Γρηγόρης Γκουντάρας - Ναταλί Κάκκαβα: Πρόωρο τέλος για την εκπομπή τους!

Αιφνίδιο τέλος για το «ΕΔΩ TV» με τον Γρηγόρη Γκουντάρα και τη Ναταλί Κάκκαβα.
Την αποκάλυψη έκανε ο Γιώργος Σκρομπόλας, σημειώνοντας ότι η απόφαση για τη μεσημεριανή εκπομπή του Σαββατοκύριακου, παραγωγής Barking Well Media, λήφθηκε σήμερα, Τρίτη 24 Μαρτίου, και ανακοινώθηκε στους συντελεστές.
Οι λόγοι που οδήγησαν το ψυχαγωγικό πρόγραμμα σε πρόωρη αυλαία ήταν τα χαμηλά νούμερα τηλεθέασης, καθώς και το κόστος παραγωγής.
Το Σάββατο 21 και την Κυριακή 22 Μαρτίου, το ζευγάρι έμελλε να βγει για τελευταία φορά στον αέρα του Open, χωρίς να προλάβει να αποχαιρετήσει το τηλεοπτικό κοινό.
Θυμίζουμε ότι η εκπομπή «Εδώ TV» είχε κάνει πρεμιέρα το Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025, με παρουσιαστές τον Γρηγόρη Γκουντάρα και τη Ναταλί Κάκκαβα. Τους δύο έμπειρους δημοσιογράφους πλαισίωναν η Χρίσλα Γεωργακοπούλου, ο Θοδωρής Ρακιντζής, η Έλενα Σωτηροπούλου και ο Σωτήρης Καραμίντζας.
Η θεματολογία βασιζόταν, ως επί το πλείστον, σε συνεντεύξεις και τηλεοπτικά ρεπορτάζ.