Στο χθεσινό επεισόδιο (Δευτέρα 10/11), η γαλάζια ομάδα κατάφερε να πάρει τη νίκη στο Παιχνίδι Προμηθειών, αλλά δε στάθηκε εξίσου τυχερή και στην 1η Δοκιμασία Ασυλίας.

Μετά από έναν έντονο καβγά και ένα ακόμα πιο έντονο συμβούλιο, ο Βασίλης Πούλος, ως αρχηγός της γαλάζιας ομάδας, όρισε πρώτο μονομάχο την Κωνσταντίνα Φυλακτάκη.

Δείτε εδώ όλα τα επεισόδια της Φάρμας

Απόψε, Τρίτη 11 Νοεμβρίου, οι διαφωνίες για τον διαμερισμό των εργασιών συνεχίζονται και στις δύο ομάδες, αλλά στο σπίτι η ένταση κορυφώνεται ανάμεσα στη Βαλεντίνα Σπέντζα και στον Ανδρέα Γαλάτη, με αφορμή το πλύσιμο των πιάτων.

Ο επιστάτης της Φάρμας, Δημήτρης Δασκαλόπουλος, υποδέχεται τους farmers σε ένα χωράφι γεμάτο καλαμπόκια. Κόψιμο, κουβάλημα και καθάρισμα απαιτεί η σημερινή αποστολή, αλλά μία από τις δύο ομάδες φαίνεται να δουλεύει πιο μεθοδικά από την άλλη.

Μια σοκολάτα που χάθηκε και τα έπαθλα που καταναλώθηκαν γρήγορα και δεν μοιράστηκαν εξίσου, αρκούν για να γίνει το κλίμα ακόμα πιο ψυχρό στις σκηνές. Στο σπίτι, όλοι φαίνεται να έχουν κουραστεί από τη στάση της Βαλεντίνας και το δηλώνουν σε κάθε ευκαιρία. Όλα αυτά συμβαίνουν, ενώ όλοι αναρωτιούνται ποιες είναι οι πιθανές επιλογές της Κωνσταντίνας για τον δεύτερο μονομάχο.

Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος υποδέχεται τις δύο ομάδες στη 2η Ομαδική Δοκιμασία Ασυλίας, όπου οι παίκτες καλούνται να παίξουν τους «Πολιορκητές».

Φάρμα: Αυτό που ακολουθεί στη συνέχεια δεν το περίμενε κανείς

Μία ομάδα προσπαθεί να γεμίσει το κάρο της αντίπαλης με βέλη, την ώρα που το κάρο πρέπει να περάσει από πολύ απαιτητικά εμπόδια. Η λάσπη και η πίεση κάνει κάποιους να λυγίσουν, ενώ ένα απρόσμενο ατύχημα διακόπτει απότομα τη μάχη. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται με τις δύο ομάδες σε αντίθετους ρόλους. Η ομάδα που θα αποδειχθεί δυνατότερη στην τοξοβολία και θα ρίξει τα περισσότερα βέλη στον στόχο θα εξασφαλίσει και την ασυλία.

Αυτό που ακολουθεί στη συνέχεια δεν το περίμενε κανείς, μιας και οι παίκτες που αποχώρησαν επιστρέφουν και μαζί τους φέρνουν νέα από τον έξω κόσμο, αλλά και διάθεση να διεκδικήσουν τη θέση τους πίσω στη Φάρμα!

Η Φάρμα, ένα από τα πιο επιτυχημένα διεθνή τηλεοπτικά format, επιστρέφει για ακόμα μία χρονιά στο Star με παρουσιαστή τον αγαπημένο Λεωνίδα Κουτσόπουλο!

Για 3η σεζόν στη Φάρμα, ετοιμαστείτε να ζήσετε ένα μοναδικό, αυθεντικό ταξίδι στην αξεπέραστη ελληνική ύπαιθρο, σε απόλυτη αρμονία με τη φύση και τους αδιαπραγμάτευτους νόμους της.

Σε μια απομονωμένη τοποθεσία, μακριά από τις ανέσεις της σύγχρονης αστικής ζωής, oι παίκτες της Φάρμας καλούνται να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της αγροτικής ζωής, που μπορεί να είναι σκληρή, αλλά ταυτόχρονα είναι γεμάτη γοητεία. Στο βιωματικό αυτό ταξίδι που ξεκινούν, θα χρειαστεί να ανταποκριθούν σε αποστολές υψηλών απαιτήσεων, δύναμης, αντοχής και δεξιοτήτων. Μόνο έτσι θα καταφέρουν να κερδίσουν τις παροχές και τα έπαθλα, που θα κάνουν την επιβίωση στην ύπαιθρο λίγο ευκολότερη.

Η 3η σεζόν της Φάρμας είναι στο Star και... ανεβάζει τον πήχη!

Περισσότερη ένταση, απρόβλεπτες ανατροπές και δυναμικές δοκιμασίες θα καθηλώσουν το κοινό. Συνεχείς προκλήσεις, απαιτητικές συνθήκες και σκληρές μάχες θα δοκιμάζουν καθημερινά τις αντοχές, τις ικανότητες και τα σωματικά και ψυχολογικά όρια των παικτών.

Ποιος θα καταφέρει να επιβιώσει; Ποιος θα αναδειχθεί ο μεγάλος νικητής;
Κάθε εβδομάδα, κάποιος θα αποχωρεί.

Θα είναι ο λιγότερο αυτάρκης; Ο λιγότερο ικανός να συμβάλει στην ομάδα; Ή εκείνος που δεν θα ανταπεξέλθει στις δοκιμασίες;

Η συνολική στρατηγική που θα επιλέξει κάθε παίκτης κατά την παραμονή του στη Φάρμα, αλλά κυρίως η θέληση και η προσαρμοστικότητά του, είναι τα στοιχεία που θα αναδείξουν τον νικητή, ο οποίος θα κερδίσει το μεγάλο έπαθλο των 50.000 ευρώ!
 

ΦΑΡΜΑ
