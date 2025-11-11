Κουρλαμπάς: «Έχω βιώσει cancel - Ήταν μια δύσκολη περίοδος για μένα»

«Δεν έχω δει κανένα μεγάλο κρεβάτι στη δουλειά μου»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
11.11.25 , 16:59 Μερομήνια 2025-2026: Τι καιρό θα κάνει τα Χριστούγεννα
11.11.25 , 16:44 Καλογεροπούλου - Σβήγκος: Η σπάνια κοινή έξοδος με τα παιδάκια τους
11.11.25 , 16:28 Συντριβή τουρκικού στρατιωτικού αεροσκάφους C -130 με 20 άτομα
11.11.25 , 15:56 Άση Μπήλιου: Ανάδρομος Δίας στον Καρκίνο: Τι να περιμένουν τα ζώδια;
11.11.25 , 15:52 Φάρμα: Αυτό που ακολουθεί στη συνέχεια δεν το περίμενε κανείς
11.11.25 , 15:47 Άρης Αντωνόπουλος: «Θα ξαναέκανα αυτή τη σκηνή μόνο για το φιλί»
11.11.25 , 15:46 Κρήτη: Η μητέρα & οι αδελφές της 26χρονης Μαρίνας που σκοτώθηκε σε τροχαίο
11.11.25 , 15:39 Μαίρη Συνατσάκη - Ίαν Στρατής: Οικογενειακή βραδινή έξοδος με την κόρη τους
11.11.25 , 15:18 Honda: Ηγέτιδα στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα των μοτοσυκλετών
11.11.25 , 15:06 Κουρλαμπάς: «Έχω βιώσει cancel - Ήταν μια δύσκολη περίοδος για μένα»
11.11.25 , 14:49 Νέες αποκαλύψεις για την υπόθεση της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα
11.11.25 , 14:37 Τι λέει η Ιερά Σύνοδος για τον ρασοφόρο
11.11.25 , 14:27 Άρης Αντωνόπουλος: Τον θυμάστε στον πρώτο του ρόλο; Ήταν μόλις 7 ετών!
11.11.25 , 14:25 Ιωάννα Τούνη: «Ο κόσμος με αντιμετωπίζει ως μία κοινή πόρνη»
11.11.25 , 14:15 Cash or Trash: Ένα αντικείμενο προκαλεί διφορούμενα συναισθήματα
Παναγιώτης Κουτσουμπής: Η ηλικία, το βιογραφικό και οι επιχειρήσεις
Παναγιώτης Κουτσουμπής: «Ανυπομονούμε για το μωρό» - Τι λέει ο αδελφός του
Καινούργιου: «Έκανα προσπάθειες με ορμόνες, σταμάτησα και ήρθε μόνο του»
Η Κατερίνα Καινούργιου περιμένει «μπέμπα» - Πόσο μηνών είναι;
Τσιμτσιλή για Καινούργιου: «Θα πω μια ιστορία που δεν μπορούσα να πω»
Άρης Αντωνόπουλος: «Θα ξαναέκανα αυτή τη σκηνή μόνο για το φιλί»
Κώστας Κεντέρης: Πού είναι και τι κάνει σήμερα ο χρυσός Ολυμπιονίκης
Μαρία Κίτσου: «Δέχθηκα ανθρωποφαγία για τα κιλά που πήρα»
Συντριβή τουρκικού στρατιωτικού αεροσκάφους C -130 με 20 άτομα
Ιωάννα Τούνη: «Ο κόσμος με αντιμετωπίζει ως μία κοινή πόρνη»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με αφορμή τη συμμετοχή του στη θεατρική παράσταση «Cancel», ο Θανάσης Κουρλαμπάς βρέθηκε το πρωί της Τρίτης 11 Νοεμβρίου στην εκπομπή «Super Κατερίνα».

Κουρλαμπάς: «Eν αγνοία μου θα έχω αδικήσει ανθρώπους με τη συμπεριφορά μου»

Ο ηθοποιός ήταν καλεσμένος στη «Super Κατερίνα»

Ο ηθοποιός ήταν καλεσμένος στη «Super Κατερίνα»

Ο αγαπημένος ηθοποιός μίλησε με ειλικρίνεια για τον νέο του ρόλο, αλλά και για τις δυσκολίες που έχει συναντήσει στη μέχρι τώρα πορεία του, αποκαλύπτοντας πως και ο ίδιος έχει βιώσει το λεγόμενο cancel. Όπως εξομολογήθηκε, ήταν μια φάση γεμάτη πίεση και συναισθηματική φόρτιση, την οποία όμως έχει πλέον αφήσει πίσω του, κρατώντας από αυτή μόνο τα μαθήματα που του πρόσφερε.

«Έχω βιώσει κι εγώ το cancel. Είναι μια περίοδος που την έχω αφήσει να φύγει από εμένα, μια πολύ δύσκολη περίοδος. Πιστεύω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να κάνεις την αυτοκριτική σου και να δεις μέχρι πού εσύ έκανες είτε κάποια λάθη, είτε παραλείψεις, είτε δεν εκτίμησες σωστά κάποια πράγματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Άγιος Έρωτας: Ο Θανάσης Κουρλαμπάς για την ερωτική σκηνή της σειράς

Ο Θανάσης Κουρλαμπάς εξομολογείται: «Έχω βιώσει cancel»

Ο Θανάσης Κουρλαμπάς εξομολογείται: «Έχω βιώσει cancel»

Στη συνέχεια, ο ηθοποιός τόνισε πως το συναίσθημα του να σε «ακυρώνουν» είναι βαθιά πικρό και άδικο, ωστόσο μπορεί να αποδειχθεί μια πολύτιμη εμπειρία για όποιον καταφέρει να τη διαχειριστεί σωστά. «Όταν βιώνεις cancel, βιώνεις μια αδικία, στην οποία δεν μπορείς να αντιδράσεις – είτε από επιλογή είτε από αδυναμία. Είναι ένα πολύ πικρό συναίσθημα, όμως αν καταφέρεις να το τακτοποιήσεις μέσα σου και να του προσδώσεις θετικό πρόσημο, βγαίνεις πιο δυνατός και πιο ώριμος», σημείωσε.

Αναφερόμενος στη στάση που επικρατεί στον χώρο του θεάτρου μετά τις καταγγελίες που είδαν το φως της δημοσιότητας, ο Θανάσης Κουρλαμπάς επισήμανε πως η πλειονότητα των ανθρώπων του καλλιτεχνικού χώρου είναι μορφωμένοι, καλλιεργημένοι και εργατικοί, με πραγματική αγάπη για τη δουλειά τους.

«Το μεγαλύτερο ποσοστό στη δουλειά μας είναι καλλιεργημένοι άνθρωποι που ιδρώνουν, που αγαπούν αυτό που κάνουν, μορφωμένοι, με επίπεδο. Φυσικά και υπάρχουν αδυναμίες, αλαζονεία ή ναρκισσισμός – αυτά υπάρχουν παντού. Εγώ, πάντως, στη δουλειά μου δεν έχω δει κανένα μεγάλο κρεβάτι», είπε με χιούμορ, αφήνοντας σαφές μήνυμα για τις ισορροπίες που επικρατούν σήμερα στον χώρο του θεάτρου.

Ο Θανάσης Κουρλαμπάς πρωταγωνιστεί στη σειρά εποχής του Alpha, «Άγιος έρωτας», υποδυόμενος τον ρόλο του Κυριάκου.

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΥΡΛΑΜΠΑΣ
 |
ΑΓΙΟΣ ΕΡΩΤΑΣ
 |
SUPER ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top