MasterChef: Ο Γιώργος έδωσε δαχτυλίδι στη Δώρα Παντέλη!

«Θα θυμώσει ο άντρας μου» είπε με χιούμορ η αθλητικογράφος

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
Media
Media
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Route 360
Media
Media
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Media
Media
TractioN
Media
Media
TractioN
Media
Media
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Gentleman ο Γιώργος, ο οποίος είχε σήμερα τα γενέθλιά του και φρόντισε να τα γιορτάσει με τον δικό του, ιδιαίτερο τρόπο στην κουζίνα του MasterChef.

Απέναντί του στο πλατό του MasterChef βρέθηκε απόψε, η καλεσμένη Δώρα Παντέλη, με τον Γιώργο να της επιφυλάσσει μια έκπληξη που έκλεψε την παράσταση.

δωρα παντελη

Μέσα σε κλίμα χιούμορ και αμηχανίας, ο Γιώργος προσέφερε στη Δώρα ένα δαχτυλίδι, το οποίο, όπως αποκάλυψε, ανήκε στη γιαγιά του. Η στιγμή ήταν γεμάτη αυθορμητισμό, με την ίδια να το δέχεται. «Θα θυμώσει ο άντρας μου» είπε με χιούμορ η αθλητικογράφος.

masterchef

Ο παίκτης, από την πλευρά του, έσπευσε να ξεκαθαρίσει με σεβασμό πως πρόκειται απλώς για ένα συμβολικό δώρο, αλλά δεν έκρυψε τον θαυμασμό του για την αθλητικογράφο.

Παράλληλα με την ιδιαίτερη αυτή στιγμή, ο Γιώργος παρουσίασε και το πιάτο του, επιλέγοντας ένα ισορροπημένο και υγιεινό μενού:

  • Σολομός με σπαράγγια
  • Σαλάτα με όσπρια, κινόα και ρύζι
  • Πουρές γλυκοπατάτας με φυστικοβούτυρο
  • Dressing με βάση το γιαούρτι

Ο Γιώργος τα «έχασε» με τη γοητευτική Δώρα Παντέλη και στο τέλος, σε ένα απολαυστικό μονόλογο, σχολίασε ότι αναγνωρίζει πως δεν υπάρχει προοπτική μεταξύ τους λόγω του γάμου της, αλλά δεν έχασε την ευκαιρία να δηλώσει… ελεύθερος και διαθέσιμος! Είπε χαριτολογώντας πως ψάχνει κάποια «αδερφή της ή συγγενή της»!

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
MASTERCHEF
 |
MASTERCHEF 2026
 |
ΔΩΡΑ ΠΑΝΤΕΛΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top