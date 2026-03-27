«Είμαι προετοιμασμένη να κοπεί η εκπομπή. Ακούγεται εδώ και καιρό»

Οι φήμες γύρω από το μέλλον της εκπομπής «Real View» στο Open έχουν φουντώσει τις τελευταίες μέρες, κυρίως μετά την ανακοίνωση της μετακίνησής της στη μεσημεριανή ζώνη. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, η αλλαγή ώρας θεωρείται «τελευταία ευκαιρία» για την εκπομπή να ανακάμψει σε τηλεθέαση, πριν ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση για το ενδεχόμενο κόψιμο της εκπομπής.

Μιλώντας στο Breakfast@Star, η Δάφνη Καραβοκύρη, μία από τις τέσσερις παρουσιάστριες, μοιράστηκε τα συναισθήματά της για τη νέα ζώνη, εκφράζοντας την ικανοποίησή της για την αλλαγή: «Αισθάνομαι πολύ όμορφα που έγινε αυτή η αλλαγή. Είναι μια εκπομπή που έχει διαφορετικό ρυθμό, είναι πιο γρήγορη, είμαι συνοπτική, συμπαγής και συμμαζεμένη. Η θεματολογία είναι πιο ανάλαφρη, αλλά κοινωνική κι επί του γενικότερου σχολιασμού. Εμένα μου άρεσε πολύ αυτή η αλλαγή. Χαίρομαι πολύ που πέρασα από τη βραδινή ζώνη στη μεσημεριανή. Αλλά και το ανάποδο να γινόταν, πάλι τυχερή και πλούσια θα αισθανόμουν από άποψη εμπειρίας».

Η δημοσιογράφος αναφέρθηκε και στο πρόωρο τέλος της εκπομπής των συναδέλφων της, Γρηγόρη Γκουντάρα και Ναταλί Κάκκαβα, δείχνοντας την ευαισθησία και την εκτίμησή της απέναντι στους συναδέλφους της: «Είμαστε στα κανάλια κι εμπιστευόμαστε την κρίση των ανθρώπων που παίρνουν τις αποφάσεις. Έστειλα και στους δύο αυτούς ανθρώπους, γιατί τους έχω πολύ μέσα στην καρδιά μου, και τους είπα πόσο στενοχωρήθηκα. Γιατί το θεωρώ πολύ βίαιο να κόβεται κάτι, οτιδήποτε κι αν είναι αυτό. Από κει και πέρα οι καλοί δεν χάνονται και αυτά συμβαίνουν, είναι μέρος του παιχνιδιού, ένα πολύ άσχημο μέρος αλλά μέρος του παιχνιδιού».

Η Δάφνη Καραβοκύρη δεν απέφυγε να μιλήσει και για το μέλλον της ίδιας της εκπομπής «Real View», παραμένοντας ειλικρινής και σαφής: «Θα στεναχωρηθώ πάρα πολύ αν κοπεί το “Real View”, έχει γίνει πολύ κομμάτι της ζωής μου. Από την άλλη, είναι μια απόφαση στην οποία δεν μπορώ να επέμβω. Θα συνεχίσω να κάνω τη δουλειά μου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο κι αν παρθεί μια τέτοια απόφαση, θα παρθεί. Μπορώ να σου πω ότι είμαι προετοιμασμένη γιατί είναι κάτι που ακούγεται πολύ καιρό. Επ’ ουδενί δεν μας έχει ανακοινωθεί κάτι επίσημα. Αν μας είχε ανακοινωθεί, επίσης δε θα μπορούσα να στο πω. Αλλά σου λέω με απόλυτη τιμιότητα ότι δεν μας έχει ανακοινωθεί κάτι τέτοιο, τουλάχιστον για την ώρα. Από την άλλη, αν είναι να κοπεί, θα σου πω επίσης ότι εμπιστεύομαι απολύτως τις αποφάσεις του καναλιού».

Παρά τις αβεβαιότητες, η παρουσιάστρια δείχνει αποφασιστικότητα και επαγγελματισμό. Η μετακίνηση στη μεσημεριανή ζώνη φέρνει νέα δυναμική στην εκπομπή και, όπως η ίδια λέει, προσφέρει μια διαφορετική εμπειρία, πιο γρήγορη, συμπαγή και κοινωνικά επίκαιρη.

