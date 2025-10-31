First Dates: Οι καλύτερες ατάκες από το χθεσινό επεισόδιο!

Το χθεσινό επεισόδιο του First Dates ήταν γεμάτο αστείες στιγμές, αυθορμητισμό και φυσικά — ατάκες που έγραψαν ιστορία.

Η αγάπη ταξίδεψε, χαμογέλασε και... έκανε «παπάρα» με την πιο ελληνική έννοια! Από τη Ναταλία από τον Καναδά, που επέστρεψε για δεύτερη φορά στο εστιατόριο του First Dates με την ελπίδα να βρει επιτέλους τον έρωτα, μέχρι τον Κώστα, τον λάτρη των μπουζουκιών που ψάχνει μια «σειρήνα» να τον μαγέψει, το επεισόδιο είχε τα πάντα.

Η Leyla, τραγουδίστρια στα μπουζούκια, έκλεψε την προσοχή του Κώστα — και όχι μόνο. Οι δυο τους αντάλλαξαν ατάκες που θύμιζαν παλιές ελληνικές ταινίες, με τον Κώστα να αναρωτιέται:

«Γιατί είναι τόσο βαριά η φωνή σας; Είναι φυσικό ή εποχιακό φαινόμενο;»

Δεν έλειψαν, φυσικά, και οι αμήχανες στιγμές — με τη σερβιτόρα Γεωργία να παρατηρεί τις... μαγκιές των παικτών, ενώ ο σχολιασμός για το ποιος πληρώνει τον λογαριασμό άναψε φωτιές:

«Πολύ βαριά μάγκια ρε παιδί μου και στο τέλος... ο λογαριασμός μοιράστηκε!»

Η βραδιά κορυφώθηκε με τον Μάξιμο και τη Στέλλα, που αναζητούσαν μια δεύτερη ευκαιρία στον έρωτα.

Το First Dates συνεχίζει να χαρίζει γέλιο, συγκίνηση και αυθεντικές στιγμές κάθε εβδομάδα.