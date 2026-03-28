Πέθανε ο δημοσιογράφος Θάνος Οικονομόπουλος

Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος Θάνος Οικονομόπουλος, προκαλώντας θλίψη στους οικείους του και στον ευρύτερο δημοσιογραφικό χώρο. Η είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή το μεσημέρι του Σαββάτου 28 Μαρτίου.

Ο Θάνος Οικονομόπουλος υπήρξε μία από τις γνώριμες παρουσίες της ελληνικής δημοσιογραφίας. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής του εργάστηκε για πολλά χρόνια στην εφημερίδα «Καθημερινή», ενώ διετέλεσε και διευθυντής της εφημερίδας «Ελεύθερος Τύπος».

Τα τελευταία χρόνια συνέχιζε τη δημοσιογραφική του δραστηριότητα ως αρθρογράφος, παραμένοντας ενεργός στο δημόσιο διάλογο

