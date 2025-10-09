Μικαέλα και Ραφαήλ στο First Dates: Βαθμολόγησε με 1 την εμφάνιση

«Τι κακή βαθμολογία είναι αυτή;»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
09.10.25 , 23:57 «Απομακρύνεται» το όνειρο του Μουντιάλ για την Εθνική
09.10.25 , 23:50 Αττικόν: Τεράστια μάχη για να μην χάσει την όρασή της η 39χρονη έγκυος
09.10.25 , 23:18 Η Χαμάς ανακοίνωσε το τέλος του πολέμου στη Γάζα
09.10.25 , 22:45 First Dates: Γιώργος & Μαρία: Είπαν «ναι» σε δεύτερο ραντεβού
09.10.25 , 22:40 First Dates: Ο Σωτήρης είναι σίγουρος, η Συλβί θέλει δεύτερο ραντεβού;
09.10.25 , 22:38 First Dates: Οι πιπεράτες αποκαλύψεις του Γιώργου άφησαν τη Μαρία άφωνη
09.10.25 , 22:35 Δέσποινα Βανδή: Στηρίζει τον Βασίλη Μπισμπίκη μετά τη δικαστική περιπέτεια
09.10.25 , 22:25 Κλήρωση Τζόκερ 9/10/2025: Οι τυχεροί αριθμοί για το 4.600.000 ευρώ
09.10.25 , 22:20 First Dates: Η ατάκα της Μαρίας που «σκάλωσε» τον Γιώργο
09.10.25 , 22:12 First Dates: Κική & Πέτρος: Ένα ραντεβού γεμάτο διαφωνίες
09.10.25 , 22:10 Επίτιμος διδάκτορας στο ΕΚΠΑ ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Στρατηγός Δημήτριος Χούπης
09.10.25 , 22:08 First Dates: «Red flag το να σε λένε Γιώργο!»
09.10.25 , 21:45 Τρίπολη: Βίντεο από τη συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων - Σοκάρουν οι κραυγές
09.10.25 , 21:40 First Dates: Στη...μέση ο λογαριασμός ή μήπως όχι;
09.10.25 , 21:35 Η γνωριμία του Σωτήρη με τη Σιλβή στο First Dates
Τρίπολη: Βίντεο από τη συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων - Σοκάρουν οι κραυγές
Αττικόν: Τεράστια μάχη για να μην χάσει την όρασή της η 39χρονη έγκυος
«Οι γιατροί δεν μπόρεσαν να βοηθήσουν» - Ο Τσακίρογλου μιλά για τη Διαβάτη
Δέσποινα Βανδή: Στηρίζει τον Βασίλη Μπισμπίκη μετά τη δικαστική περιπέτεια
Σαν Φρανσίσκο: Νεκρή μέσα στην έπαυλή της τετραμελής οικογένεια
First Dates: «Εγώ θέλω μαλλί!» – Το viral ραντεβού Mικαέλας και Ραφαήλ
Τροχός της Τύχης: Δεν πρόλαβε να ξεκινήσει ο χρόνος και… έλυσε τον γρίφο!
Βασίλης Μπισμπίκης: Το τηλεφώνημα στη Δέσποινα Βανδή μετά την καταδίκη
Μεσσηνία: Το ίδιο πρόσωπο πίσω από τον τραυματισμό & το διπλό φονικό
Πέτρος Κωστόπουλος: Στο Τέξας στο πλευρό της κόρης του, Αμαλίας
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στην πρεμιέρα του First Dates, η Μικαέλα δεν έκρυψε την αυστηρότητά της στη βαθμολογία που έδωσε στον Ραφαήλ μετά το πρώτο τους ραντεβού. 

Η εμφάνιση του Ραφαήλ πήρε μόλις 1, ενώ στη συμπεριφορά έδωσε ένα… 5άρι! Η αντίδραση; «Τι κακή βαθμολογία είναι αυτή;» ακούστηκε να λέει έκπληκτος ο Ραφαήλ, αλλά όπως και να ‘χει, κάθε γνώμη μετράει.

Αυστηρή στη βαθμολογία της η Μικαέλα

Αυστηρή στη βαθμολογία της η Μικαέλα

Παρότι η κριτική ήταν έντονη, η διάθεση και των δύο να περάσουν καλά και να κάνουν μια όμορφη γνωριμία δεν έλειψε.

Ο Ραφαήλ από την πλευρά του, με χιούμορ και πάντα gentleman, ξεκαθάρισε πως δε βρίσκεται εκεί για να κερδίσει τους πάντες με την εμφάνισή του, αλλά για να απολαύσει τη στιγμή και τη συνομιλία.

Έτσι, παρά τις διαφορές στις εντυπώσεις, το πρώτο ραντεβού κύλησε με γέλια και ατάκες όλο ειλικρίνεια.

Δείτε ολόκληρο το επεισόδιο του First Dates
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
FIRST DATES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top