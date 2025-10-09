First Dates: Στη...μέση ο λογαριασμός ή μήπως όχι;

Θα βγουν δεύτερο ραντεβού;

Media
Tο ραντεβού του Ραφαήλ και της Μικαέλας στο First Dates ξεχώρισε για την αυθεντικότητα και το αστείρευτο χιούμορ που κυριάρχησε από την πρώτη στιγμή.

Η χημεία ανάμεσα τους φάνηκε να χτίζεται σιγά σιγά, αν και ο Ραφαήλ παραδέχτηκε πως δεν ένιωσε ακριβώς το ρυθμό να «χτυπάει» όπως θα ήθελε, κάτι που όμως δεν τον εμπόδισε να δείξει το φιλικό του πρόσωπο.

First Dates: Στη...μέση ο λογαριασμός ή μήπως όχι;

Και κάπου  εκεί ήρθε και η σειρά του λογαριασμού. Αρχικά, οι δυο τους συμφώνησαν να πληρώσουν ξεχωριστά, αν και στο τέλος, ο Ραφαήλ ανέλαβε τα έξοδα.

Η συζήτηση εξελίχθηκε με αρκετό χιούμορ, με τα πειράγματα να δίνουν και να παίρνουν, ενώ δεν έλειψαν και τα αστεία για τα μαλλιά και το φρύδι, που όπως παραδέχτηκε ο ίδιος, είναι μια μικρή πρόκληση για τον ίδιο.

Η Μικαέλα και ο Ραφαήλ έκλεισαν το ραντεβού τους με μια γλυκιά διάθεση και την υπόσχεση για μια δεύτερη έξοδο πάντα σε φιλικό επίπεδο!

Δείτε ολόκληρο το επεισόδιο του First Dates

Διαβάστε περισσότερα:
FIRST DATES
