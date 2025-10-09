Μικαέλα και Ραφαήλ στο First Dates: Βαθμολόγησε με 1 την εμφάνιση

Στην πρεμιέρα του First Dates, η Μικαέλα δεν έκρυψε την αυστηρότητά της στη βαθμολογία που έδωσε στον Ραφαήλ μετά το πρώτο τους ραντεβού.

Η εμφάνιση του Ραφαήλ πήρε μόλις 1, ενώ στη συμπεριφορά έδωσε ένα… 5άρι! Η αντίδραση; «Τι κακή βαθμολογία είναι αυτή;» ακούστηκε να λέει έκπληκτος ο Ραφαήλ, αλλά όπως και να ‘χει, κάθε γνώμη μετράει.

Αυστηρή στη βαθμολογία της η Μικαέλα

Παρότι η κριτική ήταν έντονη, η διάθεση και των δύο να περάσουν καλά και να κάνουν μια όμορφη γνωριμία δεν έλειψε.

Ο Ραφαήλ από την πλευρά του, με χιούμορ και πάντα gentleman, ξεκαθάρισε πως δε βρίσκεται εκεί για να κερδίσει τους πάντες με την εμφάνισή του, αλλά για να απολαύσει τη στιγμή και τη συνομιλία.

Έτσι, παρά τις διαφορές στις εντυπώσεις, το πρώτο ραντεβού κύλησε με γέλια και ατάκες όλο ειλικρίνεια.

Δείτε ολόκληρο το επεισόδιο του First Dates

