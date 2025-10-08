Novacinema4: Δείτε τις αστυνομικές σειρές που θα σας καθηλώσουν!

Συναρπαστικές αστυνομικές σειρές θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τον Οκτώβριο οι συνδρομητές της Nova στο Novacinema4!

Ξεχωρίζει η αστυνομική δραματική σειρά «This City is Ours» με τον Sean Bean που κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου (22:00) και θα μεταδίδεται κάθε Παρασκευή την ίδια ώρα. Παράλληλα, τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου (22:00) κάνει πρεμιέρα η 6η σεζόν της σειράς «Rocco Schiavone» και την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου ξεκινάει η 23η σεζόν της αστυνομικής σειράς «NCIS», που θα προβάλλεται κάθε Πέμπτη στις 21:00, 48 ώρες μετά την προβολή του κάθε επεισοδίου στις ΗΠΑ.

H αστυνομική δραματική σειρά του BBC «This City is Ours» κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου (22:00), με πρωταγωνιστές τους Sean Bean, James Nelson-Joyce, Hannah Onslow. «Ένας άντρας είναι αποφασισμένος να δημιουργήσει οικογένεια, κάτι που τον οδηγεί να σκεφτεί ένα μέλλον πέρα από τις εγκληματικές του δραστηριότητες. Όμως, όταν μια αποστολή ναρκωτικών αναχαιτίζεται, ακολουθεί χάος.

Tην Πέμπτη 16 Οκτωβρίου ξεκινάει η 23η σεζόν της αστυνομικής σειράς «NCIS» που θα προβάλλεται κάθε Πέμπτη στις 21:00, 48 ώρες μετά την προβολή του κάθε επεισοδίου στις ΗΠΑ με πρωταγωνιστές τους Sean Murray, Wilmer Valderrama, Katrina Law, Gary Ciole, Brian Dietzen, Diona Reasonover. Η μοναδική ομάδα του NCIS επιστρέφει, έτοιμη κι αυτή τη φορά να δώσει απαντήσεις σε υποθέσεις δολοφονιών, τρομοκρατίας και κατασκοπείας που σχετίζονται με το Ναυτικό.

Τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου (22:00) κάνει πρεμιέρα η 6η σεζόν της αστυνομικής σειράς θρίλερ «Rocco Schiavone», με τους Marco Giallini, Ernesto D'Argenio, Claudia Vismara, Fabio La Fata. Είναι δύσκολο για τον Ρόκο Σκιαβόνε να επιστρέψει, ειδικά μετά την προδοσία του Σεμπαστιάνο. Παγιδευμένος σε μια βαθιά μοναξιά, ρίχνεται στη δουλειά κι ασχολείται με τον θάνατο ενός νεαρού άνδρα, ελπίζοντας να ξεφύγει από το παρελθόν του.

Ταυτόχρονα, συνεχίζουν να προβάλλονται οι σειρές «Law & Order season 4» (κάθε Τρίτη στις 22:00), «Twisted Metal season 2» (κάθε Τετάρτη στις 22:00), «Allegiance season 2» (κάθε Πέμπτη στις 22:00) και «The Demon’s Fall» (κάθε Σάββατο στις 22:00).

Απόλαυσε τις σειρές στο Novacinema4 αλλά και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ όποτε εσύ επιθυμείς, μαζί με περισσότερες από 6.000 ταινίες & επεισόδια σειρών. Επιπλέον, η ανανεωμένη υπηρεσία ΕΟΝ On Demand σου δίνει τη δυνατότητα να δεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές ακόμα και offline.