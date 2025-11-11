Ο Τζόκοβιτς γιόρτασε τους 101 τίτλους με τα σκυλιά της Δαλματίας

Έναν πρωτότυπο τρόπο βρήκε ο Νόβακ Τζόκοβιτς προκειμένου να γιορτάσει τους 101 τίτλους στην καριέρα του με πιο πρόσφατη τη νίκη του κατάκτηση του Hellenic Championship όπου ο κορυφαίος Σέρβος τενίστας κατέρριψε το ρεκόρ γράφοντας ιστορία για ακόμη μία φορά, αφού στα 38 του χρόνια έγινε ο μεγαλύτερος σε ηλικία παίκτης που κερδίζει τουρνουά.

O Nόβακ Τζόκοβιτς κατά τη διάρκεια του αγώνα με τον Lorenzo Musetti

Έτσι ο «Νόλε» που κατέχει 24 τίτλους Grand Slam, τους περισσότερους από κάθε άλλο τενίστα στην ιστορία και μαζί με την Μάργκαρετ Κορτ τους περισσότερους ατομικούς στην ιστορία του αθλήματος, πόζαρε με φόντο τον Ναό της Αθηνάς Νίκης προσθέτοντας στη φωτογραφία του τα 101 σκυλιά της Δαλματίας.

Couldn’t celebrate 101 without some Dalmatians 😆 pic.twitter.com/4B2Lw4vypP — Novak Djokovic (@DjokerNole) November 10, 2025

Ο αγώνας που του χάρισε τον 101 τίτλο στην καριέρα του κράτησε τρεις ώρες και ο τενίστας επικράτησε του Λορέντσο Μουζέτι με 2-1 σετ. Έτσι κατάφερε να καταρρίψει το ρεκόρ που είχε κάνει ο Γκαέλ Μονφίς, τον Ιανουάριο του 2025, όπου ήταν 38 ετών και τεσσάρων μηνών ενώ ο Νόλε είναι 38 ετών και πέντε μηνών.

Το Telekom Center Athens ήταν κατάμεστο από θεατές που αποθέωσαν τον Σέρβο θρύλο του τένις. Ανάμεσα σ' αυτούς ο Στέφανος Τσιτσιπάς μαζί με τη 17χρονη αδελφή του Ελισάβετ Τσιτσιπά, ο Εμμανουήλ Καραλής, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο μπασκετμπολίστας Κώστας Αντετοκούνμπο, αλλά και άνθρωποι από τον χώρο της παρουσίασης όπως ο Γιώργος Λιάγκας και ο Γιώργος Καράβας.

Ο κόσμος αποθέωσε τον Νόλε/ φωτογραφία από apimages

Ο Νόλε θα δώσει συνέντευξη στα ελληνικά

O ίδιος ο Νόβακ Τζόκοβιτς μάλιστα σε συνέντευξη που έδωσε στην ΕΡΤ ανέφερε πως παίρνει μεγάλη αγάπη από τους Έλληνες αναφέροντας πως από τότε μάλιστα που ήρθε στην Αθήνα τον στηρίζουν συνέχεια.

Ο τενίστας μαθαίνει ελληνικά και ήδη παίζει στα δάχτυλα κάποιες φράσεις.

"Ο τρόπος που φέρεται ο κόσμος σε μένα και την οικογένειά μου είναι συγκινητικός. Έρχονται με ειλικρινή και γνήσια συναισθήματα και με καλωσορίζουν στην Αθήνα. Οι Έλληνες έχουν πάθος με το άθλημα του τένις" ανέφερε χαρακτηριστικά

Lorenzo Musetti/ φωτογραφία από apimages, Yorgos Karahalis



Μπορεί ο Νόβακ Τζόκοβιτς να κατάφερε να εξασφαλίσει 101 τίτλους ωστόσο αμφίβολη παραμένει η συμμετοχή του στους ATP Finals καθώς είναι σωματικά καταπονημένος.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς έβαλε στόχο την κορυφή

Ο Σέρβος αντισφαιριστής, νούμερο 7 της Παγκόσμιας Κατάταξης έχει βάλει στόχο να φτάσει ακόμα πιο ψηλά καθώς “μπροστά του” είναι μόλις δύο αθλητές. Ο θρυλικός Ρότζερ Φέντερερ που έχει κατακτήσει 103 τίτλους και ο Τζίμι Κόνορς που έχει κατακτήσει 109.

Η σύζυγος του Νόβακ, Γελένα μαζί με την κόρη τους Τάρα/ φωτογραφία από apimages, φωτογράφος: Kirsty Wigglesworth

Το στήριγμα του Νόβακ Τζόκοβιτς

Όλα αυτά τα χρόνια σε όλους τους αγώνες που έχει δώσει ο κορυφαίος Σέρβος τενίστας έχει δίπλα του την γυναίκα της ζωής του Γελένα Ρίστιτς με την οποία είναι μαζί από μικρά παιδιά και παντρεύτηκαν στις 10 Ιουλίου του 2014 στο Μαυροβούνιο.

Η Γελένα και η Τάρα στο Wimbledon Championships, καμαρώνουν τον Νόλε/ φωτογραφία από apimages/ φωτογράφος: Kin Cheung

Η Γελένα η οποία δίνει πάντα το παρών στους αγώνες του αγαπημένου της, διευθύνει ένα εστιατόριο στο Βελιγράδι όπου τρέφονται δωρεάν άστεγοι και άποροι.

Ο γιος του Νόβακ Τζόκοβιτς τον καμαρώνει στον αγώνα/ φωτογραφία από apimages

Το ζευγάρι είναι πολύ ερωτευμένο και έχει αποκτήσει μαζί δύο παιδιά τον Στέφαν που γεννήθηκε το 2014 και την Τάρα που ήρθε στον κόσμο το 2016.

