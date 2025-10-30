First Dates: Η όμορφη Ναταλία από τον Καναδά έρχεται για δεύτερη φορά

Στο αποψινό επεισόδιο, η αγάπη ταξιδεύει, χαμογελά

First Dates: Η όμορφη Ναταλία από τον Καναδά έρχεται για δεύτερη φορά
Περισσότερα

Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το διάσημο τηλεοπτικό εστιατόριο, που έχει κερδίσει το κοινό σε 19 χώρες παγκοσμίως, ανοίγει ξανά τις πόρτες του στην Ελλάδα. Ανανεωμένο και γεμάτο νέες ευκαιρίες για αγάπη, το First Dates έρχεται για να χαρίσει ακόμη περισσότερες ρομαντικές συναντήσεις!

Όλοι έχουμε αναρωτηθεί πώς θα πάει το πρώτο ραντεβού μας. Θα υπάρξει χημεία; Θα πετύχει η συνάντηση; Όσο κι αν αλλάζουν οι εποχές, ένα τετ-α-τετ ρομαντικό δείπνο παραμένει πάντα ο πιο όμορφος τρόπος για ένα αξέχαστο First Date.

Αυτήν την εμπειρία υπόσχεται να προσφέρει το First Dates κάθε Πέμπτη στις 21:00 με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί! Γιατί ο έρωτας δεν έχει εποχή!

Δείτε όλα τα επεισόδια του First Dates

Στο αποψινό επεισόδιο του First Dates, η αγάπη ταξιδεύει, χαμογελά και… δοκιμάζει ξανά την τύχη της!

Η όμορφη Ναταλία από τον Καναδά έρχεται για δεύτερη φορά στο εστιατόριο του First Dates, με την ελπίδα πως αυτή η φορά θα είναι και η τυχερή! Η τύχη μάλλον της χαμογελάει, με το όμορφο χαμόγελο του γλυκού Γιάννη από τη Θεσσαλονίκη. Ένα ραντεβού σκέτη γλύκα!

Ο Κώστας κουβαλάει τη νοοτροπία και τη διάθεση μιας άλλης εποχής. Για απόψε κάνει μια παύση από τα ξενύχτια και τα μπουζούκια και αναζητά τον έρωτα. Ψάχνει μια ξανθιά και εντυπωσιακή γυναίκα, μια σειρήνα να τον μαγέψει με τη φωνή της και να τον σαγηνεύσει με το βλέμμα της! Η Leyla είναι μια πραγματική κυρία στα μπουζούκια, αφού εκεί τραγουδάει. Θα καταφέρει ο Κώστας να την κερδίσει ή θα μαραθούν τα γαρύφαλλα στο χέρι του;

Ο Μάξιμος αναζητά τον έρωτα. Έχει μια κορούλα 12 ετών και ξέρει από δυσκολίες, ενώ δηλώνει λάτρης του… απαγορευμένου! Αφήνοντας πίσω του τους ανεκπλήρωτους έρωτες, ελπίζει πως το First Dates θα γίνει η αφετηρία μιας καινούριας διάθεσης και ζωής! Η δυναμική Στέλλα είναι ελεύθερη εδώ και τρία χρόνια και έχει να νιώσει ερωτευμένη ακόμα περισσότερα. Θα ξανανιώσουν, άραγε, το γλυκό «τσίμπημα» του έρωτα ή θα συνεχίσουν την αναζήτηση ;

Στο First Dates, κάθε ραντεβού είναι μια νέα ευκαιρία για αγάπη και κανείς δεν ξέρει πού μπορεί να οδηγήσει!

First Dates: Η όμορφη Ναταλία από τον Καναδά έρχεται για δεύτερη φορά

Στο First Dates δεν υπάρχουν προκαταλήψεις και στερεότυπα. Άνθρωποι όλων των ηλικιών, αγόρια και κορίτσια, άνδρες και γυναίκες που αναζητούν την αγάπη ή τη συντροφικότητα, συναντιούνται σε ένα όμορφο, γεμάτο ζεστασιά εστιατόριο, έτοιμο να φιλοξενήσει ραντεβού ανθρώπων που δεν γνωρίζονται, αλλά που έχουν πολύ σοβαρές πιθανότητες να ταιριάξουν απόλυτα μεταξύ τους.

Η Ζενεβιέβ Μαζαρί, γεμάτη ενθουσιασμό, υποδέχεται όλους τους singles που αναζητούν την αγάπη και την μαγεία του πρώτου ραντεβού. Αληθινά, αυθόρμητα, με ευγένεια και χιούμορ. Η Ζεν, ως αιώνια ρομαντική, ενθαρρύνει τους daters να δώσουν μια ευκαιρία στο άγνωστο και να αφεθούν στο φλερτ!

Ο Τάσος, από την μπάρα, "σπάει" τον πάγο με μοναδικά κοκτέιλ και πολύτιμες συμβουλές, ενώ ο Στρατής και η Γεωργία στο σερβίρισμα ολοκληρώνουν την ομάδα του First Dates με το χαμόγελό τους, βοηθώντας τα ζευγάρια να περάσουν μια αξέχαστη βραδιά.

Στο τέλος της βραδιάς όλα είναι ανοιχτά!

Μπορεί να θελήσουν να ξαναβρεθούν.

Μπορεί να μη γίνει το «κλικ» και να χωριστούν έχοντας περάσει ένα όμορφο βράδυ.

Μπορεί, όμως, και να βρουν τον έρωτα της ζωής τους!

Όπως ακριβώς και στην πραγματική ζωή!

Γιατί στο First Dates όλα μπορεί να ξεκινήσουν με μία και μόνο ματιά!

Ζεστή ατμόσφαιρα, φιλικό προσωπικό, ποιοτικό φαγητό και ξεχωριστή παρέα δημιουργούν τη μοναδική εμπειρία του First Dates. Ανάμεσα στους singles που "κλείνουν τραπέζι" στο εστιατόριο, επιλέγουμε για σένα την πιο ταιριαστή παρέα, βασισμένοι στα στοιχεία που εσύ θα δώσεις.

Το πιο συναρπαστικό εστιατόριο για singles επιστρέφει στο Star και το ρομαντικό ταξίδι του αληθινού φλερτ ξεκινά ξανά! Γιατί όπως λέει και η Ζεν «ερωτευτείτε, ρισκάρετε στον έρωτα, γιατί ποτέ δεν ξέρεις!».

First Dates – ο πιο διασκεδαστικός τρόπος για νέες γνωριμίες, όλες τις εποχές!

Μην περιμένεις, κάνε κράτηση στo firstdates.star.gr

First Dates: Η όμορφη Ναταλία από τον Καναδά έρχεται για δεύτερη φορά

 

Follow us:

