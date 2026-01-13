Nova: Δείτε τη βραβευμένη ταινία «Hamnet» αποκλειστικά στο Novacinema!

Novacinema
Η Nova, συνεχίζει να πρωταγωνιστεί στα μεγαλύτερα διεθνή βραβεία, αποσπώντας 6 βραβεία σε όλες τις Premium Κατηγορίες των φετινών Χρυσών Σφαιρών 2026, για ταινίες που θα προβληθούν αποκλειστικά από τα κανάλια της, τα Novacinema, τον απόλυτο κινηματογραφικό προορισμό!

  • Η ταινία «Hamnet» κέρδισε 2 βραβεία: Καλύτερη Δραματική Ταινία και Α’ Γυναικείου ρόλου για τη Jessie Buckley.
  • Η ταινία «The Secret Agent» απέσπασε 2 βραβεία: Α’ Ανδρικού ρόλου για τον Wagner Moura και Καλύτερη ξενόγλωσση ταινία.
  • Ο Stellan Skarsgard κέρδισε τη Χρυσή Σφαίρα για Καλύτερο Β’ Ανδρικό Ρόλο σε δραματική ταινία για το «Sentimental Value».
  • Ο Timothée Chalamet κέρδισε τη Χρυσή Σφαίρα Καλύτερου Ηθοποιού σε Ταινία Μιούζικαλ/Κωμωδία για το «Marty Supreme».


Όλες οι παραπάνω ταινίες και σειρές αποτελούν μέρος του προγράμματος καναλιών Novacinema για τη σεζόν 2026-2027 που θα απολαύσουν οι σινεφίλ και συνδρομητές των κινηματογραφικών καναλιών της Nova.


Η φετινή 83η τελετή των βραβείων Golden Globes μεταδόθηκε LIVE στις 11 Ιανουαρίου 2026 από το κανάλι Novastars με την original version και με ελληνικό σχολιασμό από την Κριτικό Kινηματογράφου της Nova, Πολυ Λυκούργου και τον Κριτικό Κινηματογράφου Πάνο Γκένα από το Novacinema1, ενώ τη Δευτέρα 12/01, μεταδόθηκε υποτιτλισμένη στο Novacinema1.

