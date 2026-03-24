Γρηγόρης Γκουντάρας - Ναταλί Κάκκαβα: Πρόωρο τέλος για την εκπομπή τους!

Δείτε δηλώσεις του Γρηγόρη Γκουντάρα και της Ναταλί Κάκκαβα μετά την πρεμιέρα τους στο Open / Βίντεο: Breakfast@Star

Αιφνίδιο τέλος για το «ΕΔΩ TV» με τον Γρηγόρη Γκουντάρα και τη Ναταλί Κάκκαβα.

Την αποκάλυψη έκανε ο Γιώργος Σκρομπόλας, σημειώνοντας ότι η απόφαση για τη μεσημεριανή εκπομπή του Σαββατοκύριακου, παραγωγής Barking Well Media, λήφθηκε σήμερα, Τρίτη 24 Μαρτίου, και ανακοινώθηκε στους συντελεστές.

Γρηγόρης Γκουντάρας - Ναταλί Κάκκαβα: Τίτλοι τέλους για την εκπομπη τους στο Open

Οι λόγοι που οδήγησαν το ψυχαγωγικό πρόγραμμα σε πρόωρη αυλαία ήταν τα χαμηλά νούμερα τηλεθέασης, καθώς και το κόστος παραγωγής.

Το Σάββατο 21 και την Κυριακή 22 Μαρτίου, το ζευγάρι έμελλε να βγει για τελευταία φορά στον αέρα του Open, χωρίς να προλάβει να αποχαιρετήσει το τηλεοπτικό κοινό.

Θυμίζουμε ότι η εκπομπή «Εδώ TV» είχε κάνει πρεμιέρα το Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025, με παρουσιαστές τον Γρηγόρη Γκουντάρα και τη Ναταλί Κάκκαβα. Τους δύο έμπειρους δημοσιογράφους πλαισίωναν η Χρίσλα Γεωργακοπούλου, ο Θοδωρής Ρακιντζής, η Έλενα Σωτηροπούλου και ο Σωτήρης Καραμίντζας.

Η θεματολογία βασιζόταν, ως επί το πλείστον, σε συνεντεύξεις και τηλεοπτικά ρεπορτάζ.