Δείτε το official music video στο YouTube!
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Ιουλία Καλλιμάνη πιο εκρηκτική και συναισθηματική από ποτέ, παρουσιάζει το νέο της single «Σιωπή στη Διαπασών», που χαρακτηρίζεται, από την ένταση και το πάθος του!  

Έξαλλη η Ιουλία Καλλιμάνη: Έδιωξε θαμώνα που την έβρισε χυδαία

Με τη μοναδική χροιά και την ερμηνευτική δύναμη που την καθιέρωσαν, η Ιουλία, αποδεικνύει και πάλι, πως κάθε της, νέο τραγούδι, είναι ένα ξεχωριστό, μουσικό γεγονός, που κερδίζει την αγάπη του κόσμου, από το πρώτο κιόλας άκουσμά του! 

Ιουλία Καλλιμάνη - «Σιωπή στη Διαπασών»: Το νέο της τραγούδι που καθηλώνει!

Η μουσική του «Σιωπή στη Διαπασών» φέρει την υπογραφή του Μιχάλη Τουρατζίδη, ενώ τους στίχους υπογράφει η Τζένη Τσίκο

Το κινηματογραφικό music video του τραγουδιού, σε σκηνοθεσία του Βαγγέλη Τσαουσόπουλου, γυρίστηκε στη Θεσσαλονίκη, μια οπτικοακουστική εμπειρία, που δεν αφήνει κανέναν ασυγκίνητο.

Καλλιμάνη: «Με φλερτάρουν περισσότερο οι γυναίκες, μου στέλνουν λουλούδια»

Η Ιουλία Καλλιμάνη συνεχίζει να πρωταγωνιστεί σε κάθε της νέα κυκλοφορία και μας θυμίζει πως η σιωπή… μπορεί να φτάσει στη διαπασών!

Ιουλία Καλλιμάνη - «Σιωπή στη Διαπασών»: Το νέο της τραγούδι που καθηλώνει!

Απόλαυσε το νέο single «Σιωπή στη Διαπασών», που κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από τη Heaven Music, ανήμερα με την μεγάλη πρεμιέρα της στο Tokyo Theater Athens! 

Διαβάστε περισσότερα:
ΙΟΥΛΙΑ ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ
 |
ΣΙΩΠΗ ΣΤΗ ΔΙΑΠΑΣΩΝ
