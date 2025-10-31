Το σοκ της Μουρίκη στο IQ 160: «Το μωρό, πού πήγε;» - Δείτε sneak preview

Η αγαπημένη σειρά του Star, IQ 160, συνεχίζει να κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον των τηλεθεατών με τις ανατροπές της. Στο Breakfast@star προβλήθηκε αποκλειστικό απόσπασμα από το επεισόδιο της Κυριακής 2/11.

Η Πηνελόπη Μουρίκη, εμφανώς σοκαρισμένη, μαθαίνει πως η εγκυμοσύνη της δεν είναι πραγματική. «Το μωρό, πού πήγε;» ρωτά με απόγνωση, για να πάρει την απάντηση που κανείς δεν περίμενε: «Μάλλον δεν υπήρχε ποτέ. Μπορεί να πρόκειται για κάποια ψευδοεγκυμοσύνη».

Η σύγχυση και η ένταση ανεβαίνουν όταν εκείνη επιμένει: «Σε νοσοκομείο μου βρήκαν ότι είμαι έγκυος!»

Η γιατρός προσπαθεί να εξηγήσει το φαινόμενο: «Ίσως έγινε κάποιο λάθος ή κάποια αποβολή που δεν έγινε αντιληπτή. Μερικές φορές, όταν μια γυναίκα θέλει πολύ να μείνει έγκυος, ο εγκέφαλος πείθει το σώμα ότι περιμένει παιδί».

Η απάντηση αυτή προκαλεί έκρηξη: «Όχι! Εγώ δεν ήθελα να μείνω έγκυος. Δεν ήθελα καθόλου να μείνω έγκυος! Και πώς φουσκώνει η κοιλιά μου; Κοίτα, η κοιλιά μου φουσκώνει!»



Η σκηνή εξελίσσεται με χιούμορ και ένταση, όταν η κατάσταση μπερδεύεται ακόμα περισσότερο: «Χάθηκε το μωρό, χάθηκε το κινητό!»

Στο τέλος αποδεικνύεται πως επρόκειτο για ένα όνειρο της Πηνελόπης Μουρίκη.

Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να συντονιστείτε την Κυριακή στις 22.10 στο Star για να δείτε τι θα συμβεί στην αστυ -κωμική σειρά.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star

