Σκάνδαλο με στημένα ματς στο NBA: Ανάμεσά τους και ένα των Μπακς

Εκτός από τον Τέρι Ροζίερ συνελήφθη και ο Τσόνσι Μπίλαπς με την κατηγορία για συμμετοχή σε κύκλωμα παράνομου στοιχηματισμού. Τόσο ο γκαρντ των Μαϊάμι Χιτ όσο και ο τεχνικός των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς συνελήφθησαν σήμερα, Πέμπτη (23/10), καθώς υπάρχουν στοιχεία εναντίον τους σε Ομοσπονδιακή έρευνα των ΗΠΑ που σχετίζεται με τον τζόγο και τον στοιχηματισμό.

Ο Ροζίερ, ο οποίος εντάχθηκε στους Μαϊάμι Χιτ το 2024 από τους Σάρλοτ Χόρνετς, συνελήφθη το πρωί της Πέμπτης (23/10) στο Ορλάντο της Φλόριντα. Δεν είναι ξεκάθαρο μέχρι στιγμής πού συνελήφθη ο Μπίλαπς, αλλά οι Μπλέιζερς αγωνίστηκαν στο Πόρτλαντ τα ξημερώματα.

Οι Ροζίερ και Μπίλαπς βρίσκονται μεταξύ περισσότερων από 24 ατόμων που αντιμετωπίζουν ποινικές κατηγορίες σε δύο ξεχωριστές υποθέσεις που σχετίζονται με παράνομο στοιχηματισμό.

Το FBI θα ανακοινώσει περισσότερα σχετικά με τους συλληφθέντες αργότερα σήμερα σε συνέντευξη Τύπου.

Τέρι Ρόζιερ / AP (Jim Rassol)

Ο 31χρονος γκαρντ των Μαϊάμι Χιτ, Τέρι Ροζίερ, βρισκόταν ήδη υπό έρευνα για πιθανή εμπλοκή του σε παράνομο αθλητικό στοιχηματισμό από τον περασμένο Ιανουάριο. Η φερόμενη δε εμπλοκή του στο παράνομο αθλητικό στοιχηματισμό φέρεται να συνέβη το 2023 κι ενώ τότε ο Ροζίερ αγωνιζόταν στους Σάρλοτ Χόρνετς.

Το εν λόγω κύκλωμα τυχερών παιχνιδιών κατηγορείται για συνεργασία με τον πρώην ΝΒΑερ Τζόντεϊ Πόρτερ, για να χειραγωγήσουν την απόδοσή του σε αγώνες του NBA και φέρεται να έπαιξε σημαντικά ποσά σε στοιχήματα στον Ροζίερ κατά τη διάρκεια ενός αγώνα των Χόρνετς το 2023.

Αυτή η έρευνα αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης Ομοσπονδιακής έρευνας των ΗΠΑ στην οποία ήδη εμπλέκεται ο Πόρτερ.

Ο Πόρτερ παραδέχτηκε την ενοχή του στις κατηγορίες συνεργασίας του με το κύκλωμα και παραδέχτηκε στο δικαστήριο ότι χειραγώγησε την απόδοσή του σε δύο αγώνες κατά τη διάρκεια της σεζόν 2023-24. Αποκλείστηκε ισόβια από το NBA το 2024 για παραβίαση των κανόνων αθλητικών στοιχημάτων του πρωταθλήματος. Αναμένει την έκδοση της ποινής, η οποία υπολογίζεται να εκδοθεί τον ερχόμενο Δεκέμβριο.

Τέσσερις άνδρες, συμπεριλαμβανομένου του Πόρτερ, έχουν δηλώσει ένοχοι στην υπόθεση, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα.

Ο Τέρι Ρόζιερ μετρά 10 σεζόν στο ΝΒΑ. Ο 31χρονος, τη σεζόν 2022-23, είχε μέσο όρο 21,1 πόντους, 4,1 ριμπάουντ και 5,1 ασίστ με τους Χόρνετς ανά αγώνα. Αυτή ήταν και η κορυφαία σεζόν στην καριέρα του. Έχει επίσης αγωνιστεί τους Μπόστον Σέλτικς και είναι επί του παρόντος μέλος των Μαϊάμι Χιτ.

Τσόνσι Μπίλαπς / AP (Rob Gray)

Ο Τσόνσι Μπίλαπς είναι προπονητής από το 2021, μετά από μία θρυλική καριέρα ως παίκτης του ΝΒΑ επί 17 σεζόν, ενώ είναι μέλος του Naismith Hall of Fame από το 2024.

Ο "Mr. Big Shot" είχε αναδειχτεί MVP των τελικών του ΝΒΑ. Ήταν επίσης 5 φορές All Star ανάμεσα στο 2006 και το 2010.

Αφού «κρέμασε τα παπούτσια του» το 2014, Μπίλαπς εργάστηκε ως αναλυτής του NBA για το ESPN. Μετά από μία σεζόν ως βοηθός προπονητή στους Λος Άντζελες Κλίπερς, προσελήφθη από τους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς το 2021.

Η εμπλοκή του ονόματος του Τσόνσι Μπίλαπς σε κύκλωμα παράνομου στοιχηματισμού και η σύλληψή του συνέβησαν τέσσερις μήνες μετά τη σύλληψη και την απαγγελία κατηγοριών σε έναν άλλο αστέρα του NBA, τον Γκίλμπερτ Αρίνας, μετά την απόφαση του Εισαγγελέα των ΗΠΑ στην Κεντρική Περιφέρεια της Καλιφόρνια για συμμετοχή σε κύκλωμα παράνομων παιχνιδιών πόκερ με υψηλά στοιχήματα από ένα σπίτι στην περιοχή του Λος Άντζελες που ανήκε στον Αρίνας.

Οι έρευνες για στοιχηματισμό έχουν επεκταθεί και σε ενεργούς παίκτες του NBA τις τελευταίες σεζόν.