίσημα μαζί από το 2024/ φωτογραφία από ndpphoto.gr

Η Κατερίνα Καινούργιου αναμένεται να φέρει στον κόσμο την κορούλα της κοντά στο Πάσχα και τόσο εκείνη όσο και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής ανυπομονούν να γνωρίσουν αυτό το υπέροχο πλασματάκι που θα αλλάξει όλη τους τη ζωή. 
 

