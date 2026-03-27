«Είμαι προετοιμασμένη να κοπεί η εκπομπή. Ακούγεται εδώ και καιρό»

Ποια παρουσιάστρια - δημοσιογράφος έκανε αυτή τη δήλωση;

«Είμαι προετοιμασμένη να κοπεί η εκπομπή. Ακούγεται εδώ και καιρό»
27.03.26 , 12:40 Μπήλιου: ΣΚ με Σελήνη στον Λέοντα - Η αστρολογική όψη του Κρόνου- Πλούτωνα
27.03.26 , 12:40 Το μωρό σώθηκε χάρη σε πολίτη που παρατήρησε τα τραύματά του στις κούνιες
27.03.26 , 12:13 Release Athens 2026: Οι Trivium στην Πλατεία Νερού δίπλα στους Pantera
27.03.26 , 12:11 Το Club του 1%: Η Ελένη και ο Ετεοκλής δοκιμάζουν το μυαλό τους!
27.03.26 , 12:04 Ιράν: Aπειλεί ξενοδοχεία που μένουν Αμερικανοί στρατιώτες στη Μέση Ανατολή
27.03.26 , 11:54 Geely Auto: Σε ποιον τομέα έχει πρωτιά στην Κίνα
27.03.26 , 11:52 Σφοδρό τροχαίο στον Πύργο: Χαροπαλεύει 30χρονος
27.03.26 , 11:44 MasterChef: Τα λάθη που κόστισαν την παραμονή σε Άρη - Άγγελο
27.03.26 , 11:43 Τούνη στη δίκη για revenge porn: «Στιγματίστηκα. Με κυνηγάει μέχρι σήμερα»
27.03.26 , 11:42 Πέτρος Πολυχρονίδης: «Το Club του 1% είναι η τηλεόραση του 2026!»
27.03.26 , 11:32 Εσείς γνωρίζετε τι είναι το rudimental drumming;
27.03.26 , 11:16 Το Club του 1%: Δείτε αποκλειστικό απόσπασμα από τη μεγάλη πρεμιέρα!
27.03.26 , 11:12 Mind: Το διατροφικό πρότυπο που επιβραδύνει τη γήρανση κατά 2 χρόνια!
27.03.26 , 11:00 MG: Φέρνει τεχνολογία από το μέλλον
Ζέτα Δούκα για Μιχάλη Χατζαντωνά: «Αγαπηθήκαμε ως ζευγάρι. Χωρίσαμε γιατί…»
Fuel Pass 2026: Τι ισχύει για τους συζύγους - Πριν το Πάσχα οι πληρωμές
Εκτός εκπομπής η Καινούργιου - Όσα είπε ο Στέφανος Κωνσταντινίδης
Γιάννης Κεντ και Μαρί Κωνσταντάτου ξανά μαζί έναν χρόνο μετά τον χωρισμό
Λιάγκας - Αντωνά: Απόδραση στην ορεινή Αρκαδία για την 25η Μαρτίου
Fuel Pass: Πώς θα κάνετε την αίτηση – Τι πρέπει να προσέξετε
Φαίη Σκορδά: «Συγγνώμη για χθες που έφυγα τόσο ξαφνικά. Είδα μαύρο»
Έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας - Πώς θα είναι ο καιρός τη Μεγάλη Εβδομάδα
Βανδή: Στο Βερολίνο για την τιμητική βράβευση του Βασίλη Μπισμπίκη
Η Τάρια Μπούρα σε μια λαμπερή γιορτή με τα παιδιά και τα εγγόνια της
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Φήμες κυκλοφορούν για το μέλλον της εκπομπής "Real View" στο Open, μετά τη μετακίνησή της στη μεσημεριανή ζώνη.
  • Η αλλαγή ώρας θεωρείται τελευταία ευκαιρία για την εκπομπή να βελτιώσει την τηλεθέαση.
  • Η Δάφνη Καραβοκύρη εξέφρασε ικανοποίηση για τη νέα ζώνη και την αλλαγή θεματολογίας.
  • Αναφέρθηκε στο πρόωρο τέλος άλλων εκπομπών, εκφράζοντας ευαισθησία για τους συναδέλφους της.
  • Είναι προετοιμασμένη για πιθανό κόψιμο της εκπομπής, αν και δεν έχει ανακοινωθεί κάτι επίσημα.

Οι φήμες γύρω από το μέλλον της εκπομπής «Real View» στο Open έχουν φουντώσει τις τελευταίες μέρες, κυρίως μετά την ανακοίνωση της μετακίνησής της στη μεσημεριανή ζώνη. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, η αλλαγή ώρας θεωρείται «τελευταία ευκαιρία» για την εκπομπή να ανακάμψει σε τηλεθέαση, πριν ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση για το ενδεχόμενο κόψιμο της εκπομπής.

Real View: Έκανε δεύτερη πρεμιέρα το μεσημέρι

Προετοιμασμένη για όλα: Η παρουσιάστρια του “Real View” μιλά για την αλλαγή ώρας και την εκπομπή

Μιλώντας στο Breakfast@Star, η Δάφνη Καραβοκύρη, μία από τις τέσσερις παρουσιάστριες, μοιράστηκε τα συναισθήματά της για τη νέα ζώνη, εκφράζοντας την ικανοποίησή της για την αλλαγή: «Αισθάνομαι πολύ όμορφα που έγινε αυτή η αλλαγή. Είναι μια εκπομπή που έχει διαφορετικό ρυθμό, είναι πιο γρήγορη, είμαι συνοπτική, συμπαγής και συμμαζεμένη. Η θεματολογία είναι πιο ανάλαφρη, αλλά κοινωνική κι επί του γενικότερου σχολιασμού. Εμένα μου άρεσε πολύ αυτή η αλλαγή. Χαίρομαι πολύ που πέρασα από τη βραδινή ζώνη στη μεσημεριανή. Αλλά και το ανάποδο να γινόταν, πάλι τυχερή και πλούσια θα αισθανόμουν από άποψη εμπειρίας».

Η δημοσιογράφος αναφέρθηκε και στο πρόωρο τέλος της εκπομπής των συναδέλφων της, Γρηγόρη Γκουντάρα και Ναταλί Κάκκαβα, δείχνοντας την ευαισθησία και την εκτίμησή της απέναντι στους συναδέλφους της: «Είμαστε στα κανάλια κι εμπιστευόμαστε την κρίση των ανθρώπων που παίρνουν τις αποφάσεις. Έστειλα και στους δύο αυτούς ανθρώπους, γιατί τους έχω πολύ μέσα στην καρδιά μου, και τους είπα πόσο στενοχωρήθηκα. Γιατί το θεωρώ πολύ βίαιο να κόβεται κάτι, οτιδήποτε κι αν είναι αυτό. Από κει και πέρα οι καλοί δεν χάνονται και αυτά συμβαίνουν, είναι μέρος του παιχνιδιού, ένα πολύ άσχημο μέρος αλλά μέρος του παιχνιδιού».

Δάφνη Καραβοκύρη: «Θα στεναχωρηθώ πάρα πολύ άμα κοπεί το “Real View”»

Η Δάφνη Καραβοκύρη δεν απέφυγε να μιλήσει και για το μέλλον της ίδιας της εκπομπής «Real View», παραμένοντας ειλικρινής και σαφής: «Θα στεναχωρηθώ πάρα πολύ αν κοπεί το “Real View”, έχει γίνει πολύ κομμάτι της ζωής μου. Από την άλλη, είναι μια απόφαση στην οποία δεν μπορώ να επέμβω. Θα συνεχίσω να κάνω τη δουλειά μου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο κι αν παρθεί μια τέτοια απόφαση, θα παρθεί. Μπορώ να σου πω ότι είμαι προετοιμασμένη γιατί είναι κάτι που ακούγεται πολύ καιρό. Επ’ ουδενί δεν μας έχει ανακοινωθεί κάτι επίσημα. Αν μας είχε ανακοινωθεί, επίσης δε θα μπορούσα να στο πω. Αλλά σου λέω με απόλυτη τιμιότητα ότι δεν μας έχει ανακοινωθεί κάτι τέτοιο, τουλάχιστον για την ώρα. Από την άλλη, αν είναι να κοπεί, θα σου πω επίσης ότι εμπιστεύομαι απολύτως τις αποφάσεις του καναλιού».

Παρά τις αβεβαιότητες, η παρουσιάστρια δείχνει αποφασιστικότητα και επαγγελματισμό. Η μετακίνηση στη μεσημεριανή ζώνη φέρνει νέα δυναμική στην εκπομπή και, όπως η ίδια λέει, προσφέρει μια διαφορετική εμπειρία, πιο γρήγορη, συμπαγή και κοινωνικά επίκαιρη.

