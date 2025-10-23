«Small Things like These»: Την Κυριακή 26/10 στη Sunday Premiere της Nova!

Δείτε τη βιογραφική ταινία στο Novacinema1

Την αληθινή ιστορία «Small Things like These» («Μικρά πράγματα σαν κι αυτά», 2024, διάρκειας 94’) με τους Cillian Murphy, Emily Watson, Eileen Walsh, σε σκηνοθεσία του Tim Mielants, θα απολαύσουν οι σινεφίλ την Κυριακή 26 Οκτωβρίου στις 22:00 στο Novacinema1, στη ζώνη Sunday Premiere της Nova!

«Small Things like These»: Την Κυριακή 26/10 στη Sunday Premiere της Nova!

Ένας έμπορος άνθρακα στην Ιρλανδία του 1985 ανακαλύπτει ανησυχητικές αλήθειες για ένα τοπικό μοναστήρι, κι έρχεται αντιμέτωπος με το δικό του παρελθόν και τη συνενοχή της κοινότητας στη σιωπή. Μην χάσετε την καθηλωτική συνέχεια την Κυριακή 26/10 (22:00)!

«Small Things like These»: Την Κυριακή 26/10 στη Sunday Premiere της Nova!

Απόλαυσε τη Sunday Premiere στο Novacinema1 αλλά και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ όποτε εσύ επιθυμείς, μαζί με περισσότερες από 6.000 ταινίες & επεισόδια σειρών.

«Small Things like These»: Την Κυριακή 26/10 στη Sunday Premiere της Nova!

Επιπλέον, η ανανεωμένη υπηρεσία ΕΟΝ On Demand σου δίνει τη δυνατότητα να δεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές ακόμα και offline.

