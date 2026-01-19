Τι φέρνει η Ελίζαμπεθ Θεοτοκάτου από το MasterChef στο Cash or Trash;

Νέο επεισόδιο σήμερα Δευτέρα στις 17:20 στο Star

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το Cash or Trash, η πρώτη εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση που αγαπάει τα παλιά αντικείμενα, με παρουσιάστρια τη Δέσποινα Μοιραράκη, δίνει την ευκαιρία σε όλους να ζήσουν τη δημοπρασία της ζωής τους για 5η σεζόν, καθημερινά στις 17:20 στo Star!

Σήμερα, Δευτέρα 19 Ιανουαρίου στις 17:20, στο Cash or Trash, η Δέσποινα Μοιραράκη θα υποδεχθεί τρεις νέους πωλητές και ο Θάνος Λούδος, ο ειδικός συνεργάτης της εκπομπής, θα εκτιμήσει τα αντικείμενά τους, που έχουν μια ξεχωριστή ιστορία.

Οι φανατικοί τηλεθεατές του MasterChef, ίσως θυμούνται την παίκτρια Ελίζαμπεθ Θεοτοκάτου ως την αυτοδίδακτη μαγείρισσα, που τα κατάφερε αρκετά καλά. Σήμερα, θα τη γνωρίσουν ακόμα καλύτερα, μέσα από το ιδιαίτερο και πρωτοεμφανιζόμενο αντικείμενο, που άνηκε στη γιαγιά της από την Αυστραλία και φέρνει για να δημοπρατηθεί στο Cash or Trash! Η ανατροπή είναι κάτι που χαρακτηρίζει την εκπομπή, όπως έχει δείξει η πορεία της. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση της Ελίζαμπεθ, όταν ο Θάνος Λούδος της αποκαλύπτει την εκτίμησή του και μια νέα πληροφορία αλλάζει όλα τα δεδομένα!

Τι φέρνει η Ελίζαμπεθ Θεοτοκάτου από το MasterChef στο Cash or Trash;

Ο Πέτρος από την Καλαμάτα περνάει για δεύτερη φορά την πόρτα του Cash Or Trash! Ο πωλητής έχει μετακομίσει μόνιμα, πλέον, στη γενέτειρά του και ονειρεύεται να ανοίξει ένα καφέ-αντικερί στο κέντρο της πόλης. Έχοντας μεγάλες προσδοκίες, παρουσιάζει στο δωμάτιο των αγοραστών ένα αντικείμενο του γνωστού οίκου Λαλαούνη, ελπίζοντας να τους εντυπωσιάσει και να βάλει το πρώτο «λιθαράκι» για να κάνει πραγματικότητα το όνειρό του!

Τι φέρνει η Ελίζαμπεθ Θεοτοκάτου από το MasterChef στο Cash or Trash;

Ο Ανδρέας επέλεξε ένα από τα πιο παράξενα αντικείμενα της κατηγορίας space age, που έχουν παρουσιαστεί, μέχρι σήμερα, στο Cash Or Trash. Η επιλογή του πωλητή, όμως, μόνο τυχαία δεν έγινε, αφού γνωρίζει πολύ καλά τη μεγάλη αδυναμία των αγοραστών στη συγκεκριμένη κατηγορία. Το αντικείμενο είναι εντελώς αχρησιμοποίητο -του «κουτιού» όπως λέει και ο Ανδρέας- πρωτότυπο, στο κατάλληλο χρώμα και απόλυτα χρηστικό, ενώ συγχρόνως θυμίζει και έργο τέχνης μιας συγκεκριμένης δεκαετίας. Με «εισιτήριο» το space age αντικείμενό του, ο τοπογράφος από την Αθήνα μπαίνει με αυτοπεποίθηση στο δωμάτιο των αγοραστών.

H Δέσποινα Μοιραράκη, με πλούσια εμπειρία και κυρίως αγάπη για τα παλιά αντικείμενα, αναδεικνύει, με τη βοήθεια του Θάνου Λούδου, εκτιμητή της εκπομπής, συλλεκτικά και σπάνια αντικείμενα, αλλά και τις παράξενες και άλλοτε συγκινητικές ιστορίες, που τα συνοδεύουν, για να βγεις εσύ ο κερδισμένος! Ακόμα πιο σπάνια αντικείμενα, ακόμα πιο συναρπαστικά επεισόδια! Καθημερινά οι αγοραστές, λάτρεις των παλιών αντικειμένων και φανατικοί συλλέκτες θα… «κονταροχτυπιούνται» για να αποκτήσουν τα αντικείμενα του πόθου τους!

H νέα σεζόν του Cash or Trash, όμως, κρύβει εκπλήξεις! Κάθε εβδομάδα ένας διάσημος πωλητής έρχεται να πουλήσει το αντικείμενό του, για να ζήσει την εμπειρία της δημοπρασίας!

Αυτή τη σεζόν στο «Cash or Trash» θα… γίνει παιχνίδι! Οι νέοι αγοραστές, ο interior designer & event stylist Μελέτης Παγώνης και η κοσμηματοποιός Νάντια Μπέλε, έρχονται αποφασισμένοι να «ανακατέψουν» τη δημοπρασία, να διεκδικήσουν τα πιο συλλεκτικά αντικείμενα και να πάρουν τα ηνία από τους παλιούς!

Τι φέρνει η Ελίζαμπεθ Θεοτοκάτου από το MasterChef στο Cash or Trash;

Την «παλιά φρουρά» των αγοραστών εκπροσωπούν ο έμπορος κοσμημάτων και αντικέρ Γιώργος Τσαγκαράκης, η επενδύτρια νέων τεχνολογιών Ελομίδα Βισβίκη, οι επιχειρηματίες Άννα - Μαρία Ρογδάκη, Θάνος Μαρίνης και Άλεξ Σταυρίδης, η interior designer Ιόλη Χιωτίνη, οι παλαιοπώλες Δημήτρης Δεμερτζής και Άντα Πανά, ο έμπορος συλλεκτικών ειδών Θανάσης Μαυρομάτης, ο δικηγόρος Φοίβος Στρουγγάρης, η Κύπρια αντικέρ Έρμα Στυλιανίδου, η έμπορος κοσμημάτων Ειρήνη Πλευράκη και ο γιατρός Γιώργος Δαράβαλης.

Πρωταγωνιστές, όμως, για ακόμη μια σεζόν είναι τα αντικείμενα όλων μας! Αναρωτηθήκατε ποτέ πόσα χρήματα αξίζει το παλιό, σκονισμένο αντικείμενο, που για χρόνια πιάνει χώρο στην αποθήκη σας; Πόσα παράξενα αναμνηστικά, γαμήλια δώρα από άλλες εποχές, βρίσκονται ξεχασμένα στο πατάρι της γιαγιάς; Το Cash or Trash, που επιστρέφει τη νέα τηλεοπτική σεζόν στο Star, θα σας αποκαλύψει την τιμή των μικρών ή μεγάλων θησαυρών και των κρυμμένων κειμηλίων σας!

Ακόμη κι αν ο εκτιμητής αποφασίσει ότι είναι trash, τα πάντα μπορούν να ανατραπούν στο Cash or Trash! Παίκτες από όλη την Ελλάδα διεκδικούν και διαπραγματεύονται στο δωμάτιο αγοραστών την τέλεια συμφωνία. Κι αν απαντήσουν θετικά στο ερώτημα «έχουμε συμφωνία;» των αγοραστών, φεύγουν με μετρητά στο χέρι!

Πολλοί θησαυροί, αληθινές ιστορίες, αυθόρμητες διαπραγματεύσεις, γέλιο και χιούμορ, το Cash or Trash τα προσφέρει όλα!

Μην το σκέφτεσαι, έλα και εσύ θα αποφασίσεις πόσα θα κερδίσεις!

Δείτε όλα τα επεισόδια του Cash or Trash

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
