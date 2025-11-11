Άρης Αντωνόπουλος: «Θα ξαναέκανα αυτή τη σκηνή μόνο για το φιλί»

Το «κακό παιδί», ο «Στράτος» από το Πόρτο Λεόνε, ή αλλιώς, ο Άρης Αντωνόπουλος, έδωσε πρόσφατα μία ενδιαφέρουσα συνέντευξη στο Star.gr και τη δημοσιογράφο Κατερίνα Καραγιάννη, η οποία συνδυάστηκε με ένα διασκεδαστικό παιχνίδι στο TikTok.

Πριν ξεκινήσει το παιχνίδι των γρήγορων ερωτοαπαντήσεων, ο Άρης μίλησε με ειλικρίνεια για την καριέρα του, τις συνεργασίες του και τη φιλοσοφία του γύρω από τη δουλειά και τις ανθρώπινες σχέσεις αλλά και την ψυχοθεραπεία.

Ο ηθοποιός ανέφερε ότι για εκείνον η συνεργασία είναι θεμέλιος λίθος για μια επιτυχημένη παράσταση, καθώς η εμπιστοσύνη, η χημεία και η ανοιχτή επικοινωνία ανάμεσα στους ηθοποιούς καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό το αποτέλεσμα και την αίσθηση που αφήνει η παράσταση στο κοινό.

Μετά τη συνέντευξη, ξεκίνησε το παιχνίδι στο TikTok, όπου οι γρήγορες ερωτήσεις έφεραν τον Άρη σε μια πιο παιχνιδιάρικη διάθεση.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη συνεργασία του με τη συμπρωταγωνίστριά του, Αλεξάνδρα Αϊδίνη, από το «Μινόρε της Αυγής».

«Θα επαναλάμβανα αυτή τη σκηνή μόνο και μόνο για το φιλί», παραδέχτηκε ο Άρης για τη σκηνή με την Αλεξάνδρα Αϊδίνη, υπογραμμίζοντας ότι η σχέση τους παραμένει καθαρά φιλική και επαγγελματική, χωρίς ερωτική διάσταση, αλλά με πολύ καλή χημεία και αμοιβαίο σεβασμό στη σκηνή.

Ένα από τα πιο αστεία αλλά και αποκαλυπτικά σημεία ήταν όταν τον ρωτήσαμε ποιο emoji τον περιγράφει όταν ερωτεύεται. Αρχικά διάλεξε την «κουραδίτσα», εξηγώντας με χιούμορ ότι ο έρωτας δεν είναι πάντα εύκολο ή ευχάριστο συναίσθημα, αλλά ειναι συχνά... περίεργο. Στη συνέχεια άλλαξε την επιλογή του σε ένα πιο αθώο και παιχνιδιάρικο emoji, το ανθρωπάκι με το συννεφάκι, για να δείξει τη χαρούμενη, ονειροπόλα πλευρά του έρωτα, αποτυπώνοντας την πολυπλοκότητα των συναισθημάτων που βιώνει.

Στην ερώτηση για τον πιο σέξι ρόλο που έχει παίξει ποτέ, ο Άρης απάντησε τον Στράτο από το Πόρτο Λεόνε και με το δίκιο του. Τα «κακά παιδιά» είναι -μάλλον- πολύ σέξι!

Οι απαντήσεις του στο παιχνίδι έδειξαν τον αυθορμητισμό του, το χιούμορ του και την ειλικρίνειά του, στοιχεία που τον χαρακτηρίζουν και πάνω στη σκηνή ή πίσω από την κάμερα.

Ποιος είναι ο Άρης Αντωνόπουλος

Ο Άρης Αντωνόπουλος είναι Έλληνας ηθοποιός. Γεννήθηκε το 1991 (ηλικία 34 ετών) στην Αθήνα. Σπούδασε στην Δραματική Σχολή ''Δήλος'' - Δήμητρα Χατούπη.

Αποφοίτησε από τη Θεατρική Σχολή αλλά και από το Τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Δείγμα της δουλειάς του στο θέατρο είναι οι παραστάσεις Πεθαίνω σαν χώρα (2019), Το Τενεκεδένιο Ταμπούρλο (2018), ΑΝΝΑ ΦΡΑΝΚ - ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ (2017), Το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ (2017).

Στην τηλεόραση συμμετείχε στις σειρές Αν Ήμουν Πλούσιος (2019), Έξαψη (2021), Ηλέκτρα (2023), Πόρτο Λεόνε (2025).