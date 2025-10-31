Το σοκ της Μουρίκη στο IQ 160: «Το μωρό, πού πήγε;» - Δείτε sneak preview

Όσα θα δούμε στο νέο επεισόδιο της σειράς την Κυριακή 2/11 στις 22.10

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
31.10.25 , 14:36 Stars System: Μήνας «φωτιά» ο Νοέμβριος με εκπλήξεις και οφέλη
31.10.25 , 14:28 Tα τρία ζώδια του κύκλου που έχουν καλή καρδιά
31.10.25 , 14:23 «Δοκιμασία αποχώρησης»: Συγκίνηση, ένταση και απρόοπτα στο GNTM!
31.10.25 , 14:00 Τα «στοιχειωμένα» σπίτια της Αθήνας - Αστικοί μύθοι και ιστορίες τρόμου
31.10.25 , 13:53 Το σοκ της Μουρίκη στο IQ 160: «Το μωρό, πού πήγε;» - Δείτε sneak preview
31.10.25 , 13:53 Κάμερες: Ξεκινά από Δευτέρα η αποστολή των κλήσεων
31.10.25 , 13:29 Leapmotor: Διαγωνισμός “Test Drive & Win” έως τις 30 Νοεμβρίου
31.10.25 , 13:26 Κώστας Αρζόγλου: Με την πρώην σύντροφό του στην πρεμιέρα της κόρης τους
31.10.25 , 13:12 Butt Breathing Έρευνα: Δεν είναι αστείο, αναμένεται να βοηθήσει ασθενείς
31.10.25 , 13:02 Παπασταύρου: «Αν δε βρέξει η Αττική θα έχει νερό για τα επόμενα 4 χρόνια»
31.10.25 , 13:01 Cash or Trash: Οι γραβάτες με φιγούρες κινουμένων σχεδίων!
31.10.25 , 12:59 Παγκόσμια Ημέρα Αποταμίευσης: 4+1 συμβουλές για να εξοικονομήσετε χρήματα
31.10.25 , 12:42 Μαρούσκα Παναγιωτοπούλου: Η «θυσία» που έκανε για το IQ 160
31.10.25 , 12:35 Black Friday 2025: Έναρξη των μεγάλων εκπτώσεων στην Αμερική
31.10.25 , 12:24 Ρένια Λουιζίδου για τον 25χρονο γιο της: «Δεν έχω κλειδιά του σπιτιού του»
Θέατρο: Οι παραστάσεις που πρέπει να προλάβεις πριν γίνουν sold out
Καινούργιου: «Διανύω μια πολύ ιδιαίτερη περίοδο της ζωής μου»
Πληρώνεται το επίδομα των 250 ευρώ: Ποιοι το δικαιούνται
ΕΛΤΑ: Η λίστα με τα 204 καταστήματα που κλείνουν
7+1 τοξικά συστατικά που «κρύβονται» σε προϊόντα περιποίησης
Έχεις σπίτι σου παλιά χαρτονομίσματα; «Χρυσάφι» οι ξεχασμένες δραχμές
Βαλεντίνα vs Έλενα: Ποια από τις δύο παραμένει στη Φάρμα;
Ερωτευμένη η Δανάη Μπάρκα: Ο επιχειρηματίας που της «έκλεψε» την καρδιά
«Δοκιμασία αποχώρησης»: Συγκίνηση, ένταση και απρόοπτα στο GNTM!
Ρένια Λουιζίδου για τον 25χρονο γιο της: «Δεν έχω κλειδιά του σπιτιού του»
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
IQ 160: Sneak Preview Από Την Κυριακή 02/11
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η αγαπημένη σειρά του Star, IQ 160, συνεχίζει να κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον των τηλεθεατών με τις ανατροπές της. Στο Breakfast@star προβλήθηκε αποκλειστικό απόσπασμα από το επεισόδιο της Κυριακής 2/11.

Η Πηνελόπη Μουρίκη, εμφανώς σοκαρισμένη, μαθαίνει πως η εγκυμοσύνη της δεν είναι πραγματική. «Το μωρό, πού πήγε;» ρωτά με απόγνωση, για να πάρει την απάντηση που κανείς δεν περίμενε: «Μάλλον δεν υπήρχε ποτέ. Μπορεί να πρόκειται για κάποια ψευδοεγκυμοσύνη».

Μαρούσκα Παναγιωτοπούλου: Η «θυσία» που έκανε για το IQ 160

Η σύγχυση και η ένταση ανεβαίνουν όταν εκείνη επιμένει: «Σε νοσοκομείο μου βρήκαν ότι είμαι έγκυος!»

Η γιατρός προσπαθεί να εξηγήσει το φαινόμενο: «Ίσως έγινε κάποιο λάθος ή κάποια αποβολή που δεν έγινε αντιληπτή. Μερικές φορές, όταν μια γυναίκα θέλει πολύ να μείνει έγκυος, ο εγκέφαλος πείθει το σώμα ότι περιμένει παιδί».

Η απάντηση αυτή προκαλεί έκρηξη: «Όχι! Εγώ δεν ήθελα να μείνω έγκυος. Δεν ήθελα καθόλου να μείνω έγκυος! Και πώς φουσκώνει η κοιλιά μου; Κοίτα, η κοιλιά μου φουσκώνει!»

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by IQ160gr (@iq160greece)


Η σκηνή εξελίσσεται με χιούμορ και ένταση, όταν η κατάσταση μπερδεύεται ακόμα περισσότερο: «Χάθηκε το μωρό, χάθηκε το κινητό!»

Στο τέλος αποδεικνύεται πως επρόκειτο για ένα όνειρο της Πηνελόπης Μουρίκη.

IQ 160: Sneak Preview Από Την Κυριακή 02/11

Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να συντονιστείτε την Κυριακή στις 22.10 στο Star για να δείτε τι θα συμβεί στην αστυ -κωμική σειρά.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
IQ160
 |
BREAKFAST@STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top