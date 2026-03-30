MasterChef: Ο Γιώργος έδωσε δαχτυλίδι στη Δώρα Παντέλη!

Gentleman ο Γιώργος, ο οποίος είχε σήμερα τα γενέθλιά του και φρόντισε να τα γιορτάσει με τον δικό του, ιδιαίτερο τρόπο στην κουζίνα του MasterChef.

Απέναντί του στο πλατό του MasterChef βρέθηκε απόψε, η καλεσμένη Δώρα Παντέλη, με τον Γιώργο να της επιφυλάσσει μια έκπληξη που έκλεψε την παράσταση.

Μέσα σε κλίμα χιούμορ και αμηχανίας, ο Γιώργος προσέφερε στη Δώρα ένα δαχτυλίδι, το οποίο, όπως αποκάλυψε, ανήκε στη γιαγιά του. Η στιγμή ήταν γεμάτη αυθορμητισμό, με την ίδια να το δέχεται. «Θα θυμώσει ο άντρας μου» είπε με χιούμορ η αθλητικογράφος.

Ο παίκτης, από την πλευρά του, έσπευσε να ξεκαθαρίσει με σεβασμό πως πρόκειται απλώς για ένα συμβολικό δώρο, αλλά δεν έκρυψε τον θαυμασμό του για την αθλητικογράφο.

Παράλληλα με την ιδιαίτερη αυτή στιγμή, ο Γιώργος παρουσίασε και το πιάτο του, επιλέγοντας ένα ισορροπημένο και υγιεινό μενού:

Σολομός με σπαράγγια

Σαλάτα με όσπρια, κινόα και ρύζι

Πουρές γλυκοπατάτας με φυστικοβούτυρο

Dressing με βάση το γιαούρτι

Ο Γιώργος τα «έχασε» με τη γοητευτική Δώρα Παντέλη και στο τέλος, σε ένα απολαυστικό μονόλογο, σχολίασε ότι αναγνωρίζει πως δεν υπάρχει προοπτική μεταξύ τους λόγω του γάμου της, αλλά δεν έχασε την ευκαιρία να δηλώσει… ελεύθερος και διαθέσιμος! Είπε χαριτολογώντας πως ψάχνει κάποια «αδερφή της ή συγγενή της»!