Κουρλαμπάς: «Έχω βιώσει cancel - Ήταν μια δύσκολη περίοδος για μένα»

Με αφορμή τη συμμετοχή του στη θεατρική παράσταση «Cancel», ο Θανάσης Κουρλαμπάς βρέθηκε το πρωί της Τρίτης 11 Νοεμβρίου στην εκπομπή «Super Κατερίνα».

Ο αγαπημένος ηθοποιός μίλησε με ειλικρίνεια για τον νέο του ρόλο, αλλά και για τις δυσκολίες που έχει συναντήσει στη μέχρι τώρα πορεία του, αποκαλύπτοντας πως και ο ίδιος έχει βιώσει το λεγόμενο cancel. Όπως εξομολογήθηκε, ήταν μια φάση γεμάτη πίεση και συναισθηματική φόρτιση, την οποία όμως έχει πλέον αφήσει πίσω του, κρατώντας από αυτή μόνο τα μαθήματα που του πρόσφερε.

«Έχω βιώσει κι εγώ το cancel. Είναι μια περίοδος που την έχω αφήσει να φύγει από εμένα, μια πολύ δύσκολη περίοδος. Πιστεύω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να κάνεις την αυτοκριτική σου και να δεις μέχρι πού εσύ έκανες είτε κάποια λάθη, είτε παραλείψεις, είτε δεν εκτίμησες σωστά κάποια πράγματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, ο ηθοποιός τόνισε πως το συναίσθημα του να σε «ακυρώνουν» είναι βαθιά πικρό και άδικο, ωστόσο μπορεί να αποδειχθεί μια πολύτιμη εμπειρία για όποιον καταφέρει να τη διαχειριστεί σωστά. «Όταν βιώνεις cancel, βιώνεις μια αδικία, στην οποία δεν μπορείς να αντιδράσεις – είτε από επιλογή είτε από αδυναμία. Είναι ένα πολύ πικρό συναίσθημα, όμως αν καταφέρεις να το τακτοποιήσεις μέσα σου και να του προσδώσεις θετικό πρόσημο, βγαίνεις πιο δυνατός και πιο ώριμος», σημείωσε.

Αναφερόμενος στη στάση που επικρατεί στον χώρο του θεάτρου μετά τις καταγγελίες που είδαν το φως της δημοσιότητας, ο Θανάσης Κουρλαμπάς επισήμανε πως η πλειονότητα των ανθρώπων του καλλιτεχνικού χώρου είναι μορφωμένοι, καλλιεργημένοι και εργατικοί, με πραγματική αγάπη για τη δουλειά τους.

«Το μεγαλύτερο ποσοστό στη δουλειά μας είναι καλλιεργημένοι άνθρωποι που ιδρώνουν, που αγαπούν αυτό που κάνουν, μορφωμένοι, με επίπεδο. Φυσικά και υπάρχουν αδυναμίες, αλαζονεία ή ναρκισσισμός – αυτά υπάρχουν παντού. Εγώ, πάντως, στη δουλειά μου δεν έχω δει κανένα μεγάλο κρεβάτι», είπε με χιούμορ, αφήνοντας σαφές μήνυμα για τις ισορροπίες που επικρατούν σήμερα στον χώρο του θεάτρου.

Ο Θανάσης Κουρλαμπάς πρωταγωνιστεί στη σειρά εποχής του Alpha, «Άγιος έρωτας», υποδυόμενος τον ρόλο του Κυριάκου.