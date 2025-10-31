Cash or Trash: Οι γραβάτες με φιγούρες κινουμένων σχεδίων!

Το Cash or Trash, η πρώτη εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση που αγαπάει τα παλιά αντικείμενα, με παρουσιάστρια τη Δέσποινα Μοιραράκη, δίνει την ευκαιρία σε όλους να ζήσουν τη δημοπρασία της ζωής τους για 5η σεζόν, καθημερινά στις 17:20 στo Star!

Σήμερα, Παρασκευή 31 Οκτωβρίου στις 17:20, στο Cash or Trash η Δέσποινα Μοιραράκη θα υποδεχθεί τρεις νέους πωλητές και ο Θάνος Λούδος, ο ειδικός συνεργάτης της εκπομπής, θα εκτιμήσει τα αντικείμενά τους, που έχουν μια ξεχωριστή ιστορία.

Η Άνα Πάολα κατάγεται από τη Βραζιλία, αλλά ερωτεύθηκε την Ελλάδα και κατάφερε να ξεπεράσει τις όποιες δυσκολίες, προκειμένου να μείνει μόνιμα στη χώρα μας, μαζί με τον αγαπημένο της σύζυγo. Η αγάπη της για το vintage αποτελεί μέρος της κουλτούρας της επίμονης πωλήτριας. Αν λειτουργήσει επιτυχημένα και ο αξεπέραστος συνδυασμός φιγούρες κινουμένων σχεδίων με γραβάτες, τότε είναι εγγυημένο το κλείσιμο μιας συμφέρουσας συμφωνίας.

Ο Δημήτρης διατηρεί ένα από τα πιο παλιά παλαιοπωλεία στο κέντρο της Αθήνας και αποφάσισε να έρθει για μια ακόμα φορά στην αγαπημένη του εκπομπή, το Cash Or Trash. Όσες φορές βρέθηκε μπροστά στους αγοραστές το αποτέλεσμα τον δικαίωσε, αφού κατάφερε να πετύχει μια καλή συμφωνία. Ο έμπειρος πωλητής έχει απόλυτη γνώση για το πως να ελιχθεί, σε ποια σημεία να επιμείνει παραπάνω και που να ρίξει «νερό στο κρασί του», για να έχει και σήμερα η δημοπρασία, που συμμετέχει, την επιθυμητή έκβαση.

Ο Σταύρος, συλλέκτης από τη βόρεια Ελλάδα, ξεκίνησε από χόμπι να φτιάχνει παλιά και ιδιαίτερα αντικείμενα. Σύντομα, όμως, το πάθος του συλλέκτη τον κέρδισε ολοκληρωτικά και πλέον διαθέτει μια εντυπωσιακά μεγάλη συλλογή.

Ο πωλητής γνωρίζει κάθε κομμάτι της συλλογής του όχι μόνο ως προς τη λειτουργία του, αλλά και από τεχνικής πλευράς, αφού έχει την ικανότητα να επισκευάζει ο ίδιος ό,τι χρειαστεί. Μια συναρπαστική δημοπρασία με έντονο ανταγωνισμό λαμβάνει μέρος στο δωμάτιο αγοραστών του Cash or Trash!

H Δέσποινα Μοιραράκη, με πλούσια εμπειρία και κυρίως αγάπη για τα παλιά αντικείμενα, αναδεικνύει, με τη βοήθεια του Θάνου Λούδου, εκτιμητή της εκπομπής, συλλεκτικά και σπάνια αντικείμενα, αλλά και τις παράξενες και άλλοτε συγκινητικές ιστορίες, που τα συνοδεύουν, για να βγεις εσύ ο κερδισμένος! Ακόμα πιο σπάνια αντικείμενα, ακόμα πιο συναρπαστικά επεισόδια! Καθημερινά οι αγοραστές, λάτρεις των παλιών αντικειμένων και φανατικοί συλλέκτες θα… «κονταροχτυπιούνται» για να αποκτήσουν τα αντικείμενα του πόθου τους!

H νέα σεζόν του Cash or Trash, όμως, κρύβει εκπλήξεις! Κάθε εβδομάδα ένας διάσημος πωλητής έρχεται να πουλήσει το αντικείμενό του, για να ζήσει την εμπειρία της δημοπρασίας!

Αυτή τη σεζόν στο «Cash or Trash» θα… γίνει παιχνίδι! Οι νέοι αγοραστές, ο interior designer & event stylist Μελέτης Παγώνης και η κοσμηματοποιός Νάντια Μπέλε, έρχονται αποφασισμένοι να «ανακατέψουν» τη δημοπρασία, να διεκδικήσουν τα πιο συλλεκτικά αντικείμενα και να πάρουν τα ηνία από τους παλιούς!

Την «παλιά φρουρά» των αγοραστών εκπροσωπούν ο έμπορος κοσμημάτων και αντικέρ Γιώργος Τσαγκαράκης, η επενδύτρια νέων τεχνολογιών Ελομίδα Βισβίκη, οι επιχειρηματίες Άννα - Μαρία Ρογδάκη, Θάνος Μαρίνης και Άλεξ Σταυρίδης, η interior designer Ιόλη Χιωτίνη, οι παλαιοπώλες Δημήτρης Δεμερτζής και Άντα Πανά, ο έμπορος συλλεκτικών ειδών Θανάσης Μαυρομάτης, ο δικηγόρος Φοίβος Στρουγγάρης, η Κύπρια αντικέρ Έρμα Στυλιανίδου, η έμπορος κοσμημάτων Ειρήνη Πλευράκη και ο γιατρός Γιώργος Δαράβαλης.

Πρωταγωνιστές, όμως, για ακόμη μια σεζόν είναι τα αντικείμενα όλων μας! Αναρωτηθήκατε ποτέ πόσα χρήματα αξίζει το παλιό, σκονισμένο αντικείμενο, που για χρόνια πιάνει χώρο στην αποθήκη σας; Πόσα παράξενα αναμνηστικά, γαμήλια δώρα από άλλες εποχές, βρίσκονται ξεχασμένα στο πατάρι της γιαγιάς; Το Cash or Trash, που επιστρέφει τη νέα τηλεοπτική σεζόν στο Star, θα σας αποκαλύψει την τιμή των μικρών ή μεγάλων θησαυρών και των κρυμμένων κειμηλίων σας! Ακόμη κι αν ο εκτιμητής αποφασίσει ότι είναι trash, τα πάντα μπορούν να ανατραπούν στο Cash or Trash! Παίκτες από όλη την Ελλάδα διεκδικούν και διαπραγματεύονται στο δωμάτιο αγοραστών την τέλεια συμφωνία. Κι αν απαντήσουν θετικά στο ερώτημα «έχουμε συμφωνία;» των αγοραστών, φεύγουν με μετρητά στο χέρι!

Πολλοί θησαυροί, αληθινές ιστορίες, αυθόρμητες διαπραγματεύσεις, γέλιο και χιούμορ, το Cash or Trash τα προσφέρει όλα!

Μην το σκέφτεσαι, έλα και εσύ θα αποφασίσεις πόσα θα κερδίσεις!



Head of Productions: Σάββας Βέλλας

Senior Executive Producer: Γιάννης Θηραίος

Project Manager: Γιώργος Ευφραιμίδης

Σκηνοθεσία: Τζο Σισμάνογλου

Executive Producer: Τόνια Σαγιάκου

Αρχισυνταξία: Ολυμπία Νάκη

Υπεύθυνη εκπομπής: Νάντια Χείρα

Δ/νση Φωτογραφίας: Γιώργος Μιχελής

Οργάνωση Παραγωγής: Ράντι Λαβδανίτι

Διεύθυνση Παραγωγής: Κώστας Καλαμπαλίκης

Εκτέλεση Παραγωγής: Green Pixel productions