First Dates: Στη...μέση ο λογαριασμός ή μήπως όχι;

Tο ραντεβού του Ραφαήλ και της Μικαέλας στο First Dates ξεχώρισε για την αυθεντικότητα και το αστείρευτο χιούμορ που κυριάρχησε από την πρώτη στιγμή.
Η χημεία ανάμεσα τους φάνηκε να χτίζεται σιγά σιγά, αν και ο Ραφαήλ παραδέχτηκε πως δεν ένιωσε ακριβώς το ρυθμό να «χτυπάει» όπως θα ήθελε, κάτι που όμως δεν τον εμπόδισε να δείξει το φιλικό του πρόσωπο.
Και κάπου εκεί ήρθε και η σειρά του λογαριασμού. Αρχικά, οι δυο τους συμφώνησαν να πληρώσουν ξεχωριστά, αν και στο τέλος, ο Ραφαήλ ανέλαβε τα έξοδα.
Η συζήτηση εξελίχθηκε με αρκετό χιούμορ, με τα πειράγματα να δίνουν και να παίρνουν, ενώ δεν έλειψαν και τα αστεία για τα μαλλιά και το φρύδι, που όπως παραδέχτηκε ο ίδιος, είναι μια μικρή πρόκληση για τον ίδιο.
Η Μικαέλα και ο Ραφαήλ έκλεισαν το ραντεβού τους με μια γλυκιά διάθεση και την υπόσχεση για μια δεύτερη έξοδο πάντα σε φιλικό επίπεδο!
Δείτε ολόκληρο το επεισόδιο του First DatesΔιαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.