Νέα εβδομάδα με νέο, μοναδικό επεισόδιο σήμερα Δευτέρα στις 17:25 στο Star

Το Cash or Trash, η πρώτη εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση που αγαπάει τα παλιά αντικείμενα, με παρουσιάστρια τη Δέσποινα Μοιραράκη, δίνει την ευκαιρία σε όλους να ζήσουν τη δημοπρασία της ζωής τους για 5η σεζόν, καθημερινά στις 17:25 στo Star! 

Η Δέσποινα Μοιραράκη στα καλύτερά της και -φυσικά- στην παρουσίαση του Cash or Trash!

H Δέσποινα Μοιραράκη, με πλούσια εμπειρία και κυρίως αγάπη για τα παλιά αντικείμενα, αναδεικνύει, με τη βοήθεια του Θάνου Λούδου, εκτιμητή της εκπομπής, συλλεκτικά και σπάνια αντικείμενα, αλλά και τις παράξενες και άλλοτε συγκινητικές ιστορίες, που τα συνοδεύουν, για να βγεις εσύ ο κερδισμένος!

Ακόμα πιο σπάνια αντικείμενα, ακόμα πιο συναρπαστικά επεισόδια! Καθημερινά οι αγοραστές, λάτρεις των παλιών αντικειμένων και φανατικοί συλλέκτες θα… κονταροχτυπιούνται για να αποκτήσουν τα αντικείμενα του πόθου τους! 

Αυτό είναι deal! Τετραπλασίασαν την τιμή εκκίνησης στο Cash or Trash

H νέα σεζόν του Cash or Trash, όμως, κρύβει εκπλήξεις! Κάθε εβδομάδα ένας διάσημος πωλητής έρχεται να πουλήσει το αντικείμενό του, για να ζήσει την εμπειρία της δημοπρασίας! 

Σήμερα, Δευτέρα 6 Οκτωβρίου στις 17:25, στο Cash or Trash η Δέσποινα Μοιραράκη θα υποδεχθεί τρεις νέους πωλητές κι ο Θάνος Λούδος, ο ειδικός συνεργάτης της εκπομπής, θα εκτιμήσει τα αντικείμενά τους, που έχουν μια ξεχωριστή ιστορία. 

Cash or Trash: Η εβδομάδα ξεκινάει με... πολύ & πολύτιμο παιχνίδι!

Η Εύα παρουσιάζει στο δωμάτιο εκτίμησης του Cash or Trash το πιο ολοκληρωμένο σετ οδοντιατρικού ιατρείου. Η οδοντιατρική καρέκλα, σετ με ένα σκαμπό οδοντιάτρου κι όμοιο πτυελοδοχείο, είναι βέβαιο ότι έχουν προσφέρει ανακούφιση, αλλά έχουν δώσει και…πόνο!  Η πωλήτρια που είναι εγγονή, κόρη, σύζυγος και μητέρα οδοντιάτρων, φέρνει ένα κομμάτι οικογενειακής ιστορίας στο δωμάτιο των αγοραστών. Θα καταφέρει, άραγε, να πείσει έναν ή και περισσότερους από τους αγοραστές να επενδύσουν στο πλήρες σετ; 

Cash or Trash: Το γλυπτό του Γ. Λάππα κέντρισε το ενδιαφέρον των αγοραστών

Ο Αναστάσης παρακολουθεί καθημερινά το Cash or Trash κι αυτή είναι η πιο απολαυστική και χαλαρή στιγμή της ημέρας! Χαρακτηρίζοντας τη Δέσποινα Μοιραράκη και τον Θάνο Λούδο «αχτύπητο δίδυμο», ο πωλητής θεωρεί πως η διαδικασία της εκτίμησης  έχει κι αυτή μια δική της ένταση και «ανεβάζει» την αδρεναλίνη, πριν περάσει κάποιος στο δωμάτιο των αγοραστών. Για πρώτη φορά αποκαλύπτεται στους αγοραστές ένα αντικείμενο της κατηγορίας αυτής κι η διαδικασία της δημοπρασίας κρύβει, όπως πάντα, εκπλήξεις! 

Cash or Trash: Η εβδομάδα ξεκινάει με... πολύ & πολύτιμο παιχνίδι!

Η Άρτεμις παρουσιάσει στο δωμάτιο εκτίμησης του Cash or Trash ένα ιδιαίτερο αντικείμενο. Πάντα μια καλή εκτίμηση δίνει μια δυνατή ώθηση για μια σθεναρή διεκδίκηση προσφοράς στο δωμάτιο των αγοραστών. Θα καταφέρει η πωλήτρια να κερδίσει τις εντυπώσεις με το αντικείμενό της, αλλά και ισάξιες προσφορές; 

Αυτή τη σεζόν στο Cash or Trash θα… γίνει παιχνίδι! Οι νέοι αγοραστές, ο interior designer & event stylist Μελέτης Παγώνης κι η κοσμηματοποιός Νάντια Μπέλε, έρχονται αποφασισμένοι να «ανακατέψουν» τη δημοπρασία, να διεκδικήσουν τα πιο συλλεκτικά αντικείμενα και να πάρουν τα ηνία από τους παλιούς! 

Cash or Trash: Τα σκουλαρίκια της Λίνας κι η κόντρα Σταυρίδη-Τσαγκαράκη

Την «παλιά φρουρά» των αγοραστών εκπροσωπούν ο έμπορος κοσμημάτων κι αντικέρ Γιώργος Τσαγκαράκης, η επενδύτρια νέων τεχνολογιών Ελομίδα Βισβίκη, οι επιχειρηματίες Άννα - Μαρία Ρογδάκη, Θάνος Μαρίνης κι Άλεξ Σταυρίδης, η interior designer Ιόλη Χιωτίνη, οι παλαιοπώλες Δημήτρης Δεμερτζής κι Άντα Πανά, ο έμπορος συλλεκτικών ειδών Θανάσης Μαυρομάτης, ο δικηγόρος Φοίβος Στρουγγάρης, η Κύπρια αντικέρ Έρμα Στυλιανίδου, η έμπορος κοσμημάτων Ειρήνη Πλευράκη κι ο γιατρός Γιώργος Δαράβαλης. 

Cash or Trash: Η Δέσποινα Μοιραράκη με τον εκτιμητή, Θάνο Λούδο

Πρωταγωνιστές, όμως, για ακόμη μια σεζόν είναι τα αντικείμενα όλων μας! Αναρωτηθήκατε ποτέ πόσα χρήματα αξίζει το παλιό, σκονισμένο αντικείμενο, που για χρόνια πιάνει χώρο στην αποθήκη σας; Πόσα παράξενα αναμνηστικά, γαμήλια δώρα από άλλες εποχές, βρίσκονται ξεχασμένα στο πατάρι της γιαγιάς; Το Cash or Trash, που επιστρέφει τη νέα τηλεοπτική σεζόν στο Star, θα σας αποκαλύψει την τιμή των μικρών ή μεγάλων θησαυρών και των κρυμμένων κειμηλίων σας!

Cash or Trash: Σε δημοπρασία η μπομπονιέρα του Χουάν Κάρλος και της Σοφίας

Ακόμη κι αν ο εκτιμητής αποφασίσει ότι είναι trash, τα πάντα μπορούν να ανατραπούν στο Cash or Trash! Παίκτες από όλη την Ελλάδα διεκδικούν και διαπραγματεύονται στο δωμάτιο αγοραστών την τέλεια συμφωνία. Κι αν απαντήσουν θετικά στο ερώτημα «έχουμε συμφωνία;» των αγοραστών, φεύγουν με μετρητά στο χέρι! 

Πολλοί θησαυροί, αληθινές ιστορίες, αυθόρμητες διαπραγματεύσεις, γέλιο και χιούμορ, το Cash or Trash τα προσφέρει όλα!

Μην το σκέφτεσαι, έλα κι εσύ θα αποφασίσεις πόσα θα κερδίσεις!

