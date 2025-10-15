Nova: Εμπλουτίζει την πλατφόρμα της με το Marquee TV

Nova: Στην πλατφόρμα Το Marquee TV
Nova: Εμπλουτίζει την πλατφόρμα της με το Marquee TV 

  • To κανάλι έρχεται στις οθόνες των συνδρομητών της Nova από σήμερα Τετάρτη 15 Οκτωβρίου προσφέροντας πλούσια ψυχαγωγία και θέαμα με Χορό & Μπαλέτο, όπερα & Κλασική Μουσική, Θεατρικές Παραστάσεις, Ντοκιμαντέρ & Πολιτιστικές Εκδηλώσεις, Τζαζ & Μοντέρνους Ήχους
  •  Με το Marquee TV η Nova προσφέρει ακόμα περισσότερες επιλογές στους συνδρομητές της, εξασφαλίζοντας πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας περιεχόμενο που εμπλουτίζει την εμπειρία θέασης μέσω της πλατφόρμας EON.

Η Nova, μέλος της United Group, κορυφαίου παρόχου τηλεπικοινωνιών και media στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, εμπλουτίζει ακόμη περισσότερο το περιεχόμενό της με το Marquee TV, το πρώτο κανάλι για τις τέχνες και τον πολιτισμό της παγκόσμιας υπηρεσίας streaming. Από σήμερα Τετάρτη 15 Οκτωβρίου οι συνδρομητές της Nova θα έχουν την ευκαιρία να απολαμβάνουν το πλούσιο περιεχόμενο του Marquee TV μέσω της πλατφόρμας ΕΟΝ (θέση 611 και με δυνατότητα catch-up 7 ημερών) όποτε εκείνοι θέλουν και όπου και αν βρίσκονται.

Με το Marquee TV η Nova προσφέρει ακόμα περισσότερες επιλογές στους συνδρομητές της, εξασφαλίζοντας πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας περιεχόμενο που εμπλουτίζει την

εμπειρία θέασης μέσω της πλατφόρμας EON. Οι συνδρομητές θα έχουν την ευκαιρία να μπουν στον κόσμο του Marquee TV, απολαμβάνοντας μια συλλογή παγκοσμίου φήμης θεατρικών παραστάσεων, από τη διαχρονική κομψότητα του κλασικού μπαλέτου και της όπερας, μέχρι τον πρωτοποριακό σύγχρονο χορό, το θέατρο, τη μουσική και τα αποκαλυπτικά ντοκιμαντέρ.

To Marquee TV προσφέρει στους συνδρομητές μια πλούσια και ποικίλη πολιτιστική σεζόν, προβάλλοντας μεταξύ άλλων:

  •  Nureyev & Fonteyn - Nureyev: Legend and Legacy (2022-Μπαλέτο): Παρακολουθήστε αποσπάσματα από το ‘Nureyev Legend and Legacy Gala’, που γιορτάζουν τη συνεργασία ανάμεσα στον Rudolf Nureyev και την Dame Margot Fonteyn.
  •  Montserrat Caballe Sings Norma: Magic Moments of Music (ντοκιμαντέρ): Στο φαντασμαγορικό ρωμαϊκό αμφιθέατρο, εννέα χιλιάδες θεατές αναμένουν την Montserrat Caballe να ερμηνεύσει τη Νόρμα.
  •  Carmen (Teatro Alla Scala, 2009) (Οπερα): Μια παραγωγή από τη Σκάλα του Μιλάνου, με πρωταγωνιστές τους κορυφαίους Jonas Kaufmann και Erwin Schrott, και με την πρωτοεμφανιζόμενη Anita Rachvelishvili, η οποία κάνει ένα επιτυχημένο ντεμπούτο.
  •  The Importance of Being Earnest (2018, Θέατρο): Το έργο του Oscar Wilde κινηματογραφημένο στο Θέατρο Βοντβίλ του Λονδίνου, ως μέρος της Classic Spring Wilde Collection του Dominic Dromgoole.
  •  Stravinsky Ballets (2017, Συμφωνική Ορχήστρα Λονδίνου - Μουσική): Σε ένα δραματικό πρόγραμμα, ο Σερ Simon Rattle φέρνει στη ζωή τα πρώτα μπαλέτα του Stravinsky - The Firebird, Petrushka και The Rite of Spring.
  • Don Giovanni (2014, The Royal Opera House -Όπερα): Παραγωγή του 2014 από τον Kasper Holten για τη Βασιλική Όπερα του Λονδίνου που παρουσιάζει τον Ντον Τζοβάννι ως καλλιτέχνη ο οποίος κατακτά ένα κοινό που γοητεύεται από τα δημιουργικά του χαρίσματα.


Το Marquee TV λανσαρίστηκε στην πλατφόρμα EON της Nova, την κορυφαία πλατφόρμα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, το 2023 ως υπηρεσία SVOD (κατάλογος συνδρομητικού περιεχομένου), προσφέροντας ένα μέρος από τη μεγάλη συλλογή του. Τώρα, το Marquee TV λανσάρεται ως κανάλι, προσφέροντας ποιοτικό τηλεοπτικό θέαμα για τους λάτρεις της τέχνης και του πολιτισμού και από σήμερα 15 Οκτωβρίου οι συνδρομητές της Nova θα το απολαμβάνουν!

 

 

NOVA
 |
MARQUEE TV
