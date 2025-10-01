Cash or Trash: Μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές στο δωμάτιο εκτίμησης

Το Cash or Trash, η πρώτη εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση που αγαπάει τα παλιά αντικείμενα, με παρουσιάστρια τη Δέσποινα Μοιραράκη, δίνει την ευκαιρία σε όλους να ζήσουν τη δημοπρασία της ζωής τους για 5η σεζόν, καθημερινά στις 17:25 στo Star!

H Δέσποινα Μοιραράκη, με πλούσια εμπειρία και κυρίως αγάπη για τα παλιά αντικείμενα, αναδεικνύει, με τη βοήθεια του Θάνου Λούδου, εκτιμητή της εκπομπής, συλλεκτικά και σπάνια αντικείμενα, αλλά και τις παράξενες και άλλοτε συγκινητικές ιστορίες, που τα συνοδεύουν, για να βγεις εσύ ο κερδισμένος! Ακόμα πιο σπάνια αντικείμενα, ακόμα πιο συναρπαστικά επεισόδια! Καθημερινά οι αγοραστές, λάτρεις των παλιών αντικειμένων και φανατικοί συλλέκτες θα… «κονταροχτυπιούνται» για να αποκτήσουν τα αντικείμενα του πόθου τους!

H νέα σεζόν του Cash or Trash, όμως, κρύβει εκπλήξεις! Κάθε εβδομάδα ένας διάσημος πωλητής έρχεται να πουλήσει το αντικείμενό του, για να ζήσει την εμπειρία της δημοπρασίας!

Τι θα δούμε στο σημερινό επεισόδιο του Cash or Trash

Σήμερα, Τετάρτη 1 Οκτωβρίου στις 17:25, στο Cash or Trash η Δέσποινα Μοιραράκη θα υποδεχθεί τρεις νέους πωλητές και ο Θάνος Λούδος, ο ειδικός συνεργάτης της εκπομπής, θα εκτιμήσει τα αντικείμενά τους, που έχουν μια ξεχωριστή ιστορία.

Μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές για το Cash Or Trash και τη Δέσποινα Μοιραράκη εκτυλίσσεται στο δωμάτιο εκτίμησης.

Η ιστορία της Καλλιόπης σίγουρα αφήνει το στίγμα της στην 5η σεζόν της εκπομπής. Για την πωλήτρια το μενταγιόν που παρουσιάζει στο δωμάτιο των αγοραστών έχει μεγάλη συναισθηματική αξία, αλλά ο σκοπός που το αποχωρίζεται σηματοδοτεί την έναρξη ενός μεγαλόπνοου σχεδίου για εκείνη.



Το αντικείμενο της όμορφης Τερέζας ανήκει σε μια αγαπημένη κατηγορία των αγοραστών του Cash or Trash. Η πωλήτρια έχει επισκεφθεί όλες τις Ηπείρους και σε κάθε της προορισμό αγοράζει ένα αντικείμενο. Ωστόσο, συνηθίζει για «γούρι», όπως χαρακτηριστικά λέει, να αλλάζει τα αντικείμενα αυτά κατά καιρούς, προκειμένου να βρει κίνητρο για να αποκτήσει άλλα στα νέα της ταξίδια. Με αυτό το σκεπτικό αποφάσισε να έρθει στην αγαπημένη της εκπομπή με μια από τις παλαιότερες μπομπονιέρες που έχουν παρουσιαστεί στο Cash Or Trash.



Ο Δημήτρης, γνώστης επισκευών αλλά και συλλέκτης αντικών, επιστρέφει στην αγαπημένη του εκπομπή, το Cash Or Trash! Στο δωμάτιο εκτίμησης παρουσιάζεται για πρώτη φορά ένας ανεμιστήρας οροφής 100 ετών από τα Αμερικάνικα ταβάνια του 1910, απόλυτα λειτουργικός, για να δώσει άλλον «αέρα» στον χώρο ενός αγοραστή. Οι ιδέες πολλές, τα σχέδια αρκετά, αλλά ίσως οι προσφορές των πέντε αγοραστών δεν πλησιάζουν τις οικονομικές προσδοκίες του πωλητή.

Αυτή τη σεζόν στο «Cash or Trash» θα… γίνει παιχνίδι! Οι νέοι αγοραστές, ο interior designer & event stylist Μελέτης Παγώνης και η κοσμηματοποιός Νάντια Μπέλε, έρχονται αποφασισμένοι να «ανακατέψουν» τη δημοπρασία, να διεκδικήσουν τα πιο συλλεκτικά αντικείμενα και να πάρουν τα ηνία από τους παλιούς!

Την «παλιά φρουρά» των αγοραστών εκπροσωπούν ο έμπορος κοσμημάτων και αντικέρ Γιώργος Τσαγκαράκης, η επενδύτρια νέων τεχνολογιών Ελομίδα Βισβίκη, οι επιχειρηματίες Άννα - Μαρία Ρογδάκη, Θάνος Μαρίνης και Άλεξ Σταυρίδης, η interior designer Ιόλη Χιωτίνη, οι παλαιοπώλες Δημήτρης Δεμερτζής και Άντα Πανά, ο έμπορος συλλεκτικών ειδών Θανάσης Μαυρομάτης, ο δικηγόρος Φοίβος Στρουγγάρης, η Κύπρια αντικέρ Έρμα Στυλιανίδου, η έμπορος κοσμημάτων Ειρήνη Πλευράκη και ο γιατρός Γιώργος Δαράβαλης.

Πρωταγωνιστές, όμως, για ακόμη μια σεζόν είναι τα αντικείμενα όλων μας! Αναρωτηθήκατε ποτέ πόσα χρήματα αξίζει το παλιό, σκονισμένο αντικείμενο, που για χρόνια πιάνει χώρο στην αποθήκη σας; Πόσα παράξενα αναμνηστικά, γαμήλια δώρα από άλλες εποχές, βρίσκονται ξεχασμένα στο πατάρι της γιαγιάς; Το Cash or Trash, που επιστρέφει τη νέα τηλεοπτική σεζόν στο Star, θα σας αποκαλύψει την τιμή των μικρών ή μεγάλων θησαυρών και των κρυμμένων κειμηλίων σας! Ακόμη κι αν ο εκτιμητής αποφασίσει ότι είναι trash, τα πάντα μπορούν να ανατραπούν στο Cash or Trash! Παίκτες από όλη την Ελλάδα διεκδικούν και διαπραγματεύονται στο δωμάτιο αγοραστών την τέλεια συμφωνία. Κι αν απαντήσουν θετικά στο ερώτημα «έχουμε συμφωνία;» των αγοραστών, φεύγουν με μετρητά στο χέρι!

Πολλοί θησαυροί, αληθινές ιστορίες, αυθόρμητες διαπραγματεύσεις, γέλιο και χιούμορ, το Cash or Trash τα προσφέρει όλα!

Μην το σκέφτεσαι, έλα και εσύ θα αποφασίσεις πόσα θα κερδίσεις!



Head of Productions: Σάββας Βέλλας

Senior Executive Producer: Γιάννης Θηραίος

Project Manager: Γιώργος Ευφραιμίδης

Σκηνοθεσία: Τζο Σισμάνογλου

Executive Producer: Τόνια Σαγιάκου

Αρχισυνταξία: Ολυμπία Νάκη

Υπεύθυνη εκπομπής: Νάντια Χείρα

Δ/νση Φωτογραφίας: Γιώργος Μιχελής

Οργάνωση Παραγωγής: Ράντι Λαβδανίτι

Διεύθυνση Παραγωγής: Κώστας Καλαμπαλίκης

Εκτέλεση Παραγωγής: Green Pixel productions