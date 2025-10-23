Γιώργος Παπαδόπουλος: Tο πιο ρομαντικό τραγούδι του & το ιδιαίτερο video

«Έρωτας Είσαι» μας τραγουδά και μας ταξιδεύει

STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ακούστε το άρθρο

Ο Γιώργος Παπαδόπουλος κυκλοφορεί το πιο ρομαντικό τραγούδι της καριέρας του, το «Έρωτας Είσαι» και ταυτόχρονα το μεταφέρει στο YouTube «ντυμένο» με μία τρυφερή ιστορία. 

Το «Έρωτας Είσαι», που διατίθεται ψηφιακά από την Panik Records και την Criminal Music, είναι μια μουσική εξομολόγηση που περιγράφει το πιο αγνό συναίσθημα και τον τρόπο με τον οποίο ομορφαίνει ολόκληρη την ύπαρξή μας. Τη μουσική έγραψε ο ίδιος ο Γιώργος Παπαδόπουλος και τους στίχους ο Αντώνης Μήτσικας.

 

Το «Έρωτας Είσαι», που έχει ήδη γοητεύσει το κοινό μέσα από τα social media, συνοδεύεται από ένα ιδιαίτερο music video το οποίο δείχνει τις παράλληλες πορείες και τις συμπτώσεις στις ζωές δύο ανθρώπων που τελικά συναντιούνται και ερωτεύονται. Τη σκηνοθεσία έκανε ο Βαγγέλης Τσαουσόπουλος. 

Αυτή την περίοδο ο Γιώργος Παπαδόπουλος προετοιμάζεται για τις εμφανίσεις του με την Μελίνα Ασλανίδου, στο «Green Park», που ξεκινούν στις 21 Νοεμβρίου.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
